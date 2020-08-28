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Путин попросил главу Татарстана проверить работу очистных сооружений
Президент России Владимир Путин попросил главу Татарстана Рустама Минниханова обратить внимание на работу очистных сооружений на предприятиях региона, многие из РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T17:18
2020-08-28T17:23
рустам минниханов
владимир путин
республика татарстан (татарстан)
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> попросил главу <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan" target="_blank">Татарстана</a> <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустама Минниханова</a> обратить внимание на работу очистных сооружений на предприятиях региона, многие из которых продолжают сброс неочищенных вод, и выразил готовность при необходимости оказать финансовую поддержку для решения этой проблемы."Восемьдесят процентов предприятий, имеющих очистные сооружения, осуществляющих сброс воды, все-таки требуют особого внимания с вашей стороны, со стороны федеральных органов, контролирующих ситуацию в сфере экологии, потому что очень многие из них продолжают сброс или неочищенных вод, либо плохо очищенных", - заявил Путин на рабочей встрече с Миннихановым, которая прошла в режиме видеоконференции.Президент признал, что это большая работа, которая требует значительных инвестиций. "Но я прошу обратить ваше внимание на это. Проработайте этот вопрос с федеральными органами власти. Как раз вот здесь, если нужна поддержка, а она наверняка потребуется, мы будем готовы оказать ее, в том числе в рамках соответствующего национального проекта", - заверил он руководителя региона.
https://ria.ru/20190902/1558180016.html
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рустам минниханов, владимир путин, республика татарстан (татарстан), экономика

Путин попросил главу Татарстана проверить работу очистных сооружений

17:18 28.08.2020 (обновлено: 17:23 28.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил главу Татарстана Рустама Минниханова обратить внимание на работу очистных сооружений на предприятиях региона, многие из которых продолжают сброс неочищенных вод, и выразил готовность при необходимости оказать финансовую поддержку для решения этой проблемы.
"Восемьдесят процентов предприятий, имеющих очистные сооружения, осуществляющих сброс воды, все-таки требуют особого внимания с вашей стороны, со стороны федеральных органов, контролирующих ситуацию в сфере экологии, потому что очень многие из них продолжают сброс или неочищенных вод, либо плохо очищенных", - заявил Путин на рабочей встрече с Миннихановым, которая прошла в режиме видеоконференции.
Президент признал, что это большая работа, которая требует значительных инвестиций. "Но я прошу обратить ваше внимание на это. Проработайте этот вопрос с федеральными органами власти. Как раз вот здесь, если нужна поддержка, а она наверняка потребуется, мы будем готовы оказать ее, в том числе в рамках соответствующего национального проекта", - заверил он руководителя региона.
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Рустам МиннихановВладимир ПутинРеспублика Татарстан (Татарстан)Экономика
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