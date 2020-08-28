https://ria.ru/20200828/shakhta-1576408545.html

В Якутии запустят первую очередь крупнейшей угольной шахты

Первую очередь крупнейшей шахты по добыче угля и обогатительной фабрики горно-обогатительного комплекса "Инаглинский" запустят в Якутии 10 сентября, сообщил... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T07:46

2020-08-28T07:46

2020-08-28T07:46

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

андрей тарасенко

нерюнгринский район

якутск

экономика

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<strong>ЯКУТСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Первую очередь крупнейшей шахты по добыче угля и обогатительной фабрики горно-обогатительного комплекса "Инаглинский" запустят в Якутии 10 сентября, сообщил и.о. председателя правительства Якутии <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Tarasenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Тарасенко</a> на своей странице в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>.В ходе рабочей поездки в <a href="http://ria.ru/location_Nerjungrinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Нерюнгринский район</a> и.о. премьера Якутии посетил объекты угледобывающей компании "Колмар"."ГОК "Инаглинский"... завершается строительство 1-й очереди шахты и обогатительной фабрики. Запустить новые объекты по добыче и переработке угля планируют уже 10 сентября", - рассказал Тарасенко.Ранее сообщалось, что компания "Колмар" до осени 2020 года запустит первую очередь шахты "Инаглинская" и обогатительной фабрики "Инаглинская-2".Горно-обогатительный комплекс "Инаглинский" - один из крупнейших проектов в России по добыче угля, входит в ТОР "Южная Якутия". По прогнозам специалистов, производственная мощность по добыче и переработке рядового угля "Колмара" после ввода этих объектов вырастет в четыре раза, то есть на 6 миллионов тонн в год. К 2023 году со строительством второй очереди объёмы добычи и переработки угля планируется увеличить ещё в два раза – до 12 миллионов тонн.Власти республики отмечают, что на комплексе "Инаглинский" будет создано 4045 рабочих мест. Сегодня на объектах трудоустроено 1,7 тысячи человек.

https://ria.ru/20200818/1575918635.html

https://ria.ru/20200814/1575805355.html

республика саха (якутия)

нерюнгринский район

якутск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), андрей тарасенко, нерюнгринский район, якутск, экономика