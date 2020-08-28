https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576446622.html

Маас допустил усиление давления на Россию из-за ситуации с Навальным

Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что по мере поступления новых данных по ситуации с Алексеем Навальным давление на РФ для прояснения случившегося будет... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T17:45

2020-08-28T17:45

2020-08-28T17:45

госпитализация алексея навального

россия

хайко маас

алексей навальный

мид германии

германия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> заявил, что по мере поступления новых данных по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> давление на РФ для прояснения случившегося будет нарастать."Мы должны подождать, что покажут дальнейшие результаты (исследования врачей Charite). Если будет так, что речь будет идти о веществе, которое ввели Навальному, более вероятном применении вещества, применении вещества в других случаях, а также о том, где оно производится и хранится, то давление на Россию, чтобы она внесла вклад в прояснение ситуации, увеличится", - заявил Маас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Берлине.По его словам, "в том случае, если и здесь не будет никакого вклада в прояснение, то необходимо будет еще раз обсудить, как на это реагировать".Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".

https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576439964.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/navalnyy-1576439625.html

Damir Aliev давилка отвалится 29

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россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, хайко маас, алексей навальный, мид германии, германия, в мире