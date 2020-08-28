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https://ria.ru/20200828/potok-1576430949.html
Меркель призвала не связывать "Северный поток — 2" с делом Навального
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" необходимо достроить, не нужно увязывать этот вопрос с делом Алексея Навального. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:52
2020-08-28T15:54
госпитализация алексея навального
россия
северный поток — 2
алексей навальный
ангела меркель
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 28 авг — РИА Новости</strong>. Канцлер Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank">Ангела Меркель</a> заявила, что газопровод "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северный поток — 2</a>" необходимо достроить, не нужно увязывать этот вопрос с делом <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a>.Ранее немецкие политики и журналисты призвали правительство страны выйти из проекта на фоне произошедшего с Навальным.Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">ФРГ</a> отметила, что "политические следствия" такого сотрудничества касаются вопроса транзита газа через <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украину</a>, который стороны согласовали."Связывать этот экономический проект с вопросом Навального я считаю нецелесообразным", — подчеркнула она.Меркель также добавила, что Берлин против экстерриториальных санкций, которые пытается ввести Вашингтон против газопровода. По ее словам, дело Навального и другие вопросы, такие как убийство гражданина Грузии в Тиргартене, нужно обсуждать отдельно от экономических.По словам канцлера, когда наступит ясность по причинам госпитализации Навального, "как это было в ситуации со Скрипалем", Европа начнет обсуждать общую реакцию. Меркель подчеркнула, что "это не немецкая проблема, хотя Германия и приняла Навального".Госпитализация Алексея НавальногоНавальный пятый день находится в берлинской клинике "Шарите". Немецкие медики предварительно диагностировали у него отравление. Когда пациент был в больнице Омска, российские специалисты сообщали, что основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ.Блогеру стало плохо неделю назад, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, Навального доставили в больницу, он впал в кому. Затем по просьбе супруги его перевезли на лечение в Берлин.Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a> отмечал, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> не может серьезно относиться к спекуляциям о причастности к "отравлению" Навального. Аналитика российских и немецких врачей по состоянию блогера, подчеркнул представитель Кремля, совпадает.
https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576435480.html
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Эти «эксперты» в основном все из незалЭжной — кому, как не им больше всего невыгоден СП-2: труба-то транзитная медным тазом накрывается и постепенно ржавчиной покрывается...
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россия
германия
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госпитализация алексея навального, россия, северный поток — 2, алексей навальный, ангела меркель, германия, в мире

Меркель призвала не связывать "Северный поток — 2" с делом Навального

13:52 28.08.2020 (обновлено: 15:54 28.08.2020)
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© REUTERS / Michael KappelerАнгела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
Ангела Меркель во время пресс-конференции в Берлине
© REUTERS / Michael Kappeler
БЕРЛИН, 28 авг — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" необходимо достроить, не нужно увязывать этот вопрос с делом Алексея Навального.
Ранее немецкие политики и журналисты призвали правительство страны выйти из проекта на фоне произошедшего с Навальным.

"Я думаю, что мы должны разделять. С нашей точки зрения, "Северный поток — 2" должен быть завершен. Это проект, который осуществляется экономическими акторами из России и Европы", — заявила Меркель на ежегодной большой летней пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.

Канцлер ФРГ отметила, что "политические следствия" такого сотрудничества касаются вопроса транзита газа через Украину, который стороны согласовали.
"Связывать этот экономический проект с вопросом Навального я считаю нецелесообразным", — подчеркнула она.
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Меркель также добавила, что Берлин против экстерриториальных санкций, которые пытается ввести Вашингтон против газопровода. По ее словам, дело Навального и другие вопросы, такие как убийство гражданина Грузии в Тиргартене, нужно обсуждать отдельно от экономических.
"Мы всегда говорили о том, что мы должны оставаться в диалоге с Россией, есть много международных тем, я думаю о Сирии, Ливии, где Россия <...> является важным стратегическим партнером", — добавила она.
По словам канцлера, когда наступит ясность по причинам госпитализации Навального, "как это было в ситуации со Скрипалем", Европа начнет обсуждать общую реакцию. Меркель подчеркнула, что "это не немецкая проблема, хотя Германия и приняла Навального".
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Госпитализация Алексея Навального

Навальный пятый день находится в берлинской клинике "Шарите". Немецкие медики предварительно диагностировали у него отравление. Когда пациент был в больнице Омска, российские специалисты сообщали, что основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ.
Блогеру стало плохо неделю назад, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, Навального доставили в больницу, он впал в кому. Затем по просьбе супруги его перевезли на лечение в Берлин.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Москва не может серьезно относиться к спекуляциям о причастности к "отравлению" Навального. Аналитика российских и немецких врачей по состоянию блогера, подчеркнул представитель Кремля, совпадает.
Северный поток — 2
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
2663023115
Обсудить 133
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияСеверный поток — 2Алексей НавальныйАнгела МеркельГерманияВ мире
Популярные комментарии
Эти «эксперты» в основном все из незалЭжной — кому, как не им больше всего невыгоден СП-2: труба-то транзитная медным тазом накрывается и постепенно ржавчиной покрывается...
28 августа, 14:15
Г Б
2531000
Баба меркель, УХОДИ
28 августа, 14:00
ddeluxo-87
0300023
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