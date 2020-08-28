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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/shushkevich-1576414981.html
Шушкевич предложил сменить статус русского языка в Белоруссии
Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T10:58
2020-08-28T10:59
протесты в белоруссии
светлана тихановская
станислав шушкевич
петр порошенко
совет федерации рф
одкб
латвия
белоруссия
литва
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Бывший председатель Верховного совета <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_SHushkevich/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Шушкевич</a> считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить. Свое мнение он высказал в интервью <a href="https://www.youtube.com/channel/UCCV5Z2DEYnUGIY_mO-AcQKw" target="_blank">YouTube</a>-каналу "И грянул Грэм".В постсоветской Белоруссии русский язык получил статус второго государственного на основании поправок в Конституцию, внесенных по инициативе президента <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> в 1995 году.По его мнению, угрозы русскому языку в республике нет, а государственным языком должен быть только белорусский, "потому что у него нет больше родины.Шушкевич при этом признал, что переход на белорусский язык как единственный государственный будет "довольно сложным и длительным".Станислав Шушкевич возглавлял Верховный совет Белоруссии в 1991-1994 годах. С 1996 до 2018 года занимал пост главы партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" (БСДГ)."На украинский путь"Член <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Federacii_RF/" target="_blank" data-auto="true">Совета Федерации</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> считает, что предложение Шушкевича изменить статус русского языка в Белоруссии тянут страну "на украинский путь".Сенатор подчеркнул, что подобные предложения ставят обществу ложную цель, которая так или иначе будет способствовать росту антирусского национализма.Статус русского языкаСейчас Белоруссия — единственная, помимо России, постсоветская республика, где русский язык является государственным.В граничащей с Белоруссии <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a> в мае 2019 года бывший тогда президентом <a href="http://ria.ru/person_Petr_Poroshenko/" target="_blank" data-auto="true">Петр Порошенко</a> подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота 50% на использование украинского языка, сейчас она поднялась до 90%.В еще одной соседней республике, <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a>, также один государственный язык — латышский. Русский — родной язык почти 40 процентов населения, однако у него статус иностранного языка. В <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литве</a> также единственным государственным языком является литовский, хотя в республике живет значительное число русскоязычных.Намерения оппозицииВозвращение к конституции 1994 года, которая предусматривала статус государственного языка только для белорусского, было одним из лозунгов оппозиции, в частности, экс-кандидата на пост президента <a href="http://ria.ru/person_viktor-babariko/" target="_blank" data-auto="true">Виктора Бабарико</a>. Также в ходе выборов ряд оппозиционных сил представили так называемый "реанимационный пакет реформ для Беларуси", который, в частности, предусматривал "десоветизацию", "декоммунизацию", "белорусизацию", выход из Союзного государства и <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>, подачу заявки в НАТО и ЕС, лишение русского языка статуса государственного.Позже член президиума образованного оппозицией Координационного совета Мария Колесникова заявила, что возможное возвращение к конституции 1994 года не подразумевает автоматическое лишение русского языка статуса государственного.Она заверила, что "вопрос языка, как вы сейчас видите, не стоит в повестке, и не является ни для кого проблемой - мы говорим на обоих языках, и русском, и белорусском".Противостояние между властями страны и оппозицией обострилось после выборов президента. Жители, выступающие против Лукашенко, который, по данным ЦИК, победил с результатом более 80 процентов, выходят с 9 августа на несанкционированные акции протеста. Сначала силовики их подавляли, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих погибли.Оппозиция, не признавшая итоги выборов и считающая, что на них победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, сформировала так называемый "Координационный совет" для "транзита власти". Сама Тихановская покинула Белоруссию и выехала в Литву.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200818/1575917356.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
https://ria.ru/20200828/latviya-1576407560.html
Чем сидит, тем и думает. Для него - хорошо, судя по очень небедному существованию. Для народа - полная...ну то, чем он сидит :)
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латвия
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светлана тихановская, станислав шушкевич, петр порошенко, совет федерации рф, одкб, латвия, белоруссия, литва, в мире

Шушкевич предложил сменить статус русского языка в Белоруссии

10:58 28.08.2020 (обновлено: 10:59 28.08.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПредседатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич
© РИА Новости / Дмитрий Донской
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Бывший председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич считает, что в республике единственным государственным языком должен стать белорусский, а русский язык необходимо такого статуса лишить. Свое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".
В постсоветской Белоруссии русский язык получил статус второго государственного на основании поправок в Конституцию, внесенных по инициативе президента Александра Лукашенко в 1995 году.
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"У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И в общем то, что выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру", — сказал 85-летний Шушкевич.
По его мнению, угрозы русскому языку в республике нет, а государственным языком должен быть только белорусский, "потому что у него нет больше родины.
Шушкевич при этом признал, что переход на белорусский язык как единственный государственный будет "довольно сложным и длительным".
Станислав Шушкевич возглавлял Верховный совет Белоруссии в 1991-1994 годах. С 1996 до 2018 года занимал пост главы партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" (БСДГ).

"На украинский путь"

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что предложение Шушкевича изменить статус русского языка в Белоруссии тянут страну "на украинский путь".
"Начнут с языка, закончат противопоставлением своей страны России. Это ясно, как день", — отметил он в своем Twitter.
Сенатор подчеркнул, что подобные предложения ставят обществу ложную цель, которая так или иначе будет способствовать росту антирусского национализма.
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Статус русского языка

Сейчас Белоруссия — единственная, помимо России, постсоветская республика, где русский язык является государственным.
В граничащей с Белоруссии Украине в мае 2019 года бывший тогда президентом Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", предусматривающий использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота 50% на использование украинского языка, сейчас она поднялась до 90%.
В еще одной соседней республике, Латвии, также один государственный язык — латышский. Русский — родной язык почти 40 процентов населения, однако у него статус иностранного языка. В Литве также единственным государственным языком является литовский, хотя в республике живет значительное число русскоязычных.

Намерения оппозиции

Возвращение к конституции 1994 года, которая предусматривала статус государственного языка только для белорусского, было одним из лозунгов оппозиции, в частности, экс-кандидата на пост президента Виктора Бабарико. Также в ходе выборов ряд оппозиционных сил представили так называемый "реанимационный пакет реформ для Беларуси", который, в частности, предусматривал "десоветизацию", "декоммунизацию", "белорусизацию", выход из Союзного государства и ОДКБ, подачу заявки в НАТО и ЕС, лишение русского языка статуса государственного.
Позже член президиума образованного оппозицией Координационного совета Мария Колесникова заявила, что возможное возвращение к конституции 1994 года не подразумевает автоматическое лишение русского языка статуса государственного.
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Она заверила, что "вопрос языка, как вы сейчас видите, не стоит в повестке, и не является ни для кого проблемой - мы говорим на обоих языках, и русском, и белорусском".
Противостояние между властями страны и оппозицией обострилось после выборов президента. Жители, выступающие против Лукашенко, который, по данным ЦИК, победил с результатом более 80 процентов, выходят с 9 августа на несанкционированные акции протеста. Сначала силовики их подавляли, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали.
По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих погибли.
Оппозиция, не признавшая итоги выборов и считающая, что на них победила Светлана Тихановская, сформировала так называемый "Координационный совет" для "транзита власти". Сама Тихановская покинула Белоруссию и выехала в Литву.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяСтанислав ШушкевичПетр ПорошенкоСовет Федерации РФОДКБЛатвияБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Чем сидит, тем и думает. Для него - хорошо, судя по очень небедному существованию. Для народа - полная...ну то, чем он сидит :)
28 августа, 11:39
Александр И
550000
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