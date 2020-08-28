https://ria.ru/20200828/vaktsina-1576444490.html

В Минздраве объяснили критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом

2020-08-28T17:05

2020-08-28T17:05

2020-08-28T18:17

распространение нового коронавируса

николай брико

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

вакцины

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Критика российской вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи, связана с конкуренцией, заявил академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный эпидемиолог Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_nikolay-briko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Брико</a>."Периодически в адрес новой вакцины, созданной в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, раздается критика, в основном инициированная из-за рубежа. Больше всего таких разговоров идет со стороны неких бизнес-ассоциаций, которые привлекают и внимание СМИ. Это обыкновенные проявления конкуренции — ведь мы первыми сделали вакцину", — сказал Брико, слова которого приводит пресс-служба Минздрава России.Он отметил, что вакцина — это единственное радикальное эффективное средство, способное остановить распространение коронавируса.По словам Брико, сообщения о том, что какие-то правила регистрации вакцины не полностью соблюдены, беспочвенны, вакцина создавалась на основе технологий, которые уже разработаны и проверены."Это очень здорово, хорошо, что вакцина такая есть и то, что она создана именно в России. Уверен, что с помощью вакцины нам удастся управлять этой инфекцией", — подчеркнул Брико.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200828/vaktsina-1576434950.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай брико, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, российская академия наук, общество