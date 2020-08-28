https://ria.ru/20200828/ozera-1576419662.html

Эксперты назвали самые популярные у россиян озера для отдыха этим летом

Эксперты составили список озера, отдых на которых пользовался наибольшей популярностью у российских туристов, сообщает Tvil.ru. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T14:46

2020-08-28T14:46

2020-08-28T14:46

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. </strong>Эксперты составили список озера, отдых на которых пользовался наибольшей популярностью у российских туристов, сообщает Tvil.ru.Рейтинг сформирован на основании данных об оплаченных заявках путешественников на жилье с 1 июня по 31 августа 2020 года.В первую пятерку вошли Саки в Крыму, курорт Банное на Ятктыкуле в Башкортостане, город Осташков на Селигере в Тверской области, города Лахденпохья и Сортавала на берегу Ладожского озера в Карелии и Соль-Илецк на соленых водоемах в Оренбургской области.Хорошим спросом пользовался отдых на Яровом в Алтайском крае, Байкальск в Иркутской области, курорт Абрау-Дюрсо на одноименном озере в Краснодарском крае и Приозерск в Ленинградской области.По данным сервиса, туристы бронировали жилье на озерах этим летом на период от трех до девяти ночей и тратили на это от 2,2 до 7,4 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего можно было отдохнуть в Соль-Илецке, дороже — в Сортавале.

https://ria.ru/20200804/1575297428.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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