https://ria.ru/20200828/vaktsina-1576444490.html
В Минздраве объяснили критику российской вакцины от COVID-19 за рубежом
2020-08-28T17:05
2020-08-28T17:05
2020-08-28T18:17
распространение нового коронавируса
николай брико
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
вакцины
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576381202_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_83da6c913dc0c25c6e62ea47b0f95fc3.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Критика российской вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи, связана с конкуренцией, заявил академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a>, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный эпидемиолог Минздрава России <a href="http://ria.ru/person_nikolay-briko/" target="_blank" data-auto="true">Николай Брико</a>."Периодически в адрес новой вакцины, созданной в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, раздается критика, в основном инициированная из-за рубежа. Больше всего таких разговоров идет со стороны неких бизнес-ассоциаций, которые привлекают и внимание СМИ. Это обыкновенные проявления конкуренции — ведь мы первыми сделали вакцину", — сказал Брико, слова которого приводит пресс-служба Минздрава России.Он отметил, что вакцина — это единственное радикальное эффективное средство, способное остановить распространение коронавируса.По словам Брико, сообщения о том, что какие-то правила регистрации вакцины не полностью соблюдены, беспочвенны, вакцина создавалась на основе технологий, которые уже разработаны и проверены."Это очень здорово, хорошо, что вакцина такая есть и то, что она создана именно в России. Уверен, что с помощью вакцины нам удастся управлять этой инфекцией", — подчеркнул Брико.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200828/vaktsina-1576434950.html
2
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576381202_107:0:2838:2048_1400x0_80_0_0_c193650fac0ac1086f99070b1dad4612.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай брико, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вакцины, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, российская академия наук, общество
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.
Критика российской вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Гамалеи, связана с конкуренцией, заявил академик РАН
, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета, главный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико
.
"Периодически в адрес новой вакцины, созданной в Центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, раздается критика, в основном инициированная из-за рубежа. Больше всего таких разговоров идет со стороны неких бизнес-ассоциаций, которые привлекают и внимание СМИ. Это обыкновенные проявления конкуренции — ведь мы первыми сделали вакцину", — сказал Брико, слова которого приводит пресс-служба Минздрава России.
Он отметил, что вакцина — это единственное радикальное эффективное средство, способное остановить распространение коронавируса.
По словам Брико, сообщения о том, что какие-то правила регистрации вакцины не полностью соблюдены, беспочвенны, вакцина создавалась на основе технологий, которые уже разработаны и проверены.
"Это очень здорово, хорошо, что вакцина такая есть и то, что она создана именно в России. Уверен, что с помощью вакцины нам удастся управлять этой инфекцией", — подчеркнул Брико.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев
сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.