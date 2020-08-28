https://ria.ru/20200828/shushkevich-1576414981.html

Шушкевич предложил сменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:58

2020-08-28T10:58

2020-08-28T10:59

протесты в белоруссии

светлана тихановская

станислав шушкевич

петр порошенко

совет федерации рф

одкб

латвия

белоруссия

литва

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Бывший председатель Верховного совета <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_SHushkevich/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Шушкевич</a> считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить. Свое мнение он высказал в интервью <a href="https://www.youtube.com/channel/UCCV5Z2DEYnUGIY_mO-AcQKw" target="_blank">YouTube</a>-каналу "И грянул Грэм".В постсоветской Белоруссии русский язык получил статус второго государственного на основании поправок в Конституцию, внесенных по инициативе президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в 1995 году.По его мнению, угрозы русскому языку в республике нет, а государственным языком должен быть только белорусский, "потому что у него нет больше родины.Шушкевич при этом признал, что переход на белорусский язык как единственный государственный будет "довольно сложным и длительным".Станислав Шушкевич возглавлял Верховный совет Белоруссии в 1991-1994 годах. С 1996 до 2018 года занимал пост главы партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" (БСДГ)."На украинский путь"Член <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> считает, что предложение Шушкевича изменить статус русского языка в Белоруссии тянут страну "на украинский путь".Сенатор подчеркнул, что подобные предложения ставят обществу ложную цель, которая так или иначе будет способствовать росту антирусского национализма.Статус русского языкаСейчас Белоруссия — единственная, помимо России, постсоветская республика, где русский язык является государственным.В граничащей с Белоруссии <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в мае 2019 года бывший тогда президентом <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота 50% на использование украинского языка, сейчас она поднялась до 90%.В еще одной соседней республике, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a>, также один государственный язык — латышский. Русский — родной язык почти 40 процентов населения, однако у него статус иностранного языка. В <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a> также единственным государственным языком является литовский, хотя в республике живет значительное число русскоязычных.Намерения оппозицииВозвращение к конституции 1994 года, которая предусматривала статус государственного языка только для белорусского, было одним из лозунгов оппозиции, в частности, экс-кандидата на пост президента <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>. Также в ходе выборов ряд оппозиционных сил представили так называемый "реанимационный пакет реформ для Беларуси", который, в частности, предусматривал "десоветизацию", "декоммунизацию", "белорусизацию", выход из Союзного государства и <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, подачу заявки в НАТО и ЕС, лишение русского языка статуса государственного.Позже член президиума образованного оппозицией Координационного совета Мария Колесникова заявила, что возможное возвращение к конституции 1994 года не подразумевает автоматическое лишение русского языка статуса государственного.Она заверила, что "вопрос языка, как вы сейчас видите, не стоит в повестке, и не является ни для кого проблемой - мы говорим на обоих языках, и русском, и белорусском".Противостояние между властями страны и оппозицией обострилось после выборов президента. Жители, выступающие против Лукашенко, который, по данным ЦИК, победил с результатом более 80 процентов, выходят с 9 августа на несанкционированные акции протеста. Сначала силовики их подавляли, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих погибли.Оппозиция, не признавшая итоги выборов и считающая, что на них победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, сформировала так называемый "Координационный совет" для "транзита власти". Сама Тихановская покинула Белоруссию и выехала в Литву.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200818/1575917356.html

https://ria.ru/20200818/1575939222.html

https://ria.ru/20200828/latviya-1576407560.html

Александр И Чем сидит, тем и думает. Для него - хорошо, судя по очень небедному существованию. Для народа - полная...ну то, чем он сидит :) 10

4

латвия

белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, станислав шушкевич, петр порошенко, совет федерации рф, одкб, латвия, белоруссия, литва, в мире