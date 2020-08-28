https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576446622.html
Маас допустил усиление давления на Россию из-за ситуации с Навальным
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что по мере поступления новых данных по ситуации с Алексеем Навальным давление на РФ для прояснения случившегося будет... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T17:45
2020-08-28T17:45
2020-08-28T17:45
госпитализация алексея навального
россия
хайко маас
алексей навальный
мид германии
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_KHajjko_Maas/" target="_blank" data-auto="true">Хайко Маас</a> заявил, что по мере поступления новых данных по ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> давление на РФ для прояснения случившегося будет нарастать."Мы должны подождать, что покажут дальнейшие результаты (исследования врачей Charite). Если будет так, что речь будет идти о веществе, которое ввели Навальному, более вероятном применении вещества, применении вещества в других случаях, а также о том, где оно производится и хранится, то давление на Россию, чтобы она внесла вклад в прояснение ситуации, увеличится", - заявил Маас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Берлине.По его словам, "в том случае, если и здесь не будет никакого вклада в прояснение, то необходимо будет еще раз обсудить, как на это реагировать".Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576439964.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/navalnyy-1576439625.html
Damir Aliev
давилка отвалится
29
17
россия
германия
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, россия, хайко маас, алексей навальный, мид германии, германия, в мире
БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости.
Глава МИД ФРГ Хайко Маас
заявил, что по мере поступления новых данных по ситуации с Алексеем Навальным
давление на РФ для прояснения случившегося будет нарастать.
"Мы должны подождать, что покажут дальнейшие результаты (исследования врачей Charite). Если будет так, что речь будет идти о веществе, которое ввели Навальному, более вероятном применении вещества, применении вещества в других случаях, а также о том, где оно производится и хранится, то давление на Россию, чтобы она внесла вклад в прояснение ситуации, увеличится", - заявил Маас на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Берлине.
По его словам, "в том случае, если и здесь не будет никакого вклада в прояснение, то необходимо будет еще раз обсудить, как на это реагировать".
Навального госпитализировали 20 августа в Омске
после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска
в Москву
. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".