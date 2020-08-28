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https://ria.ru/20200828/roshal-1576437056.html
Рошаль вступился за российских медиков, спасших жизнь Навальному
Российские медики, лечившие блогера Алексея Навального, сработали оперативно и профессионально, они не должны страдать за свой профессионализм, говорится в... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T15:05
2020-08-28T15:05
госпитализация алексея навального
алексей навальный
национальная медицинская палата
леонид рошаль
омск
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Российские медики, лечившие блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сработали оперативно и профессионально, они не должны страдать за свой профессионализм, говорится в заявлении президента союза медицинского сообщества "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_medicinskaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Национальная медицинская палата</a>" доктора <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Рошаля</a>.Ранее в российском МИД заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> считает глубоко оскорбительными обвинения на Западе в адрес омских врачей в стремлении "сокрыть истину" в связи с инцидентом с Навальным. Омские медики в свою очередь в открытом письме заявили, что 44 часа боролись за жизнь Навального.Рошаль отметил, что несмотря на то, что состояние Навального в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> стабилизировалось, врачей все равно резко критикуют.Он пожелал Навальному здоровья и выразил надежду, что когда тот выздоровеет, не забудет поблагодарить врачей, которые спасли ему жизнь в России.Рошаль также уточнил, что атропин, которым сейчас медики в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> лечат Навального, российские врачи вводили ему с первых минут его пребывания в Омской больнице.Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576435480.html
https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576426949.html
https://ria.ru/20200828/pozner-1576406216.html
Народец, на Западе, оказался с гнильцой... Получается, что зря спасали мошенника...
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омск
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, национальная медицинская палата, леонид рошаль, омск

Рошаль вступился за российских медиков, спасших жизнь Навальному

15:05 28.08.2020
9275
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЛеонид Рошаль
Леонид Рошаль
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Леонид Рошаль. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Российские медики, лечившие блогера Алексея Навального, сработали оперативно и профессионально, они не должны страдать за свой профессионализм, говорится в заявлении президента союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктора Леонида Рошаля.
Ранее в российском МИД заявили, что Москва считает глубоко оскорбительными обвинения на Западе в адрес омских врачей в стремлении "сокрыть истину" в связи с инцидентом с Навальным. Омские медики в свою очередь в открытом письме заявили, что 44 часа боролись за жизнь Навального.
Рошаль отметил, что несмотря на то, что состояние Навального в Омске стабилизировалось, врачей все равно резко критикуют.

"Медики страны сработали оперативно и профессионально - спасли ему жизнь… Люди, которые спасли человеку жизнь, не должны страдать за свой профессионализм... Никакой срочной необходимости для перевода больного, например, в клиники Москвы не было. Больного в короткие сроки довели до транспортабельного состояния, а потом ещё 10 часов продолжали спокойно лечить, пока немецкие пилоты выспятся", - подчеркнул Рошаль.

Клиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
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Он пожелал Навальному здоровья и выразил надежду, что когда тот выздоровеет, не забудет поблагодарить врачей, которые спасли ему жизнь в России.
Рошаль также уточнил, что атропин, которым сейчас медики в Германии лечат Навального, российские врачи вводили ему с первых минут его пребывания в Омской больнице.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
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Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
Телеведущий Владимир Познер
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129203012
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйНациональная медицинская палатаЛеонид РошальОмск
Популярные комментарии
Народец, на Западе, оказался с гнильцой... Получается, что зря спасали мошенника...
28 августа, 15:20
Aaz1970
2200001
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