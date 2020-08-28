https://ria.ru/20200828/shoygu-1576416153.html

Новый комплекс для борьбы с БПЛА могут отправить в Сирию, заявил Шойгу

Новый разрабатываемый в РФ мобильный многофункциональный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам "Сапсан-Конвой" концерна "Автоматика" может... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T11:14

2020-08-28T11:14

2020-08-28T11:14

форум "армия — 2020"

сергей шойгу

сирия

безопасность

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<strong>КУБИНКА (Московская область), 28 авг - РИА Новости.</strong> Новый разрабатываемый в РФ мобильный многофункциональный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам "Сапсан-Конвой" концерна "Автоматика" может быть отправлен в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирию</a> в случае успешных испытаний на стратегических командно-штабных учениях "Кавказ-2020", сообщил министр обороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>.Он поручил апробировать в Сирии отдельные образцы техники и вооружения, представленные на Международном военно-техническом форуме <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">"Армия-2020"</a>. В частности, во время осмотра экспозиции министру обороны показали мобильный многофункциональный комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам "Сапсан-Конвой" концерна "Автоматика".Назначение комплекса - противодействие беспилотникам путём обнаружения и радиоподавления каналов ГНСС.В тоже время глава Минобороны заметил, что разработчикам необходимо сокращать временной период от разработки до принятия новых образцов на вооружение.

https://ria.ru/20200828/armiya-1576414807.html

https://ria.ru/20200827/bespilotnik-1576392344.html

сирия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", сергей шойгу, сирия, безопасность