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https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576439964.html
В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального
Алексей Навальный остается в стабильном состоянии в искусственной коме, сообщили в клинике Charite, где лечат россиянина. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T15:43
2020-08-28T17:46
госпитализация алексея навального
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 28 авг — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Навальный</a> остается в стабильном состоянии в искусственной коме, сообщили в клинике Charite, где лечат россиянина.Он подключен к аппарату искусственного дыхания в палате интенсивной терапии. Симптоматика "холинергического кризиса" снижается, говорится в релизе медицинского учреждения для СМИ."Состояние его здоровья остается без изменений и серьезным, острой угрозы жизни нет. Как и прежде, долгосрочные последствия тяжелого отравления не очевидны", — добавили медики.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального в российской больнице не нашли.Спустя два дня пациента в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
https://radiosputnik.ria.ru/20200828/navalnyy-1576439625.html
https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576426949.html
Все газеты и журналы только и пестрят о Навальном... Чем же, этот мошенник, так дорог западу?.. Странный борец с коррупцией ранее судимый за мошенничество...
514
Что то немцы мутят , ведь ингибиторами холинэстеразы его вводили в кому - если таковая есть !
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германия
РИА Новости
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РИА Новости
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, в мире

В немецкой клинике рассказали о состоянии Навального

15:43 28.08.2020 (обновлено: 17:46 28.08.2020)
76700
© REUTERS / Fabrizio BenschВывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
Вывеска больничного комплекса Шарите Митте, где проходит лечение Алексей Навальный
© REUTERS / Fabrizio Bensch
БЕРЛИН, 28 авг — РИА Новости. Алексей Навальный остается в стабильном состоянии в искусственной коме, сообщили в клинике Charite, где лечат россиянина.
Он подключен к аппарату искусственного дыхания в палате интенсивной терапии. Симптоматика "холинергического кризиса" снижается, говорится в релизе медицинского учреждения для СМИ.
Машина скорой помощи в которой находится Алексей Навальный, Берлин, Германия
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СМИ: лечащая Навального клиника запросила помощь у экспертов по ядам
"Состояние его здоровья остается без изменений и серьезным, острой угрозы жизни нет. Как и прежде, долгосрочные последствия тяжелого отравления не очевидны", — добавили медики.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального в российской больнице не нашли.
Спустя два дня пациента в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
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94408263718158
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
Все газеты и журналы только и пестрят о Навальном... Чем же, этот мошенник, так дорог западу?.. Странный борец с коррупцией ранее судимый за мошенничество...
28 августа, 15:51
Aaz1970
3391313186
Что то немцы мутят , ведь ингибиторами холинэстеразы его вводили в кому - если таковая есть !
28 августа, 15:52
Дядька Митька
175792039
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