https://ria.ru/20200828/pervoklassnik-1576440276.html

В Росстате рассказали, насколько подорожал набор первоклассника

Набор первоклассника в России в этом году подорожал по сравнению с 2019 годом на 2%, до в среднем 21 тысячи рублей, сообщает Росстат. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T15:52

2020-08-28T15:52

2020-08-28T16:02

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сн_образование

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

орловская область

омская область

камчатский край

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Набор первоклассника в России в этом году подорожал по сравнению с 2019 годом на 2%, до в среднем 21 тысячи рублей, сообщает <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстат</a>."Тенденция последних лет - рост цен на предметы гардероба и канцелярские принадлежности ниже инфляции. В 2020 году подорожание не превысило 2%. 18,8 тысячи рублей - набор первоклассника, 23,2 тысячи рублей - набор первоклассницы", - говорится в отчете службы.Там добавляется, что средняя цена на одежду по России для мальчиков чуть больше 14 тысяч рублей, а для девочек - 18,6 тысячи. Набор канцтоваров с рюкзаком обойдется в 4,5 тысячи рублей.Дешевле всего мальчика собрать в Орловской области - 14 тысяч 112 рублей, а девочку - в Омской области (18 тысяч 405 рублей). Дороже всего сборы первоклассницы обойдутся в Камчатском крае - 32 тысячи 315 рублей, а мальчика - в Чукотском автономном округе - 24 тысячи 896 рублей.Средняя цена на школьный рюкзак по России составляет 2 тысячи 13 рублей. Букет из пяти цветов, по данным Росстата, обойдется в 541,25 рубля.На мобильный телефон родителям в России придется потратить средние 3 тысячи 76 рублей, а если речь идет о смартфоне - почти 9,5 тысячи. Планшеты для школьников в среднем по стране стоят чуть больше 12 тысяч рублей, ноутбуки - чуть больше 30 тысяч рублей. Один урок дополнительного образования будет стоить 218 рублей, а месяц обучения в частной школе - около 20,268 тысячи рублей.

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/psikholog-1576412683.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), орловская область, омская область, камчатский край, общество