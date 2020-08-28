https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576439964.html
В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального
Алексей Навальный остается в стабильном состоянии в искусственной коме, сообщили в клинике Charite, где лечат россиянина. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T15:43
2020-08-28T15:43
2020-08-28T17:46
госпитализация алексея навального
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 28 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> остается в стабильном состоянии в искусственной коме, сообщили в клинике Charite, где лечат россиянина.Он подключен к аппарату искусственного дыхания в палате интенсивной терапии. Симптоматика "холинергического кризиса" снижается, говорится в релизе медицинского учреждения для СМИ."Состояние его здоровья остается без изменений и серьезным, острой угрозы жизни нет. Как и прежде, долгосрочные последствия тяжелого отравления не очевидны", — добавили медики.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального в российской больнице не нашли.Спустя два дня пациента в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/navalnyy-1576439625.html
https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576426949.html
Aaz1970
Все газеты и журналы только и пестрят о Навальном... Чем же, этот мошенник, так дорог западу?.. Странный борец с коррупцией ранее судимый за мошенничество...
514
Дядька Митька
Что то немцы мутят , ведь ингибиторами холинэстеразы его вводили в кому - если таковая есть !
261
200
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, в мире
БЕРЛИН, 28 авг — РИА Новости. Алексей Навальный
остается в стабильном состоянии в искусственной коме, сообщили в клинике Charite, где лечат россиянина.
Он подключен к аппарату искусственного дыхания в палате интенсивной терапии. Симптоматика "холинергического кризиса" снижается, говорится в релизе медицинского учреждения для СМИ.
"Состояние его здоровья остается без изменений и серьезным, острой угрозы жизни нет. Как и прежде, долгосрочные последствия тяжелого отравления не очевидны", — добавили медики.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске
после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска
в Москву
. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального в российской больнице не нашли.
Спустя два дня пациента в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".