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https://ria.ru/20200828/ozera-1576419662.html
Эксперты назвали самые популярные у россиян озера для отдыха этим летом
Эксперты составили список озера, отдых на которых пользовался наибольшей популярностью у российских туристов, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T14:46
2020-08-28T14:46
озера
туризм
туризм
республика башкортостан
туристы
новости - туризм
тверская область
ленинградская область
иркутская область
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. </strong>Эксперты составили список озера, отдых на которых пользовался наибольшей популярностью у российских туристов, сообщает Tvil.ru.Рейтинг сформирован на основании данных об оплаченных заявках путешественников на жилье с 1 июня по 31 августа 2020 года.В первую пятерку вошли Саки в Крыму, курорт Банное на Ятктыкуле в Башкортостане, город Осташков на Селигере в Тверской области, города Лахденпохья и Сортавала на берегу Ладожского озера в Карелии и Соль-Илецк на соленых водоемах в Оренбургской области.Хорошим спросом пользовался отдых на Яровом в Алтайском крае, Байкальск в Иркутской области, курорт Абрау-Дюрсо на одноименном озере в Краснодарском крае и Приозерск в Ленинградской области.По данным сервиса, туристы бронировали жилье на озерах этим летом на период от трех до девяти ночей и тратили на это от 2,2 до 7,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Соль-Илецке, дороже — в Сортавале.
https://ria.ru/20200804/1575297428.html
республика башкортостан
тверская область
ленинградская область
иркутская область
республика крым
краснодарский край
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озера, туризм, республика башкортостан, туристы, новости - туризм, тверская область, ленинградская область, иркутская область, республика крым, краснодарский край, алтайский край, республика карелия

Эксперты назвали самые популярные у россиян озера для отдыха этим летом

14:46 28.08.2020
1773
© Depositphotos / photoffРассвет на озере Селигер. Город Осташков, Тверская область
Рассвет на озере Селигер. Город Осташков, Тверская область
© Depositphotos / photoff
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Эксперты составили список озера, отдых на которых пользовался наибольшей популярностью у российских туристов, сообщает Tvil.ru.
Рейтинг сформирован на основании данных об оплаченных заявках путешественников на жилье с 1 июня по 31 августа 2020 года.
В первую пятерку вошли Саки в Крыму, курорт Банное на Ятктыкуле в Башкортостане, город Осташков на Селигере в Тверской области, города Лахденпохья и Сортавала на берегу Ладожского озера в Карелии и Соль-Илецк на соленых водоемах в Оренбургской области.
Хорошим спросом пользовался отдых на Яровом в Алтайском крае, Байкальск в Иркутской области, курорт Абрау-Дюрсо на одноименном озере в Краснодарском крае и Приозерск в Ленинградской области.
По данным сервиса, туристы бронировали жилье на озерах этим летом на период от трех до девяти ночей и тратили на это от 2,2 до 7,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Соль-Илецке, дороже — в Сортавале.
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