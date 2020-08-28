https://ria.ru/20200828/tatarstan-1576445911.html

Путин пообещал Минниханову обсудить вопросы финансовой помощи Татарстану

Президент РФ Владимир Путин предложил главе Татарстана Рустаму Минниханову при встрече обсудить конкретные вопросы, связанные с распределением финансовой помощи РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T17:30

2020-08-28T17:30

2020-08-28T17:30

рустам минниханов

владимир путин

республика татарстан (татарстан)

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил главе Татарстана <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустаму Минниханову</a> при встрече обсудить конкретные вопросы, связанные с распределением финансовой помощи республике, отметив, что регион "не обижен этой поддержкой"."По поводу распределения финансовой помощи. <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan" target="_blank">Татарстан</a> не обижен этой поддержкой, мы с вами это хорошо знаем. Если вы считаете, что где-то нужно обратить внимание на какие-то конкретные вопросы, давайте мы с вами потом при встрече это еще пообсуждаем", - заявил Путин на рабочей встрече с Миннихановым, которая прошла в режиме видеоконференции.Он отметил, что Татарстан традиционно в течение многих лет находится в лидерах по целому ряду ключевых показателей, в том числе по увеличению валового регионального продукта и промышленного производства."Что приятно отметить, в Татарстане продолжается естественный прирост населения, небольшой, но все-таки он существует, и это, конечно, такой показатель, который говорит о целом комплексе мер, принимаемых в Татарстане по поддержанию уровня жизни людей, социального обслуживания и так далее", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20200828/tatarstan-1576445467.html

https://ria.ru/20200802/1575213664.html

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республика татарстан (татарстан)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, владимир путин, республика татарстан (татарстан), экономика