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https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576451594.html
ЕС выступил за международное расследование произошедшего с Навальным
Главы МИД Европейского союза выступают за международный статус расследования ситуации с Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T19:02
2020-08-28T20:13
алексей навальный
евросоюз
сша
происшествия
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<strong>ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости.</strong> Главы МИД <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Европейского союза</a> выступают за международный статус расследования ситуации с Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после неформальной встречи глав МИД стран ЕС, прошедшей в Берлине.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="https://ria.ru/location_Omsk" target="_blank">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. За это время, по заявлению МВД, криминалисты осмотрели гостиничный номер оппозиционера и обследовали маршрут его передвижений, однако никаких ядов или наркотиков пока не нашли.Между тем в <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД РФ</a> сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576446622.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
Как и ожидалось, гадючник зашевелился. Ну, яда-то много. И умеют применить. А потом волну погнать...
257
я не понимаю как человека который находился под подпиской о невыезде выпустили из страны? какой чиновник подписал это разрешение чтобы Навального вывезли в Германию?
89
22
сша
РИА Новости
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алексей навальный, евросоюз, сша, происшествия

ЕС выступил за международное расследование произошедшего с Навальным

19:02 28.08.2020 (обновлено: 20:13 28.08.2020)
5820
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ВАРШАВА, 28 авг – РИА Новости. Главы МИД Европейского союза выступают за международный статус расследования ситуации с Алексеем Навальным, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау после неформальной встречи глав МИД стран ЕС, прошедшей в Берлине.

"Мы единодушно пришли к выводу, что все мы поддерживаем и тем самым ЕС должен поддержать требование к российским властям придать международный статус этому расследованию", - цитирует Рау агентство РАР.

Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
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Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. За это время, по заявлению МВД, криминалисты осмотрели гостиничный номер оппозиционера и обследовали маршрут его передвижений, однако никаких ядов или наркотиков пока не нашли.
Между тем в МИД РФ сочли подозрительной поспешность, с которой США и ЕС подхватили версию об отравлении Навального. По заявлению российских дипломатов, РФ выступает за тщательное расследование случившегося.
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Обсудить 22
Алексей НавальныйЕвросоюзСШАПроисшествия
Популярные комментарии
Как и ожидалось, гадючник зашевелился. Ну, яда-то много. И умеют применить. А потом волну погнать...
28 августа, 19:08
aalnoor1953
590120195
я не понимаю как человека который находился под подпиской о невыезде выпустили из страны? какой чиновник подписал это разрешение чтобы Навального вывезли в Германию?
28 августа, 19:17
Damir Aliev
38031047
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