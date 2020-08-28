https://ria.ru/20200828/popova-1576414067.html

Попова объяснила решение об очном начале учебного года

Решение начать учебный год очно принято исходя из больших знаний о коронавирусе, чем были ранее, но это вызов, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:42

2020-08-28T10:42

2020-08-28T10:43

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сн_образование

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

образование - общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Решение начать учебный год очно принято исходя из больших знаний о коронавирусе, чем были ранее, но это вызов, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."С 1 сентября мы приняли решение вернуться к очной форме образования для школ, для средних специальных учреждений и для высшей школы, высших учебных заведений. Это определенный вызов, но это решение обусловлено значительно большим знанием о вирусе, о его эпидемиологии, о мерах его профилактики", - сказала Попова на совете ректоров медвузов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://sn.ria.ru/20200828/shkola-1576413315.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), образование - общество