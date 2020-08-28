https://ria.ru/20200828/sanctions-1576453517.html

Германия готова ввести санкции против России из-за Навального

Германия готова ввести дипломатические санкции против России, если в Берлине придут к выводу, что за госпитализацией Алексея Навального стоит Москва, заявил... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T19:59

2020-08-28T19:59

2020-08-28T20:30

госпитализация алексея навального

россия

хайко маас

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a> готова ввести дипломатические санкции против России, если в Берлине придут к выводу, что за госпитализацией <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> стоит <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a>, заявил глава МИД страны <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a>. Об этом сообщает <a href="https://www.reuters.com/article/us-germany-eu-russia-navalny/germany-would-be-ready-to-sanction-russia-over-navalny-case-maas-idUSKBN25O1YJ" target="_blank" rel="nofollow noopener">Reuters</a>."Что касается готовности России сотрудничать по делу Навального, мы будем действовать так же, как в случае с убийством в Тиргартене", — заявил глава немецкого МИД. В прошлом году Германия объявила персонами нон-грата двух российских дипломатов в связи с убийством в Берлине гражданина <a href="http://ria.ru/location_Georgia/" target="_blank" data-auto="true">Грузии</a> <a href="http://ria.ru/person_zelimkhan-khangoshvili/" target="_blank" data-auto="true">Зелимхана Хангошвили</a>, которого в России подозревали в террористической деятельности. Госпитализация НавальногоРоссийского блогера Алексея Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и анализах Навального в российской больнице не нашли.Спустя два дня пациента в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не обнаружено.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не найдено.Главный врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента. Однако лабораторные исследования его так и не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".

https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576426949.html

https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576439964.html

Адам Ваксель Ну так значит ради санкций его и траванули. 87

Damir Aliev Зима близко, Хайко. и судя по всему она будет снежной и холодной в Германии. а вентиль в любой момент можно и перекрыть 73

31

россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, хайко маас, алексей навальный, германия, в мире