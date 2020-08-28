https://ria.ru/20200828/pushkov-1576412048.html

Пушков оценил слова Шушкевича о статусе русского языка в Белоруссии

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение бывшего главы Верховного совета Белоруссии Станислава Шушкевича изменить статус русского языка в стране. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:05

2020-08-28T10:05

2020-08-28T10:17

протесты в белоруссии

александр лукашенко

станислав шушкевич

алексей пушков

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. </strong>Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> прокомментировал предложение бывшего главы Верховного совета <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_SHushkevich/" target="_blank" data-auto="true">Станислава Шушкевича</a> изменить статус русского языка в стране.Пушков отметил, что какой бы ни была мотивация <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_SHushkevich/" target="_blank" data-auto="true">Шушкевича</a>, подобные призывы тянут Белоруссию "на украинский путь".Сенатор указал на то, что такие предложения ставят обществу ложную цель, которая так или иначе будет способствовать росту антирусского национализма.Ранее Шушкевич <a href="https://ria.ru/20200828/shushkevich-1576407264.html" target="_blank">заявил</a>, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский, соответственно, русский язык следует лишить такого статуса.Русский язык в Белоруссии получил статус второго государственного в результате внесения поправок в Конституцию в 1995 году.Противостояние между властями Белоруссии и оппозицией обострилось после выборов президента. Жители, выступающие против действующего главы государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, который, по данным ЦИК, победил с результатом более 80 процентов, с 9 августа выходят на несанкционированные акции протеста. Сначала силовики их подавляли, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200818/1575917356.html

https://ria.ru/20200818/1575939222.html

Кузьма Кузьмич Белорусы, вот ответьте пожалуйста на пару вопросов. У вас за прошедшие десятилетия были какие-либо проблемы в общении? Так ли необходимо сейчас обозначать проблему, как ее обозначает Шушкевич? 96

Гоша Гамин Шушкевич всегда был прозападнопроданный пан. Ничего удивительного 92

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, станислав шушкевич, алексей пушков, белоруссия, в мире