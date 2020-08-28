https://ria.ru/20200828/shushkevich-1576407264.html

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский, соответственно, РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T04:15

2020-08-28T04:15

2020-08-28T10:15

протесты в белоруссии

станислав шушкевич

мвд белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

рига

оон

в мире

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<strong>РИГА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Бывший глава Верховного совета <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_SHushkevich/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Шушкевич</a> заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский, соответственно, русский язык следует лишить такого статуса.Русский язык в Белоруссии получил статус второго государственного в результате внесения поправок в Конституцию в 1995 году.При этом он признал, что переход на белорусский язык как единственный государственный будет "довольно сложным и длительным".Шушкевич был главой Верховного совета Белоруссии в 1991-1994 годах. С 1996 до 2018 года занимал пост главы партии "Белорусская социал-демократическая "Грамада" (БСДГ).Выступающие против Лукашенко жители Белоруссии с 9 августа выходят на несанкционированные акции протеста. Сначала силовики их подавляли, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200818/1575939222.html

https://ria.ru/20200423/1570483681.html

Александр Белый Одна из Иуд голос подала)))) 869

Ярослав Погодин Быстрее в Германии славянский снова станет государственным )) 561

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белоруссия

рига

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав шушкевич, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, рига, оон, в мире