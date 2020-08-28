https://ria.ru/20200828/uchitelya-1576331087.html

Дополнительная надбавка и другие льготы: что ждет учителей с 1 сентября

Российские учителя с началом нового учебного года получат дополнительную надбавку: с 1 сентября за классное руководство педагогам будут выплачивать 5 тысяч... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T08:00

2020-08-28T08:00

2020-08-28T08:00

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Российские учителя с началом нового учебного года получат дополнительную надбавку: с 1 сентября за классное руководство педагогам будут выплачивать 5 тысяч рублей. Ранее с этой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин.На официальном сайте Госдумы РФ сообщается, на какие еще льготы и надбавки могут рассчитывать российские учителя.В частности, педагогам положена доплата за звание "Заслуженный учитель РФ", которые составляют не менее 15% оклада. Кроме того, такие учителя при выходе на пенсию могут также получить звание "Ветеран труда", а значит, дополнительные льготы и ежемесячные выплаты.Также педагоги имеют право на льготный проезд на транспорте. Такие льготы устанавливают регионы. Есть и послабления при оплате услуг ЖКХ. Их, например, получают учителя, постоянно проживающие и работающие в сельской местности.Для учителей существует сокращенная рабочая неделя от 18 до 36 часов в зависимости от категории, а все остальные часы оплачиваются дополнительно. Наряду с этим педагогам положен увеличенный отпуск, продолжительность которого варьируется от 42 до 56 календарных дней в год. Для учителей, работающих на Крайнем Севере, отпуск увеличен до 80 дней.Существуют и другие надбавки. Так, в некоторых субъектах педагоги получают доплаты за проведение экзаменов ЕГЭ и ОГЭ, проверку тетрадей, внеклассную работу, занятия с группой продленного дня.На дополнительные преференции могут рассчитывать и молодые специалисты. К таким мерам относятся единовременное пособие, размер которого зависит от региона, предоставление социального жилья и различные льготы при оформлении ипотеки.

https://ria.ru/20200826/uchitelya-1576317121.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, хорошие новости