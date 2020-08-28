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https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576435480.html
СМИ: клиника, где лечится Навальный, запросила помощь у военных экспертов
Берлинская клиника Charite, где лечат Алексея Навального, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T14:46
2020-08-28T16:55
госпитализация алексея навального
алексей навальный
главное разведывательное управление рф
ангела меркель
москва
омск
мюнхен
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Берлинская клиника Charite, где лечат <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера, сообщает издание <a href="https://www.spiegel.de/politik/ausland/alexej-nawalny-der-kreml-und-der-anschlag-auf-wladimir-putins-angstgegner-a-00000000-0002-0001-0000-000172728796" target="_blank" rel="nofollow noopener">Spiegel</a> со ссылкой на анонимные источники.В <a href="http://ria.ru/location_Muenchen/" target="_blank" data-auto="true">Мюнхене</a> находится закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии, где работают лучшие в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> эксперты по ядам и химическим боевым отравляющим веществам, отмечает издание.Кроме того, по утверждению Spiegel и сайта Bellingcat, была запрошена информация в британской лаборатории Портон-Даун, которая занималась делом об отравлении бывшего полковника <a href="http://ria.ru/organization_Glavnoe_razvedyvatelnoe_upravlenie_RF/" target="_blank" data-auto="true">ГРУ</a> Сергея Скрипаля и его дочери. Врачи Charite также якобы обратились за сведениями к болгарским коллегам, лечившим предпринимателя Эмилиана Гебрева, который был отравлен в 2015 году в <a href="http://ria.ru/location_Sofia/" target="_blank" data-auto="true">Софии</a>, говорится в сообщении Spiegel. При этом сама клиника официально заявила РИА Новости накануне, что не комментирует подобные спекуляции.Как пишет газета, канцлер <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> очень обеспокоена здоровьем россиянина. По информации издания, она каждый день получает детальные сведения о его состоянии.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576426949.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
Не могут ничего придумать..... Ну нет у них образцов сибирского самогона.....
173
Нуууу! Сейчас состряпают!
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58
москва
омск
мюнхен
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, главное разведывательное управление рф, ангела меркель, москва, омск, мюнхен, в мире

СМИ: клиника, где лечится Навальный, запросила помощь у военных экспертов

14:46 28.08.2020 (обновлено: 16:55 28.08.2020)
25295
© РИА Новости / Ангелина ТимофееваКлиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Клиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
© РИА Новости / Ангелина Тимофеева
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Берлинская клиника Charite, где лечат Алексея Навального, запросила помощи экспертов по ядам и химическим боевым отравляющим веществам из лаборатории бундесвера, сообщает издание Spiegel со ссылкой на анонимные источники.
В Мюнхене находится закрытый военный лабораторный комплекс по фармакологии и токсикологии, где работают лучшие в Германии эксперты по ядам и химическим боевым отравляющим веществам, отмечает издание.
Кроме того, по утверждению Spiegel и сайта Bellingcat, была запрошена информация в британской лаборатории Портон-Даун, которая занималась делом об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Врачи Charite также якобы обратились за сведениями к болгарским коллегам, лечившим предпринимателя Эмилиана Гебрева, который был отравлен в 2015 году в Софии, говорится в сообщении Spiegel. При этом сама клиника официально заявила РИА Новости накануне, что не комментирует подобные спекуляции.
Как пишет газета, канцлер Ангела Меркель очень обеспокоена здоровьем россиянина. По информации издания, она каждый день получает детальные сведения о его состоянии.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
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Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной — пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации № 1 НХМЦ имени Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи № 1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
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Обсудить 58
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГлавное разведывательное управление РФАнгела МеркельМоскваОмскМюнхенВ мире
Популярные комментарии
Не могут ничего придумать..... Ну нет у них образцов сибирского самогона.....
28 августа, 14:52
Егор Панкратов
885110018
Нуууу! Сейчас состряпают!
28 августа, 14:53
RRoyi
90701015
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