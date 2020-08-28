https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576426949.html

Меркель оценила влияние ситуации с Навальным на отношения с Россией

Нужно оставаться в диалоге с Россией, политика не должна измениться из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявила в ходе традиционной летней... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T13:07

2020-08-28T13:07

2020-08-28T13:07

госпитализация алексея навального

россия

алексей навальный

ангела меркель

германия

в мире

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<strong>БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Нужно оставаться в диалоге с Россией, политика не должна измениться из-за ситуации с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявила в ходе традиционной летней пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>."Нет, я не считаю, что мы должны изменить ее (политику)", - заявила Меркель, отвечая на соответствующий вопрос журналиста."Мы всегда говорили о том, что мы должны оставаться в диалоге с Россией, есть много международных тем, я думаю о <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, где Россия... является важным стратегическим партнером", - добавила она.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".

https://ria.ru/20200827/navalnyy-1576383481.html

https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html

Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле Пусть они этого навального себе заберут и заботятся о нём. Не нужен он в России. 147

Gloomy Humorist После таких заявлений можно в удвоенной энергией начинать опасаться за жизнь Алексея 98

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россия

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, ангела меркель, германия, в мире