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Синдзо Абэ объяснил свою отставку
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил на встрече с представителями Либерально-демократической партии, что принял решение об отставке из-за "невозможности... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T09:50
2020-08-28T09:55
отставка синдзо абэ
синдзо абэ
япония
в мире
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<strong>ТОКИО, 28 авг – РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> заявил на встрече с представителями Либерально-демократической партии, что принял решение об отставке из-за "невозможности принимать верные решения в связи с болезнью" и из-за "сложности исполнять свои обязанности", сообщило агентство <a href="https://english.kyodonews.net/" target="_blank">Киодо</a> со ссылкой на источники в правительственных кругах."Один из представителей, кто был на встрече с Абэ, заявил, что премьер-министр заявил высокопоставленным членам Либерально-демократической партии, что причиной его отставки является "невозможность принимать правильные решения из-за болезни", - говорится в сообщении Киодо.Кроме этого, по словам собеседника агентства, Абэ заявил, что "ему стало сложно исполнять свои обязанности".Ранее СМИ сообщили, что Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья. В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья премьера из-за переутомления. На прошлой неделе он прошел обследование в госпитале Университета Кэйо, а 24 августа узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".
https://radiosputnik.ria.ru/20200207/1564392215.html
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отставка синдзо абэ, синдзо абэ, япония, в мире

Синдзо Абэ объяснил свою отставку

09:50 28.08.2020 (обновлено: 09:55 28.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ТОКИО, 28 авг – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил на встрече с представителями Либерально-демократической партии, что принял решение об отставке из-за "невозможности принимать верные решения в связи с болезнью" и из-за "сложности исполнять свои обязанности", сообщило агентство Киодо со ссылкой на источники в правительственных кругах.
"Один из представителей, кто был на встрече с Абэ, заявил, что премьер-министр заявил высокопоставленным членам Либерально-демократической партии, что причиной его отставки является "невозможность принимать правильные решения из-за болезни", - говорится в сообщении Киодо.
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"Есть противоречие". Востоковед о заявлении Абэ по южным Курилам Премьер Японии Синдзо Абэ заявил о намерении решить проблему южных Курил и заключить мирный договор с РФ, превратив эти территории в "острова дружбы". Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik руководитель Центра японских исследований ИДВ РАН Валерий Кистанов.
Кроме этого, по словам собеседника агентства, Абэ заявил, что "ему стало сложно исполнять свои обязанности".
Ранее СМИ сообщили, что Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья. В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья премьера из-за переутомления. На прошлой неделе он прошел обследование в госпитале Университета Кэйо, а 24 августа узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".
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Отставка Синдзо АбэСиндзо АбэЯпонияВ мире
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