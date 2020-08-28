https://ria.ru/20200828/tatarstan-1576445137.html

Путин попросил главу Татарстана проверить работу очистных сооружений

Президент России Владимир Путин попросил главу Татарстана Рустама Минниханова обратить внимание на работу очистных сооружений на предприятиях региона, многие из РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T17:18

2020-08-28T17:18

2020-08-28T17:23

рустам минниханов

владимир путин

республика татарстан (татарстан)

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> попросил главу <a href="https://ria.ru/location_Tatarstan" target="_blank">Татарстана</a> <a href="http://ria.ru/person_Rustam_Minnikhanov/" target="_blank" data-auto="true">Рустама Минниханова</a> обратить внимание на работу очистных сооружений на предприятиях региона, многие из которых продолжают сброс неочищенных вод, и выразил готовность при необходимости оказать финансовую поддержку для решения этой проблемы."Восемьдесят процентов предприятий, имеющих очистные сооружения, осуществляющих сброс воды, все-таки требуют особого внимания с вашей стороны, со стороны федеральных органов, контролирующих ситуацию в сфере экологии, потому что очень многие из них продолжают сброс или неочищенных вод, либо плохо очищенных", - заявил Путин на рабочей встрече с Миннихановым, которая прошла в режиме видеоконференции.Президент признал, что это большая работа, которая требует значительных инвестиций. "Но я прошу обратить ваше внимание на это. Проработайте этот вопрос с федеральными органами власти. Как раз вот здесь, если нужна поддержка, а она наверняка потребуется, мы будем готовы оказать ее, в том числе в рамках соответствующего национального проекта", - заверил он руководителя региона.

https://ria.ru/20190902/1558180016.html

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республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рустам минниханов, владимир путин, республика татарстан (татарстан), экономика