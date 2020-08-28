https://ria.ru/20200828/rubl-1576455799.html
Рубль продолжил рост к доллару и евро
Курс рубля продолжил расти против доллара и евро, все больше прибавляя вечером, российскую валюту поддерживают цены на нефть и увеличение стоимости рублевых... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T21:21
2020-08-28T21:21
2020-08-28T22:14
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
хайко маас
алексей навальный
мид германии
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
brent
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_0:91:6000:3466_1400x0_80_0_0_836098898ae9a3bae3c8134e703e8e9d.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Дмитрий Майоров.</strong> Курс рубля продолжил расти против доллара и евро, все больше прибавляя вечером, российскую валюту поддерживают цены на нефть и увеличение стоимости рублевых гособлигаций.Курс доллара расчетами "завтра" на 20:35 мск падает на 88 копеек, до 74,08 рубля, курс евро — на 52 копейки, до уровня 88,08 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Moskovskaja_mezhbankovskaja_valjutnaja_birzha/" target="_blank" data-auto="true">Московской биржи</a>.Коррекция продолжаетсяРоссийская валюта убедительно корректируется к основным резервным валютам второй день подряд после падения в первой половине недели, когда доллар и евро выросли до максимумов за несколько месяцев.Рублевые "быки" продолжили опираться на позитивную динамику ценового индекса государственных облигаций RGBI Мосбиржи. Он растет второй день подряд после удачного размещения Минфином РФ ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года. Ведомство смогло продать бумаг на 85,183 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 297,392 миллиарда.Внешний позитив формировали растущие на фоне макроэкономического позитива на 0,2-0,4% основные американские фондовые индексы. Ранее в пятницу стало известно, что доходы американцев в июле выросли на 0,4% по сравнению с июнем, а потребительские расходы выросли в указанном периоде на 1,9% в месячном выражении. Аналитики ожидали снижения доходов на 0,2% и роста расходов на 1,5%.Цены на нефть остаются вблизи максимумов с марта и в пятницу вечером прибавляют 0,5%, достигая 45,8 доллара за баррель сорта <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a>. Ослабление доллара оказывает поддержку нефтяным котировкам.В итоге доллар и евро теряют вечером 0,6-1,2%. Рублевая цена нефти остается ниже уровня 3,4 тысячи за баррель сорта Brent.
https://ria.ru/20200827/ekonomika-1576383906.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200824/ekonomika-1576254045.html
Влад Тёплыйстан
28 августа 2013 года курс доллара 33 рубля. А зарплата(в рублях) почти не повысилась.
23
11
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/152588/67/1525886730_630:0:5370:3555_1400x0_80_0_0_2ccde3d6c3d2c1c26fbe9b02b4e94942.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, хайко маас, алексей навальный, мид германии, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, brent, сша, экономика
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости, Дмитрий Майоров. Курс рубля продолжил расти против доллара и евро, все больше прибавляя вечером, российскую валюту поддерживают цены на нефть и увеличение стоимости рублевых гособлигаций.
Курс доллара расчетами "завтра" на 20:35 мск падает на 88 копеек, до 74,08 рубля, курс евро — на 52 копейки, до уровня 88,08 рубля, следует из данных Московской биржи
.
Коррекция продолжается
Российская валюта убедительно корректируется к основным резервным валютам второй день подряд после падения в первой половине недели, когда доллар и евро выросли до максимумов за несколько месяцев.
Рублевые "быки" продолжили опираться на позитивную динамику ценового индекса государственных облигаций RGBI Мосбиржи. Он растет второй день подряд после удачного размещения Минфином РФ ОФЗ с переменным купонным доходом серии 24021 с погашением в апреле 2024 года. Ведомство смогло продать бумаг на 85,183 миллиарда рублей (по номиналу) при спросе в 297,392 миллиарда.
Внешний позитив формировали растущие на фоне макроэкономического позитива на 0,2-0,4% основные американские фондовые индексы. Ранее в пятницу стало известно, что доходы американцев в июле выросли на 0,4% по сравнению с июнем, а потребительские расходы выросли в указанном периоде на 1,9% в месячном выражении. Аналитики ожидали снижения доходов на 0,2% и роста расходов на 1,5%.
Цены на нефть остаются вблизи максимумов с марта и в пятницу вечером прибавляют 0,5%, достигая 45,8 доллара за баррель сорта Brent
. Ослабление доллара оказывает поддержку нефтяным котировкам.
В итоге доллар и евро теряют вечером 0,6-1,2%. Рублевая цена нефти остается ниже уровня 3,4 тысячи за баррель сорта Brent.