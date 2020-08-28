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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/peskov-1576424452.html
В Кремле исходят из того, что Минску не понадобится резерв из силовиков
В Кремле исходят из того, что Минск не столкнется с крайней ситуацией, при которой может понадобиться резерв правоохранителей, о котором говорил президент РФ... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T12:40
2020-08-28T13:13
протесты в белоруссии
светлана тихановская
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
александр лукашенко
дмитрий песков
минск
белоруссия
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> В Кремле исходят из того, что <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минск</a> не столкнется с крайней ситуацией, при которой может понадобиться резерв правоохранителей, о котором говорил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>.Путин в интервью на телеканале "Россия 1" сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой."Состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятстовать экстремистским действиям, собственно, во исполнение тех обязательств, которые прописаны для России в двух договорах: Договор о коллективной безопасности и Договор о Союзном государстве", - ответил Песков на вопрос о том, из каких частей состоит резерв.На уточняющий вопрос, будет ли это <a href="http://ria.ru/organization_Rosgvardija/" target="_blank" data-auto="true">Росгвардия</a> или армия, Песков ответил, что не может сказать."Я ничего не могу сказать про вооружение. Достаточно разумное количество. Но вы знаете, здесь очень важно все-таки отдавать себе отчет, и президент это подчеркнул, что это именно резерв. Это резерв, и, собственно, нет никакой необходимости как-то его задействовать, как-то его использовать, и именно президент Путин исходит из того, что никак не будет использовать. И мы исходим из того, что до вот такой крайней ситуации, которую описал президент, с такой ситуацией Белоруссия не столкнется", - отметил пресс-секретарь Путина.Рассуждения о готовности России помогать населению в случае, если будет всплеск насилия со стороны белорусских силовиков, Песков назвал "гипотетическими". "Мы с вами, мы видим, что силовики действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно выполняют свои функции... И поэтому именно это резерв. Это никакие не соединения, ничего, это резерв", - добавил пресс-секретарь президента.Экстремистские действия могут представлять угрозу в первую очередь и для народа Белоруссии, отметил Песков. Он добавил, что речь идет об экстремистских действиях "со стороны кого бы то ни было"."Понимаете, милиция Белоруссии она же не занимается экстремистскими действиями", - добавил Песков.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.
https://ria.ru/20200828/minsk-1576424057.html
https://ria.ru/20200828/belorussiya-1576424130.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/oppozitsiya-1576401694.html
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светлана тихановская, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), александр лукашенко, дмитрий песков, минск, белоруссия, безопасность, в мире

В Кремле исходят из того, что Минску не понадобится резерв из силовиков

12:40 28.08.2020 (обновлено: 13:13 28.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. В Кремле исходят из того, что Минск не столкнется с крайней ситуацией, при которой может понадобиться резерв правоохранителей, о котором говорил президент РФ Владимир Путин, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путин в интервью на телеканале "Россия 1" сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.
Дмитрий Песков
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"Состоит из тех частей, которые в случае крайней необходимости могут воспрепятстовать экстремистским действиям, собственно, во исполнение тех обязательств, которые прописаны для России в двух договорах: Договор о коллективной безопасности и Договор о Союзном государстве", - ответил Песков на вопрос о том, из каких частей состоит резерв.
На уточняющий вопрос, будет ли это Росгвардия или армия, Песков ответил, что не может сказать.
"Я ничего не могу сказать про вооружение. Достаточно разумное количество. Но вы знаете, здесь очень важно все-таки отдавать себе отчет, и президент это подчеркнул, что это именно резерв. Это резерв, и, собственно, нет никакой необходимости как-то его задействовать, как-то его использовать, и именно президент Путин исходит из того, что никак не будет использовать. И мы исходим из того, что до вот такой крайней ситуации, которую описал президент, с такой ситуацией Белоруссия не столкнется", - отметил пресс-секретарь Путина.
Рассуждения о готовности России помогать населению в случае, если будет всплеск насилия со стороны белорусских силовиков, Песков назвал "гипотетическими". "Мы с вами, мы видим, что силовики действуют весьма корректно, крайне осторожно и очень аккуратно выполняют свои функции... И поэтому именно это резерв. Это никакие не соединения, ничего, это резерв", - добавил пресс-секретарь президента.
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Экстремистские действия могут представлять угрозу в первую очередь и для народа Белоруссии, отметил Песков. Он добавил, что речь идет об экстремистских действиях "со стороны кого бы то ни было".
"Понимаете, милиция Белоруссии она же не занимается экстремистскими действиями", - добавил Песков.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались. На некоторых крупных предприятиях страны ряд представителей трудовых коллективов инициировали проведение забастовок, однако власти заявляют, что предприятия работают штатно.
Участники митинга в поддержку оппозиции у здания посольства Белоруссии в Киеве
27 августа, 20:24
Оппозиция в Минске выступила против вмешательства российских силовиков
1530006
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Александр ЛукашенкоДмитрий ПесковМинскБелоруссияБезопасностьВ мире
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