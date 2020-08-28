https://ria.ru/20200828/sanctions-1576453517.html
Германия готова ввести санкции против России из-за Навального
Германия готова ввести дипломатические санкции против России, если в Берлине придут к выводу, что за госпитализацией Алексея Навального стоит Москва, заявил... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T19:59
2020-08-28T19:59
2020-08-28T20:30
госпитализация алексея навального
россия
хайко маас
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> готова ввести дипломатические санкции против России, если в Берлине придут к выводу, что за госпитализацией <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> стоит <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, заявил глава МИД страны <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>. Об этом сообщает <a href="https://www.reuters.com/article/us-germany-eu-russia-navalny/germany-would-be-ready-to-sanction-russia-over-navalny-case-maas-idUSKBN25O1YJ" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reuters</a>."Что касается готовности России сотрудничать по делу Навального, мы будем действовать так же, как в случае с убийством в Тиргартене", — заявил глава немецкого МИД. В прошлом году Германия объявила персонами нон-грата двух российских дипломатов в связи с убийством в Берлине гражданина <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> <a href="http://ria.ru/person_zelimkhan-khangoshvili/" target="_blank" data-auto="true">Зелимхана Хангошвили</a>, которого в России подозревали в террористической деятельности. Госпитализация НавальногоРоссийского блогера Алексея Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и анализах Навального в российской больнице не нашли.Спустя два дня пациента в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не обнаружено.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не найдено.Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента. Однако лабораторные исследования его так и не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576426949.html
https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576439964.html
Адам Ваксель
Ну так значит ради санкций его и траванули.
87
Damir Aliev
Зима близко, Хайко. и судя по всему она будет снежной и холодной в Германии. а вентиль в любой момент можно и перекрыть
73
31
россия
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/151808/95/1518089529_160:0:2891:2048_1400x0_80_0_0_2035e6669d1561c6e46b6af8512d70bf.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, россия, хайко маас, алексей навальный, германия, в мире
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Германия
готова ввести дипломатические санкции против России, если в Берлине придут к выводу, что за госпитализацией Алексея Навального
стоит Москва
, заявил глава МИД страны Хайко Маас
. Об этом сообщает Reuters
.
"Что касается готовности России сотрудничать по делу Навального, мы будем действовать так же, как в случае с убийством в Тиргартене", — заявил глава немецкого МИД.
В прошлом году Германия объявила персонами нон-грата двух российских дипломатов в связи с убийством в Берлине гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили
, которого в России подозревали в террористической деятельности.
Госпитализация Навального
Российского блогера Алексея Навального госпитализировали 20 августа в Омске
после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска
в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и анализах Навального в российской больнице не нашли.
Спустя два дня пациента в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не обнаружено.
Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не найдено.
Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента. Однако лабораторные исследования его так и не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".