https://ria.ru/20200828/otstavka-1576411290.html

Синдзо Абэ объяснил свою отставку

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил на встрече с представителями Либерально-демократической партии, что принял решение об отставке из-за "невозможности... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T09:50

2020-08-28T09:50

2020-08-28T09:55

отставка синдзо абэ

синдзо абэ

япония

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576410558_0:210:3086:1946_1400x0_80_0_0_bdeeeedcb8d3c01ec1e8aeee509da68a.jpg

<strong>ТОКИО, 28 авг – РИА Новости.</strong> Премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> заявил на встрече с представителями Либерально-демократической партии, что принял решение об отставке из-за "невозможности принимать верные решения в связи с болезнью" и из-за "сложности исполнять свои обязанности", сообщило агентство <a href="https://english.kyodonews.net/" target="_blank">Киодо</a> со ссылкой на источники в правительственных кругах."Один из представителей, кто был на встрече с Абэ, заявил, что премьер-министр заявил высокопоставленным членам Либерально-демократической партии, что причиной его отставки является "невозможность принимать правильные решения из-за болезни", - говорится в сообщении Киодо.Кроме этого, по словам собеседника агентства, Абэ заявил, что "ему стало сложно исполнять свои обязанности".Ранее СМИ сообщили, что Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья. В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья премьера из-за переутомления. На прошлой неделе он прошел обследование в госпитале Университета Кэйо, а 24 августа узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".

https://radiosputnik.ria.ru/20200207/1564392215.html

япония

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отставка синдзо абэ, синдзо абэ, япония, в мире