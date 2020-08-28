https://ria.ru/20200828/pervoklassniki-1576406976.html

Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников

Большинство российских семей готовы потратить на сборы первоклассников максимум 20 тысяч рублей, показало исследование Райффайзенбанка, которое имеется в... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T03:25

2020-08-28T03:25

2020-08-28T09:09

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Большинство российских семей готовы потратить на сборы первоклассников максимум 20 тысяч рублей, показало исследование <a href="https://ria.ru/organization_Rajjffajjzenbank" target="_blank">Райффайзенбанка</a>, которое имеется в распоряжении РИА Новости.Исследование проводилось онлайн, в нем приняли участие около тысячи жителей семи крупных российских городов: преимущественно женщины (64%) в возрасте 26-45 лет с ежемесячным доходом от 30 до 60 тысяч рублей, у которых есть несовершеннолетние дети. У половины респондентов - двое детей, у 39% - один ребенок, у 11% - трое и более."На сборы первоклассника в школу 31% россиян планирует потратить до 15 тысяч рублей, 28% - до 20 тысяч, 19% хотят уложиться в 5-10 тысяч", - выяснили аналитики. До тысячи рублей собирается потратить 2% опрошенных, от тысячи до 5 тысяч - 5%. При этом 15% респондентов готовы выделить на сборы первоклассника более 20 тысяч рублей.По мнению 41% опрошенных родителей, в этом году расходы на ребёнка остались на том же уровне, что и в прошлом. 34% респондентов полагает, что скорее выросли, а 25% уверены, что сократились.Четверть родителей полагают, что самые крупные расходы их ждут в момент приобретения оборудования домашнего рабочего места: стола, стула и лампы. Однако большинство (66%) полагают, что дороже всего обойдётся покупка школьной формы и обуви, и на этом треть россиян хотела бы сэкономить. Столько же респондентов рассчитывают выгадать на покупке канцтоваров. 40% родителей не планирует экономить на сборах ребёнка в школу вообще.Дистанционные покупки к школе планирует только 6% опрошенных, 26% доверяют только офлайн-магазинам, большинство же просто будет смотреть, где выгоднее.

https://ria.ru/20200828/vykhodnoy-1576405492.html

https://ria.ru/20200827/bukety-1576361759.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, день знаний, райффайзенбанк, москва, общество