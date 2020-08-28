https://ria.ru/20200828/port-1576410822.html

Минтранс предложил открыть три порта для пропуска санкционных товаров

Минтранс РФ предложил включить в перечень пунктов пропуска зарубежных санкционных товаров для транзита через Россию три порта: морские порты Восточный и... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T09:33

2020-08-28T09:33

2020-08-28T09:33

россия

министерство транспорта рф (минтранс россии)

владивосток

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/154795/22/1547952271_57:0:1444:780_1400x0_80_0_0_3586c7c35c1d33e1a52c1bbfacfb5d0c.jpg

<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Минтранс РФ предложил включить в перечень пунктов пропуска зарубежных санкционных товаров для транзита через Россию три порта: морские порты Восточный и <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивосток</a>, а также Большой порт <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a>, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.Согласно пояснительной записке к документу, такое решение позволит увеличить объем транзитных грузоперевозок страны."Указанные изменения будут способствовать увеличению объема перевозок транзитом через территорию РФ, идущих‎в обход ее территории, в том числе, по маршруту "deep sea". Общий объем таких перевозок доходит до 95 тысяч в год. Изменения будут способствовать привлечению в Российскую Федерацию от 10 до 15% от общего объема таких перевозок", - отмечается в пояснительной записке.Разработчики объясняют необходимость включения в перечень именно этих российских портов их удачным расположением с азиатскими странами. Так, Большой порт Санкт-Петербург расположен на маршруте транзита товаров ‎из ЕС в Китай и Казахстан. "Имеются запросы от перевозчиков на включение данного пункта пропуска", - говорится в документе.Порт Восточный находится на маршруте транзита европейских товаров в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и используется крупнейшими морскими перевозчиками. Владивостокский порт позволит организовывать транзитные перевозки из США в Монголию и страны АТР.Сейчас документ находится в стадии общественного обсуждения, которое продлится до 7 сентября.

https://ria.ru/20200619/1573201975.html

Ярослав Погодин Но тем самым мы минимизируем ущерб от введённых нами санкций. Не думаю что партнёры которые лоббируют это предложение поступят взаимно. Санкции сами по себе упущенная выгода с обеих сторон 17

4

россия

владивосток

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство транспорта рф (минтранс россии), владивосток, экономика