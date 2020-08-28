https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576439964.html

В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального

Алексей Навальный остается в стабильном состоянии в искусственной коме, сообщили в клинике Charite, где лечат россиянина. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T15:43

2020-08-28T15:43

2020-08-28T17:46

госпитализация алексея навального

алексей навальный

германия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 28 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> остается в стабильном состоянии в искусственной коме, сообщили в клинике Charite, где лечат россиянина.Он подключен к аппарату искусственного дыхания в палате интенсивной терапии. Симптоматика "холинергического кризиса" снижается, говорится в релизе медицинского учреждения для СМИ."Состояние его здоровья остается без изменений и серьезным, острой угрозы жизни нет. Как и прежде, долгосрочные последствия тяжелого отравления не очевидны", — добавили медики.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального в российской больнице не нашли.Спустя два дня пациента в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".

https://radiosputnik.ria.ru/20200828/navalnyy-1576439625.html

https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576426949.html

Aaz1970 Все газеты и журналы только и пестрят о Навальном... Чем же, этот мошенник, так дорог западу?.. Странный борец с коррупцией ранее судимый за мошенничество... 514

Дядька Митька Что то немцы мутят , ведь ингибиторами холинэстеразы его вводили в кому - если таковая есть ! 261

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германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, в мире