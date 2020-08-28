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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/shushkevich-1576407264.html
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский, соответственно, РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T04:15
2020-08-28T10:15
протесты в белоруссии
станислав шушкевич
мвд белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
рига
оон
в мире
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<strong>РИГА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Бывший глава Верховного совета <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Stanislav_SHushkevich/" target="_blank" data-auto="true">Станислав Шушкевич</a> заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский, соответственно, русский язык следует лишить такого статуса.Русский язык в Белоруссии получил статус второго государственного в результате внесения поправок в Конституцию в 1995 году.При этом он признал, что переход на белорусский язык как единственный государственный будет "довольно сложным и длительным".Шушкевич был главой Верховного совета Белоруссии в 1991-1994 годах. С 1996 до 2018 года занимал пост главы партии "Белорусская социал-демократическая "Грамада" (БСДГ).Выступающие против Лукашенко жители Белоруссии с 9 августа выходят на несанкционированные акции протеста. Сначала силовики их подавляли, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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Одна из Иуд голос подала))))
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Быстрее в Германии славянский снова станет государственным ))
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белоруссия
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станислав шушкевич, мвд белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, рига, оон, в мире

Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии

04:15 28.08.2020 (обновлено: 10:15 28.08.2020)
121501
© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПредседатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич
© РИА Новости / Дмитрий Донской
РИГА, 28 авг — РИА Новости. Бывший глава Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич заявил, что единственным государственным языком республики должен быть белорусский, соответственно, русский язык следует лишить такого статуса.
Русский язык в Белоруссии получил статус второго государственного в результате внесения поправок в Конституцию в 1995 году.

"У нас нет никакого противостояния с русскими. У нас никогда не было межнациональной розни. Но мы всегда хотели быть белорусами. И, в общем, <...> выдавили из нас наш язык, выдавливают нашу культуру. <...> Угрозы над русским языком нет. А государственным языком должен быть один — белорусский, потому что у него нет больше родины", — сказал 85-летний Шушкевич в интервью YouTube-каналу "И грянул Грэм".

При этом он признал, что переход на белорусский язык как единственный государственный будет "довольно сложным и длительным".
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Шушкевич был главой Верховного совета Белоруссии в 1991-1994 годах. С 1996 до 2018 года занимал пост главы партии "Белорусская социал-демократическая "Грамада" (БСДГ).
Выступающие против Лукашенко жители Белоруссии с 9 августа выходят на несанкционированные акции протеста. Сначала силовики их подавляли, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем митинги разгонять перестали. По официальным данным, в первые дни задержали почти семь тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСтанислав ШушкевичМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияРигаООНВ мире
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Одна из Иуд голос подала))))
28 августа, 04:20
Александр Белый
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Быстрее в Германии славянский снова станет государственным ))
28 августа, 04:31
Ярослав Погодин
4793711521
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