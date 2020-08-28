https://ria.ru/20200828/putin-1576435814.html

Путин обсудил с членами Совбеза развитие сотрудничества с Белоруссией

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ключевые вопросы развития российско-белорусского сотрудничества, сообщил в... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T14:49

2020-08-28T14:49

2020-08-28T14:49

дмитрий медведев

сергей лавров

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

вячеслав володин

политика

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ ключевые вопросы развития российско-белорусского сотрудничества, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы российского государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Наряду с текущими вопросами внутрироссийской повестки дня состоялся детальный обмен мнениями по ключевым вопросам развития российско-белорусского сотрудничества", - сказал Песков.В совещании приняли участие премьер-министр <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a>, спикеры обеих палат парламента <a href="http://ria.ru/person_Valentina_Matvienko/" target="_blank" data-auto="true">Валентина Матвиенко</a> и <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>, заместитель председателя Совбеза <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Medvedev/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Медведев</a> и секретарь СБ РФ <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Patrushev/" target="_blank" data-auto="true">Николай Патрушев</a>, министры обороны <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a>, внутренних дел <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Kolokolcev/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Колокольцев</a>, иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, директор <a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>, а также спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Ivanov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Иванов</a>.

https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576434733.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, сергей лавров, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), вячеслав володин, политика