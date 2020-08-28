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Минтранс предложил открыть три порта для пропуска санкционных товаров
Минтранс РФ предложил включить в перечень пунктов пропуска зарубежных санкционных товаров для транзита через Россию три порта: морские порты Восточный и... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T09:33
2020-08-28T09:33
россия
министерство транспорта рф (минтранс россии)
владивосток
экономика
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Минтранс РФ предложил включить в перечень пунктов пропуска зарубежных санкционных товаров для транзита через Россию три порта: морские порты Восточный и <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивосток</a>, а также Большой порт <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.Согласно пояснительной записке к документу, такое решение позволит увеличить объем транзитных грузоперевозок страны."Указанные изменения будут способствовать увеличению объема перевозок транзитом через территорию РФ, идущих‎в обход ее территории, в том числе, по маршруту "deep sea". Общий объем таких перевозок доходит до 95 тысяч в год. Изменения будут способствовать привлечению в Российскую Федерацию от 10 до 15% от общего объема таких перевозок", - отмечается в пояснительной записке.Разработчики объясняют необходимость включения в перечень именно этих российских портов их удачным расположением с азиатскими странами. Так, Большой порт Санкт-Петербург расположен на маршруте транзита товаров ‎из ЕС в Китай и Казахстан. "Имеются запросы от перевозчиков на включение данного пункта пропуска", - говорится в документе.Порт Восточный находится на маршруте транзита европейских товаров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и используется крупнейшими морскими перевозчиками. Владивостокский порт позволит организовывать транзитные перевозки из США в Монголию и страны АТР.Сейчас документ находится в стадии общественного обсуждения, которое продлится до 7 сентября.
https://ria.ru/20200619/1573201975.html
Но тем самым мы минимизируем ущерб от введённых нами санкций. Не думаю что партнёры которые лоббируют это предложение поступят взаимно. Санкции сами по себе упущенная выгода с обеих сторон
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россия
владивосток
РИА Новости
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россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), владивосток, экономика

Минтранс предложил открыть три порта для пропуска санкционных товаров

09:33 28.08.2020
1494
© РИА Новости / Виталий АньковВантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Вантовый мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Минтранс РФ предложил включить в перечень пунктов пропуска зарубежных санкционных товаров для транзита через Россию три порта: морские порты Восточный и Владивосток, а также Большой порт Санкт-Петербург, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
Согласно пояснительной записке к документу, такое решение позволит увеличить объем транзитных грузоперевозок страны.
"Указанные изменения будут способствовать увеличению объема перевозок транзитом через территорию РФ, идущих‎в обход ее территории, в том числе, по маршруту "deep sea". Общий объем таких перевозок доходит до 95 тысяч в год. Изменения будут способствовать привлечению в Российскую Федерацию от 10 до 15% от общего объема таких перевозок", - отмечается в пояснительной записке.
Разработчики объясняют необходимость включения в перечень именно этих российских портов их удачным расположением с азиатскими странами. Так, Большой порт Санкт-Петербург расположен на маршруте транзита товаров ‎из ЕС в Китай и Казахстан. "Имеются запросы от перевозчиков на включение данного пункта пропуска", - говорится в документе.
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Порт Восточный находится на маршруте транзита европейских товаров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и используется крупнейшими морскими перевозчиками. Владивостокский порт позволит организовывать транзитные перевозки из США в Монголию и страны АТР.
Сейчас документ находится в стадии общественного обсуждения, которое продлится до 7 сентября.
33210217
Обсудить 4
РоссияМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)ВладивостокЭкономика
Популярные комментарии
Но тем самым мы минимизируем ущерб от введённых нами санкций. Не думаю что партнёры которые лоббируют это предложение поступят взаимно. Санкции сами по себе упущенная выгода с обеих сторон
28 августа, 10:00
Ярослав Погодин
1600001
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