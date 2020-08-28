https://ria.ru/20200828/rubl-1576455799.html

Рубль продолжил рост к доллару и евро

Курс рубля продолжил расти против доллара и евро, все больше прибавляя вечером, российскую валюту поддерживают цены на нефть и увеличение стоимости рублевых... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T21:21

2020-08-28T21:21

2020-08-28T22:14

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

хайко маас

алексей навальный

мид германии

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

brent

сша

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Дмитрий Майоров.</strong> Курс рубля продолжил расти против доллара и евро, все больше прибавляя вечером, российскую валюту поддерживают цены на нефть и увеличение стоимости рублевых гособлигаций.Курс доллара расчетами "завтра" на 20:35 мск падает на 88 копеек, до 74,08 рубля, курс евро — на 52 копейки, до уровня 88,08 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Коррекция продолжаетсяРоссийская валюта убедительно корректируется к основным резервным валютам второй день подряд после падения в первой половине недели, когда доллар и евро выросли до максимумов за несколько месяцев.Рублевые "быки" продолжили опираться на позитивную динамику ценового индекса государственных облигаций RGBI Мосбиржи. Он растет второй день подряд после удачного размещения Минфином РФ ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года. Ведомство смогло продать бумаг на 85,183 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 297,392 миллиарда.Внешний позитив формировали растущие на фоне макроэкономического позитива на 0,2-0,4% основные американские фондовые индексы. Ранее в пятницу стало известно, что доходы американцев в июле выросли на 0,4% по сравнению с июнем, а потребительские расходы выросли в указанном периоде на 1,9% в месячном выражении. Аналитики ожидали снижения доходов на 0,2% и роста расходов на 1,5%.Цены на нефть остаются вблизи максимумов с марта и в пятницу вечером прибавляют 0,5%, достигая 45,8 доллара за баррель сорта <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a>. Ослабление доллара оказывает поддержку нефтяным котировкам.В итоге доллар и евро теряют вечером 0,6-1,2%. Рублевая цена нефти остается ниже уровня 3,4 тысячи за баррель сорта Brent.

https://ria.ru/20200827/ekonomika-1576383906.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200824/ekonomika-1576254045.html

Влад Тёплыйстан 28 августа 2013 года курс доллара 33 рубля. А зарплата(в рублях) почти не повысилась. 23

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, хайко маас, алексей навальный, мид германии, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, brent, сша, экономика