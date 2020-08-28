Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка для Республика Саха (Якутия)
Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20200828/shakhta-1576408545.html
В Якутии запустят первую очередь крупнейшей угольной шахты
Первую очередь крупнейшей шахты по добыче угля и обогатительной фабрики горно-обогатительного комплекса "Инаглинский" запустят в Якутии 10 сентября, сообщил... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T07:46
2020-08-28T07:46
республика саха (якутия)
республика саха (якутия)
андрей тарасенко
нерюнгринский район
якутск
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156035/02/1560350242_0:0:3096:1742_1400x0_80_0_0_f691aa50454293768f5b4ec71a0700f3.jpg
<strong>ЯКУТСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Первую очередь крупнейшей шахты по добыче угля и обогатительной фабрики горно-обогатительного комплекса "Инаглинский" запустят в Якутии 10 сентября, сообщил и.о. председателя правительства Якутии <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Tarasenko/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Тарасенко</a> на своей странице в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>.В ходе рабочей поездки в <a href="http://ria.ru/location_Nerjungrinskijj_rajjon/" target="_blank" data-auto="true">Нерюнгринский район</a> и.о. премьера Якутии посетил объекты угледобывающей компании "Колмар"."ГОК "Инаглинский"... завершается строительство 1-й очереди шахты и обогатительной фабрики. Запустить новые объекты по добыче и переработке угля планируют уже 10 сентября", - рассказал Тарасенко.Ранее сообщалось, что компания "Колмар" до осени 2020 года запустит первую очередь шахты "Инаглинская" и обогатительной фабрики "Инаглинская-2".Горно-обогатительный комплекс "Инаглинский" - один из крупнейших проектов в России по добыче угля, входит в ТОР "Южная Якутия". По прогнозам специалистов, производственная мощность по добыче и переработке рядового угля "Колмара" после ввода этих объектов вырастет в четыре раза, то есть на 6 миллионов тонн в год. К 2023 году со строительством второй очереди объёмы добычи и переработки угля планируется увеличить ещё в два раза – до 12 миллионов тонн.Власти республики отмечают, что на комплексе "Инаглинский" будет создано 4045 рабочих мест. Сегодня на объектах трудоустроено 1,7 тысячи человек.
https://ria.ru/20200818/1575918635.html
https://ria.ru/20200814/1575805355.html
республика саха (якутия)
нерюнгринский район
якутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156035/02/1560350242_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_9477133778b6aba94ff52381b0807ebe.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), андрей тарасенко, нерюнгринский район, якутск, экономика

В Якутии запустят первую очередь крупнейшей угольной шахты

07:46 28.08.2020
3017
© РИА Новости / Руслан КривобокВид на реку Амга в Якутии
Вид на реку Амга в Якутии
© РИА Новости / Руслан Кривобок
ЯКУТСК, 28 авг – РИА Новости. Первую очередь крупнейшей шахты по добыче угля и обогатительной фабрики горно-обогатительного комплекса "Инаглинский" запустят в Якутии 10 сентября, сообщил и.о. председателя правительства Якутии Андрей Тарасенко на своей странице в Twitter.
В ходе рабочей поездки в Нерюнгринский район и.о. премьера Якутии посетил объекты угледобывающей компании "Колмар".
Ремонт дорожного покрытия
18 августа, 07:45Республика Саха (Якутия)
В Якутии отремонтируют свыше 200 километров дорог
"ГОК "Инаглинский"... завершается строительство 1-й очереди шахты и обогатительной фабрики. Запустить новые объекты по добыче и переработке угля планируют уже 10 сентября", - рассказал Тарасенко.
Ранее сообщалось, что компания "Колмар" до осени 2020 года запустит первую очередь шахты "Инаглинская" и обогатительной фабрики "Инаглинская-2".
Горно-обогатительный комплекс "Инаглинский" - один из крупнейших проектов в России по добыче угля, входит в ТОР "Южная Якутия". По прогнозам специалистов, производственная мощность по добыче и переработке рядового угля "Колмара" после ввода этих объектов вырастет в четыре раза, то есть на 6 миллионов тонн в год. К 2023 году со строительством второй очереди объёмы добычи и переработки угля планируется увеличить ещё в два раза – до 12 миллионов тонн.
Власти республики отмечают, что на комплексе "Инаглинский" будет создано 4045 рабочих мест. Сегодня на объектах трудоустроено 1,7 тысячи человек.
Олени. Якутский поселок Оймякон
14 августа, 19:55Республика Саха (Якутия)
Эксперт: стратегия развития Арктической зоны Якутии создана для людей
700013
Обсудить 0
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Андрей ТарасенкоНерюнгринский районЯкутскЭкономика
Рекомендуем
Логотип Сбербанка
Заемщик Сбербанка обеспечил рекордный рост проблемных кредитов
Алтайский край
Пострадавшие от засухи в Алтайском крае аграрии получат господдержку
Казаки на молебне по случаю Дня реабилитации кубанского казачества
Эксперты обсудили мероприятия по реализации стратегии развития казачества
Смартфон
Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
Атомная подводная лодка ВМС Китая на военной базе Циндао
Китайские военные выдворили эсминец США из своих территориальных вод
Ситуация с коронавирусом COVID-19 во Франции
Во Франции выявили более шести тысяч случаев COVID-19 впервые с марта
Полицейская машина
Россиянина Спицына задержали сразу после прибытия в США
Американские военные патрулируют сирийские нефтяные месторождения
Пентагон прокомментировал инцидент с российскими военными в Сирии
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
Кадр из сериала Игра престолов
Эмилия Кларк пожаловалась на гендерное неравенство в "Игре престолов"
Первоклассники на торжественной линейке в средней общеобразовательной школе в Донецке
Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
Цветение подсолнечника
Стали известны самые токсичные продукты с огорода
Военнослужащие армии США проходят тестирование на коронавирус в Лас-Вегасе
США: хватит вести экономические войны с миром. Начнем настоящие
Алексей Навальный
Соловьев прокомментировал ситуацию с Навальным
Банки фиксируют повышенный спрос на ипотеку
Чистая прибыль "Открытия" за 7 месяцев достигла 24,4 млрд рублей по РСБУ
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54Абэ попросил преемника включиться в решение задачи по мирному договору
11:53В СФ рассчитывают на подписание мирного договора с новым премьером Японии
11:52В крупном ДТП в Якутии пострадали 16 человек
11:47Россия высылает советника посольства Норвегии из-за шпионского скандала
11:44В России завершены испытания самой компактной станции спутниковой связи
11:34Коронавирус удастся победить через полгода, уверен Собянин
11:33Минобороны Белоруссии предупредило о перемещении военной техники
11:23Белорусская ассоциация журналистов осудила задержания сотрудников СМИ
11:23"Оскар" оставит "женские" и "мужские" награды, сообщили в Киноакадемии
11:22Капитан первого ранга оценил появление российской подлодки вблизи Аляски
11:18Попова рассказала, сколько процентов россиян имеют иммунитет к COVID-19
11:14Новый комплекс для борьбы с БПЛА могут отправить в Сирию, заявил Шойгу
11:13Роспотребнадзор рассказал о работе школ в условиях пандемии COVID-19
11:08Россия привлекла более 50 кораблей и судов к учениям в Арктике
11:08Летевший из Самары в Сургут самолет вынужденно сел в Уфе
11:06В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости COVID-19 на курортах
11:05В Китае отказались комментировать отставку Абэ
10:55Попова рассказала о результатах исследования на иммунитет к COVID-19
10:55В России создадут новую боевую машину пехоты "Манул"
10:51В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России
Лента новостейМолния