https://ria.ru/20200828/roshal-1576437056.html

Рошаль вступился за российских медиков, спасших жизнь Навальному

Российские медики, лечившие блогера Алексея Навального, сработали оперативно и профессионально, они не должны страдать за свой профессионализм, говорится в... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T15:05

2020-08-28T15:05

2020-08-28T15:05

госпитализация алексея навального

алексей навальный

национальная медицинская палата

леонид рошаль

омск

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Российские медики, лечившие блогера <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, сработали оперативно и профессионально, они не должны страдать за свой профессионализм, говорится в заявлении президента союза медицинского сообщества "<a href="http://ria.ru/organization_Nacionalnaja_medicinskaja_palata/" target="_blank" data-auto="true">Национальная медицинская палата</a>" доктора <a href="http://ria.ru/person_Leonid_Roshal/" target="_blank" data-auto="true">Леонида Рошаля</a>.Ранее в российском МИД заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> считает глубоко оскорбительными обвинения на Западе в адрес омских врачей в стремлении "сокрыть истину" в связи с инцидентом с Навальным. Омские медики в свою очередь в открытом письме заявили, что 44 часа боролись за жизнь Навального.Рошаль отметил, что несмотря на то, что состояние Навального в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> стабилизировалось, врачей все равно резко критикуют.Он пожелал Навальному здоровья и выразил надежду, что когда тот выздоровеет, не забудет поблагодарить врачей, которые спасли ему жизнь в России.Рошаль также уточнил, что атропин, которым сейчас медики в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> лечат Навального, российские врачи вводили ему с первых минут его пребывания в Омской больнице.Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".

https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576435480.html

https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576426949.html

https://ria.ru/20200828/pozner-1576406216.html

Aaz1970 Народец, на Западе, оказался с гнильцой... Получается, что зря спасали мошенника... 23

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омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, национальная медицинская палата, леонид рошаль, омск