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https://ria.ru/20200828/uchitelya-1576331087.html
Дополнительная надбавка и другие льготы: что ждет учителей с 1 сентября
Российские учителя с началом нового учебного года получат дополнительную надбавку: с 1 сентября за классное руководство педагогам будут выплачивать 5 тысяч... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T08:00
2020-08-28T08:00
хорошие новости
россия
хорошие новости
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Российские учителя с началом нового учебного года получат дополнительную надбавку: с 1 сентября за классное руководство педагогам будут выплачивать 5 тысяч рублей. Ранее с этой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин.На официальном сайте Госдумы РФ сообщается, на какие еще льготы и надбавки могут рассчитывать российские учителя.В частности, педагогам положена доплата за звание "Заслуженный учитель РФ", которые составляют не менее 15% оклада. Кроме того, такие учителя при выходе на пенсию могут также получить звание "Ветеран труда", а значит, дополнительные льготы и ежемесячные выплаты.Также педагоги имеют право на льготный проезд на транспорте. Такие льготы устанавливают регионы. Есть и послабления при оплате услуг ЖКХ. Их, например, получают учителя, постоянно проживающие и работающие в сельской местности.Для учителей существует сокращенная рабочая неделя от 18 до 36 часов в зависимости от категории, а все остальные часы оплачиваются дополнительно. Наряду с этим педагогам положен увеличенный отпуск, продолжительность которого варьируется от 42 до 56 календарных дней в год. Для учителей, работающих на Крайнем Севере, отпуск увеличен до 80 дней.Существуют и другие надбавки. Так, в некоторых субъектах педагоги получают доплаты за проведение экзаменов ЕГЭ и ОГЭ, проверку тетрадей, внеклассную работу, занятия с группой продленного дня.На дополнительные преференции могут рассчитывать и молодые специалисты. К таким мерам относятся единовременное пособие, размер которого зависит от региона, предоставление социального жилья и различные льготы при оформлении ипотеки.
https://ria.ru/20200826/uchitelya-1576317121.html
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россия, хорошие новости

Дополнительная надбавка и другие льготы: что ждет учителей с 1 сентября

08:00 28.08.2020
947
© РИА Новости / Павел КомаровУчительница русского языка и литературы во время урока
Учительница русского языка и литературы во время урока
© РИА Новости / Павел Комаров
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Российские учителя с началом нового учебного года получат дополнительную надбавку: с 1 сентября за классное руководство педагогам будут выплачивать 5 тысяч рублей. Ранее с этой инициативой выступил президент РФ Владимир Путин.
На официальном сайте Госдумы РФ сообщается, на какие еще льготы и надбавки могут рассчитывать российские учителя.
В частности, педагогам положена доплата за звание "Заслуженный учитель РФ", которые составляют не менее 15% оклада. Кроме того, такие учителя при выходе на пенсию могут также получить звание "Ветеран труда", а значит, дополнительные льготы и ежемесячные выплаты.
Также педагоги имеют право на льготный проезд на транспорте. Такие льготы устанавливают регионы. Есть и послабления при оплате услуг ЖКХ. Их, например, получают учителя, постоянно проживающие и работающие в сельской местности.
Урок
26 августа, 10:24
В России изменили правила надбавки за классное руководство
Для учителей существует сокращенная рабочая неделя от 18 до 36 часов в зависимости от категории, а все остальные часы оплачиваются дополнительно. Наряду с этим педагогам положен увеличенный отпуск, продолжительность которого варьируется от 42 до 56 календарных дней в год. Для учителей, работающих на Крайнем Севере, отпуск увеличен до 80 дней.
Существуют и другие надбавки. Так, в некоторых субъектах педагоги получают доплаты за проведение экзаменов ЕГЭ и ОГЭ, проверку тетрадей, внеклассную работу, занятия с группой продленного дня.
На дополнительные преференции могут рассчитывать и молодые специалисты. К таким мерам относятся единовременное пособие, размер которого зависит от региона, предоставление социального жилья и различные льготы при оформлении ипотеки.
1610028
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Хорошие новостиРоссияХорошие новости
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