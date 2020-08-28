https://ria.ru/20200828/rouble-1576456521.html

На Западе сочли рубль слишком дешевым

Аналитики Citigroup и Sova Capital считают рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций преувеличенным, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T22:04

2020-08-28T22:04

2020-08-28T22:04

россия

динамика курсов валют

citigroup

рубль

экономика

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Аналитики <a href="http://ria.ru/organization_Citigroup_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Citigroup</a> и Sova Capital считают рубль слишком дешевым по отношению к основным валютам, а риск новых санкций преувеличенным, сообщает <a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-28/russia-s-battered-ruble-could-be-about-to-make-a-comeback" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bloomberg</a>. В ближайшее время рубль подорожает на 6%, считают аналитики. Такой вывод они объясняют динамикой курса российской валюты по сравнению с ценой на нефть. Так, баррель подорожал почти на 30% по сравнению с апрельскими минимумами. По мнению экспертов, такое положение дел объясняется риском санкций из-за протестов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и ситуации с госпитализацией <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>. Менеджер по финансам на развивающихся рынках в компании Shroder Investment Джеймс Баррино уверен, что ни одна из этих угроз не осуществится, так как предвыборная кампания в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> не оставит американцам времени на обсуждение и введение новых санкций.

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/rubl-1576271938.html

Арсений Новиков Не надо дурилку втюхивать. Крепкий рубль плохо для экономики страны, экспорт становится не конкурентным. Для импорта в Россию это хорошо. 32

Алекс Серëжин Да мы и в России считаем что рубль очень дешевый как зарплаты и пенсии. Только бензин и продукты дорогие, ещё ЖКХ 19

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, citigroup, рубль, экономика