https://ria.ru/20200828/shkola-1576416256.html
Роспотребнадзор рассказал о работе школ в условиях пандемии COVID-19
Роспотребнадзор не требует обеспечивать дистанцию в полтора метра между учащимися внутри классов, заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T11:13
2020-08-28T11:13
2020-08-28T11:55
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости</strong>. <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзор</a> не требует обеспечивать дистанцию в полтора метра между учащимися внутри классов, заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.Однако, подчеркнула Яновская, на одного ученика в классе должно приходиться 2,5 метра. В случае выявления коронавируса у ребенка или педагога будет работать система экстренного оповещения. При этом родители теперь смогу попасть в школу только при необходимости, а собрания планируют проводить в онлайн-режиме.Как отметила, в свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова, решение начинать учебный год в очной форме во всех учебных заведениях — "определенный вызов". "Но это решение обусловлено значительно большим знанием о вирусе, о его эпидемиологии, о мерах его профилактики", — сказала она на совете ректоров медицинских вузов.Ранее стало известно, что в Москве традиционных линеек 1 сентября не будет, но для первоклашек проведут "локальные праздники". Школы заработают с рядом ограничений: обязательной термометрией, усиленной дезинфекцией и ограничением на передвижение детей между кабинетами и помещениями. Единый звонок для всех школьников отменят: уроки в классах будут начинаться в разное время, с 08:15 до 10:20. В столовые учащихся планируют пускать по три-четыре класса, поэтому на прием пищи придется всего по десять минут. Если один из учеников заболеет COVID-19, то весь класс переведут на дистанционное обучение на двухнедельный срок, а если учитель-предметник — на карантин отправят сразу несколько классов. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200825/shkoly-1576299214.html
2
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф, общество
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости
. Роспотребнадзор
не требует обеспечивать дистанцию в полтора метра между учащимися внутри классов, заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.
"Мы изолируем классы друг от друга, составляем и требуем гибкие графики для каждого класса и свое посещение школы", — отметила она на заседании комитета Госдумы
по охране здоровья.
Однако, подчеркнула Яновская, на одного ученика в классе должно приходиться 2,5 метра. В случае выявления коронавируса у ребенка или педагога будет работать система экстренного оповещения. При этом родители теперь смогу попасть в школу только при необходимости, а собрания планируют проводить в онлайн-режиме.
Как отметила, в свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова, решение начинать учебный год в очной форме во всех учебных заведениях — "определенный вызов". "Но это решение обусловлено значительно большим знанием о вирусе, о его эпидемиологии, о мерах его профилактики", — сказала она на совете ректоров медицинских вузов.
Ранее стало известно, что в Москве традиционных линеек 1 сентября не будет, но для первоклашек проведут "локальные праздники". Школы заработают с рядом ограничений: обязательной термометрией, усиленной дезинфекцией и ограничением на передвижение детей между кабинетами и помещениями.
Единый звонок для всех школьников отменят: уроки в классах будут начинаться в разное время, с 08:15 до 10:20. В столовые учащихся планируют пускать по три-четыре класса, поэтому на прием пищи придется всего по десять минут.
Если один из учеников заболеет COVID-19, то весь класс переведут на дистанционное обучение на двухнедельный срок, а если учитель-предметник — на карантин отправят сразу несколько классов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф