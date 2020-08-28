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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/pushkov-1576412048.html
Пушков оценил слова Шушкевича о статусе русского языка в Белоруссии
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение бывшего главы Верховного совета Белоруссии Станислава Шушкевича изменить статус русского языка в стране. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T10:05
2020-08-28T10:17
протесты в белоруссии
александр лукашенко
станислав шушкевич
алексей пушков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. </strong>Сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Pushkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Пушков</a> прокомментировал предложение бывшего главы Верховного совета <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_SHushkevich/" target="_blank" data-auto="true">Станислава Шушкевича</a> изменить статус русского языка в стране.Пушков отметил, что какой бы ни была мотивация <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_SHushkevich/" target="_blank" data-auto="true">Шушкевича</a>, подобные призывы тянут Белоруссию "на украинский путь".Сенатор указал на то, что такие предложения ставят обществу ложную цель, которая так или иначе будет способствовать росту антирусского национализма.Ранее Шушкевич <a href="https://ria.ru/20200828/shushkevich-1576407264.html" target="_blank">заявил</a>, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский, соответственно, русский язык следует лишить такого статуса.Русский язык в Белоруссии получил статус второго государственного в результате внесения поправок в Конституцию в 1995 году.Противостояние между властями Белоруссии и оппозицией обострилось после выборов президента. Жители, выступающие против действующего главы государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, который, по данным ЦИК, победил с результатом более 80 процентов, с 9 августа выходят на несанкционированные акции протеста. Сначала силовики их подавляли, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих погибли.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200818/1575917356.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
Белорусы, вот ответьте пожалуйста на пару вопросов. У вас за прошедшие десятилетия были какие-либо проблемы в общении? Так ли необходимо сейчас обозначать проблему, как ее обозначает Шушкевич?
96
Шушкевич всегда был прозападнопроданный пан. Ничего удивительного
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белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, станислав шушкевич, алексей пушков, белоруссия, в мире

Пушков оценил слова Шушкевича о статусе русского языка в Белоруссии

10:05 28.08.2020 (обновлено: 10:17 28.08.2020)
29772
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Сенатор Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение бывшего главы Верховного совета Белоруссии Станислава Шушкевича изменить статус русского языка в стране.
Пушков отметил, что какой бы ни была мотивация Шушкевича, подобные призывы тянут Белоруссию "на украинский путь".
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"Начнут с языка, закончат противопоставлением своей страны России. Это ясно, как день", — написал он в своем Twitter.
Сенатор указал на то, что такие предложения ставят обществу ложную цель, которая так или иначе будет способствовать росту антирусского национализма.
Ранее Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский, соответственно, русский язык следует лишить такого статуса.
Русский язык в Белоруссии получил статус второго государственного в результате внесения поправок в Конституцию в 1995 году.
Противостояние между властями Белоруссии и оппозицией обострилось после выборов президента. Жители, выступающие против действующего главы государства Александра Лукашенко, который, по данным ЦИК, победил с результатом более 80 процентов, с 9 августа выходят на несанкционированные акции протеста. Сначала силовики их подавляли, применяя слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих погибли.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоСтанислав ШушкевичАлексей ПушковБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Белорусы, вот ответьте пожалуйста на пару вопросов. У вас за прошедшие десятилетия были какие-либо проблемы в общении? Так ли необходимо сейчас обозначать проблему, как ее обозначает Шушкевич?
28 августа, 10:23
Кузьма Кузьмич
9211002
Шушкевич всегда был прозападнопроданный пан. Ничего удивительного
28 августа, 10:06
Гоша Гамин
8720012
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