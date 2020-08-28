https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576435480.html

СМИ: клиника, где лечится Навальный, запросила помощь у военных экспертов

Берлинская клиника Charite, где лечат Алексея Навального, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T14:46

2020-08-28T14:46

2020-08-28T16:55

госпитализация алексея навального

алексей навальный

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москва

омск

мюнхен

в мире

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Берлинская клиника Charite, где лечат <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера, сообщает издание <a href="https://www.spiegel.de/politik/ausland/alexej-nawalny-der-kreml-und-der-anschlag-auf-wladimir-putins-angstgegner-a-00000000-0002-0001-0000-000172728796" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a> со ссылкой на анонимные источники.В <a href="http://ria.ru/location_Muenchen/" target="_blank" data-auto="true">Мюнхене</a> находится закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии, где работают лучшие в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> эксперты по ядам и химическим боевым отравляющим веществам, отмечает издание.Кроме того, по утверждению Spiegel и сайта Bellingcat, была запрошена информация в британской лаборатории Портон-Даун, которая занималась делом об отравлении бывшего полковника <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> Сергея Скрипаля и его дочери. Врачи Charite также якобы обратились за сведениями к болгарским коллегам, лечившим предпринимателя Эмилиана Гебрева, который был отравлен в 2015 году в <a href="http://ria.ru/location_Sofia/" target="_blank" data-auto="true">Софии</a>, говорится в сообщении Spiegel. При этом сама клиника официально заявила РИА Новости накануне, что не комментирует подобные спекуляции.Как пишет газета, канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> очень обеспокоена здоровьем россиянина. По информации издания, она каждый день получает детальные сведения о его состоянии.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".

https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576426949.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

Егор Панкратов Не могут ничего придумать..... Ну нет у них образцов сибирского самогона..... 173

Royi Нуууу! Сейчас состряпают! 113

58

москва

омск

мюнхен

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, главное разведывательное управление рф, ангела меркель, москва, омск, мюнхен, в мире