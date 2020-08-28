Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
04:15 28.08.2020 (обновлено: 10:15 28.08.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПредседатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич
РИГА, 28 авг — РИА Новости. Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский, соответственно, русский язык следует лишить такого статуса.
Русский язык в Белоруссии получил статус второго государственного в результате внесения поправок в Конституцию в 1995 году.
"У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И, в общем, <...> выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру. <...> Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины", — сказал 85-летний Шушкевич в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".
При этом он признал, что переход на белорусский язык как единственный государственный будет "довольно сложным и длительным".
Шушкевич был главой Верховного совета Белоруссии в 1991-1994 годах. С 1996 до 2018 года занимал пост главы партии "Белорусская социал-демократическая "Грамада" (БСДГ).
Выступающие против Лукашенко жители Белоруссии с 9 августа выходят на несанкционированные акции протеста. Сначала силовики их подавляли, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.
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