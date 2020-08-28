https://ria.ru/20200828/potok-1576430949.html

Меркель призвала не связывать "Северный поток — 2" с делом Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод "Северный поток — 2" необходимо достроить, не нужно увязывать этот вопрос с делом Алексея Навального. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:52

2020-08-28T13:52

2020-08-28T15:54

госпитализация алексея навального

россия

северный поток — 2

алексей навальный

ангела меркель

германия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 28 авг — РИА Новости</strong>. Канцлер Германии <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank">Ангела Меркель</a> заявила, что газопровод "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank">Северный поток — 2</a>" необходимо достроить, не нужно увязывать этот вопрос с делом <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank">Алексея Навального</a>.Ранее немецкие политики и журналисты призвали правительство страны выйти из проекта на фоне произошедшего с Навальным.Канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank">ФРГ</a> отметила, что "политические следствия" такого сотрудничества касаются вопроса транзита газа через <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank">Украину</a>, который стороны согласовали."Связывать этот экономический проект с вопросом Навального я считаю нецелесообразным", — подчеркнула она.Меркель также добавила, что Берлин против экстерриториальных санкций, которые пытается ввести Вашингтон против газопровода. По ее словам, дело Навального и другие вопросы, такие как убийство гражданина Грузии в Тиргартене, нужно обсуждать отдельно от экономических.По словам канцлера, когда наступит ясность по причинам госпитализации Навального, "как это было в ситуации со Скрипалем", Европа начнет обсуждать общую реакцию. Меркель подчеркнула, что "это не немецкая проблема, хотя Германия и приняла Навального".Госпитализация Алексея НавальногоНавальный пятый день находится в берлинской клинике "Шарите". Немецкие медики предварительно диагностировали у него отравление. Когда пациент был в больнице Омска, российские специалисты сообщали, что основной рабочий диагноз — нарушение обмена веществ.Блогеру стало плохо неделю назад, когда он летел из Томска в Москву. Самолет экстренно приземлился в Омске, Навального доставили в больницу, он впал в кому. Затем по просьбе супруги его перевезли на лечение в Берлин.Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a> отмечал, что <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москва</a> не может серьезно относиться к спекуляциям о причастности к "отравлению" Навального. Аналитика российских и немецких врачей по состоянию блогера, подчеркнул представитель Кремля, совпадает.

https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576435480.html

https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576426949.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

Г Б Эти «эксперты» в основном все из незалЭжной — кому, как не им больше всего невыгоден СП-2: труба-то транзитная медным тазом накрывается и постепенно ржавчиной покрывается... 41

deluxo-87 Баба меркель, УХОДИ 26

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, северный поток — 2, алексей навальный, ангела меркель, германия, в мире