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https://ria.ru/20200828/otstavka-1576428895.html
Абэ сообщил правящей коалиции о решении уйти в отставку
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку. Он официально проинформировал об этом лидера партии "Комэйто" Нацуо Ямагути. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:29
2020-08-28T14:35
россия
синдзо абэ
япония
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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank">Синдзо Абэ</a> заявил правящему блоку о решении уйти в отставку. Он официально проинформировал об этом лидера партии "Комэйто" Нацуо <a href="http://ria.ru/location_Yamaguchi_Prefecture/" target="_blank" data-auto="true">Ямагути</a>.Ранее <a href="https://english.kyodonews.net/news/2020/08/49143d2e31c6-breaking-news-abes-health-status-remains-unchanged-top-govt-spokesman.html" target="_blank">Киодо</a> со ссылкой на источники в правительстве передавало, что Абэ намерен исполнять свои обязанности до выбора преемника.Чего ждать от преемникаПолитик отметил, что ждет от своего преемника решения проблемы отсутствия мирного договора с Россией.В свою очередь, в Кремле выразили сожаление из-за отставки Абэ. Пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил, что премьер Японии внес неоценимый вклад в развитие отношений с <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвой</a>."Сложно исполнять обязанности"В последние дни СМИ писали об ухудшении самочувствия политика. Сегодня он подтвердил это."Один из представителей, кто был на встрече, заявил, что &lt;...&gt; причиной отставки является "невозможность принимать правильные решения из-за болезни", — передает агентство.По словам собеседника Киодо, Абэ заявил, что "ему стало сложно исполнять свои обязанности".Чем болеет АбэУ Синдзо Абэ язвенный колит — хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году. Однако затем состояние удалось стабилизировать, и в 2012-м его снова избрали премьер-министром.Двадцать четвертого августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди глав японских правительств.Недавно стало известно об обострении заболевания, за последние дни премьер дважды посещал клинику.
https://ria.ru/20200828/kurily-1576412889.html
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россия, синдзо абэ, япония

Абэ сообщил правящей коалиции о решении уйти в отставку

13:29 28.08.2020 (обновлено: 14:35 28.08.2020)
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© AP Photo / Tomohiro OhsumiПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© AP Photo / Tomohiro Ohsumi
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил правящему блоку о решении уйти в отставку. Он официально проинформировал об этом лидера партии "Комэйто" Нацуо Ямагути.
Ранее Киодо со ссылкой на источники в правительстве передавало, что Абэ намерен исполнять свои обязанности до выбора преемника.
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Чего ждать от преемника

Политик отметил, что ждет от своего преемника решения проблемы отсутствия мирного договора с Россией.
"Чрезвычайно болезненно осознавать, что ухожу, не разрешив вопросы, в том числе заключения мирного договора с Россией <...>", — подчеркнул он в своей речи.
В свою очередь, в Кремле выразили сожаление из-за отставки Абэ. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что премьер Японии внес неоценимый вклад в развитие отношений с Москвой.
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"Сложно исполнять обязанности"

В последние дни СМИ писали об ухудшении самочувствия политика. Сегодня он подтвердил это.
"Один из представителей, кто был на встрече, заявил, что <...> причиной отставки является "невозможность принимать правильные решения из-за болезни", — передает агентство.
По словам собеседника Киодо, Абэ заявил, что "ему стало сложно исполнять свои обязанности".
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
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Биография Синдзо Абэ

Чем болеет Абэ

У Синдзо Абэ язвенный колит — хроническое воспаление слизистой оболочки толстой кишки. Это заболевание послужило причиной его отставки в 2007 году. Однако затем состояние удалось стабилизировать, и в 2012-м его снова избрали премьер-министром.
Двадцать четвертого августа срок его пребывания на этом посту превысил 2799 дней, что стало самым длинным периодом среди глав японских правительств.
Недавно стало известно об обострении заболевания, за последние дни премьер дважды посещал клинику.
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РоссияСиндзо АбэЯпония
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