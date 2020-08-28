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Премьеру оперы "Скупой рыцарь"в формате Let's Play представят онлайн
Премьеру оперы Сергея Рахманинова "Скупой рыцарь" в жанре Let's Play представят в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T17:00
2020-08-28T17:00
культура
новости культуры
театры
сергей рахманинов
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости</strong>. Премьеру оперы Сергея Рахманинова "Скупой рыцарь" в жанре Let's Play представят в соцсети <a href="https://vk.com/oneginaward" target="_blank">"ВКонтакте"</a>."28 августа в 19:00 увидит свет инновационный оперный проект… Певцы и музыканты, находящиеся в разных городах и странах, встретятся и исполнят оперу "внутри компьютерного экрана", в так называемом жанре screenlife. Сценическое пространство оперы интегрировано с миром персонажей компьютерной игры "Сфера", — сообщают организаторы.По их словам, опера будет доступна и после онлайн-премьеры. Тизер можно <a href="https://vk.com/video-769206_456239037" target="_blank">посмотреть</a> по ссылке.Постановку готовили в течение трех месяцев. Роли исполнят народный артист РФ Сергей Лейферкус (Барон), солист Мариинского театра Роман Арндт (Альбер), заслуженный артист РФ, солист Московского музыкального театра Андрей Батуркин (Герцог), солист Большого театра Леонид Бомштейн (Ростовщик), солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Денис Беганский (Cлуга).По замыслу режиссера события оперы разворачиваются в наши дни, и, к примеру, Герцог — глава транснациональной корпорации, его партию записывали на верхнем этаже одной из башен "Москва-Сити"."Формат screenlife предполагает, что все действие происходит на экране гаджетов. В таких фильмах интерфейсам и экранам уделяется гораздо большее внимание, чем в классическом кинематографе — но зрители все равно будут смотреть в основном на лица героев, так что законы операторского искусства никто не отменял", — отметил режиссер Дмитрий Отяковский, слова которого приводятся в сообщении."В "Скупом рыцаре" мы стали работать с эстетикой Let's Play, и в некоторых сценах используем в качестве виртуальных "декораций" пространство компьютерной игры. У каждого героя оперы есть игровой персонаж, которым он управляет, зритель одновременно видит этот цифровой "аватар" и солиста", — добавил он.Онлайн-премьера оперы "Скупой рыцарь" будет представлена в трех действиях, разделенных небольшими антрактами – временем для общения и обсуждений. К участию в онлайн-дискуссиях приглашаются все желающие.
https://ria.ru/20200513/1571122444.html
https://ria.ru/20200717/1574514639.html
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новости культуры, театры, сергей рахманинов

Премьеру оперы "Скупой рыцарь"в формате Let's Play представят онлайн

17:00 28.08.2020
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© Фото : Национальная Оперная Премия "Онегин" опера "Скупой рыцарь" в жанре Let’s Play.
 опера Скупой рыцарь в жанре Let’s Play.
© Фото : Национальная Оперная Премия "Онегин"
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг — РИА Новости. Премьеру оперы Сергея Рахманинова "Скупой рыцарь" в жанре Let's Play представят в соцсети "ВКонтакте".
"28 августа в 19:00 увидит свет инновационный оперный проект… Певцы и музыканты, находящиеся в разных городах и странах, встретятся и исполнят оперу "внутри компьютерного экрана", в так называемом жанре screenlife. Сценическое пространство оперы интегрировано с миром персонажей компьютерной игры "Сфера", — сообщают организаторы.
По их словам, опера будет доступна и после онлайн-премьеры. Тизер можно посмотреть по ссылке.
Постановку готовили в течение трех месяцев. Роли исполнят народный артист РФ Сергей Лейферкус (Барон), солист Мариинского театра Роман Арндт (Альбер), заслуженный артист РФ, солист Московского музыкального театра Андрей Батуркин (Герцог), солист Большого театра Леонид Бомштейн (Ростовщик), солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Денис Беганский (Cлуга).
По замыслу режиссера события оперы разворачиваются в наши дни, и, к примеру, Герцог — глава транснациональной корпорации, его партию записывали на верхнем этаже одной из башен "Москва-Сити".
"Формат screenlife предполагает, что все действие происходит на экране гаджетов. В таких фильмах интерфейсам и экранам уделяется гораздо большее внимание, чем в классическом кинематографе — но зрители все равно будут смотреть в основном на лица героев, так что законы операторского искусства никто не отменял", — отметил режиссер Дмитрий Отяковский, слова которого приводятся в сообщении.
"В "Скупом рыцаре" мы стали работать с эстетикой Let's Play, и в некоторых сценах используем в качестве виртуальных "декораций" пространство компьютерной игры. У каждого героя оперы есть игровой персонаж, которым он управляет, зритель одновременно видит этот цифровой "аватар" и солиста", — добавил он.
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