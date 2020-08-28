https://ria.ru/20200828/tatarstan-1576445467.html

Путин отметил работу главы Татарстана по развитию республики

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу Татарстана Рустама Минниханова за работу по развитию республики, отметив, что ситуация в регионе выгодно... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T17:26

2020-08-28T17:26

2020-08-28T18:19

рустам минниханов

владимир путин

республика татарстан (татарстан)

политика

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поблагодарил главу <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan" target="_blank">Татарстана</a> <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустама Минниханова</a> за работу по развитию республики, отметив, что ситуация в регионе выгодно отличается от многих других субъектов."Я хочу вас поблагодарить за ту работу, которую вы проделали в целом по развитию республики. Еще раз поздравляю вас и всех жителей республики со 100-летием, юбилеем образования республики", - сказал Путин в ходе встречи с Миннихановым.Путин отметил, что "в целом, конечно, ситуация в республике является если не показательной, то выгодно отличается от многих других субъектов Федерации"."Я хочу пожелать вам и всем татарстанцам дальнейших успехов. Конкретные вопросы, я знаю, что они всегда есть, мы с вами еще пообсуждаем, и рассмотрю все ваши предложения, связанные с дальнейшим развитием республики", - сказал Путин.

https://ria.ru/20200723/1574810260.html

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, владимир путин, республика татарстан (татарстан), политика