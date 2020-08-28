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https://ria.ru/20200828/navalnyy-1576426949.html
Меркель оценила влияние ситуации с Навальным на отношения с Россией
Нужно оставаться в диалоге с Россией, политика не должна измениться из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявила в ходе традиционной летней... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:07
2020-08-28T13:07
госпитализация алексея навального
россия
алексей навальный
ангела меркель
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости.</strong> Нужно оставаться в диалоге с Россией, политика не должна измениться из-за ситуации с блогером <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a>, заявила в ходе традиционной летней пресс-конференции в <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлине</a> канцлер <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a>."Нет, я не считаю, что мы должны изменить ее (политику)", - заявила Меркель, отвечая на соответствующий вопрос журналиста."Мы всегда говорили о том, что мы должны оставаться в диалоге с Россией, есть много международных тем, я думаю о <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Libya/" target="_blank" data-auto="true">Ливии</a>, где Россия... является важным стратегическим партнером", - добавила она.Навального госпитализировали 20 августа в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете по пути из <a href="http://ria.ru/location_Tomsk/" target="_blank" data-auto="true">Томска</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a>. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
https://ria.ru/20200827/navalnyy-1576383481.html
https://ria.ru/20200826/navalnyy-1576291963.html
Пусть они этого навального себе заберут и заботятся о нём. Не нужен он в России.
147
После таких заявлений можно в удвоенной энергией начинать опасаться за жизнь Алексея
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россия
германия
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, россия, алексей навальный, ангела меркель, германия, в мире

Меркель оценила влияние ситуации с Навальным на отношения с Россией

13:07 28.08.2020
55626
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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БЕРЛИН, 28 авг - РИА Новости. Нужно оставаться в диалоге с Россией, политика не должна измениться из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным, заявила в ходе традиционной летней пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Нет, я не считаю, что мы должны изменить ее (политику)", - заявила Меркель, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
"Мы всегда говорили о том, что мы должны оставаться в диалоге с Россией, есть много международных тем, я думаю о Сирии, Ливии, где Россия... является важным стратегическим партнером", - добавила она.
Навального госпитализировали 20 августа в Омске после того, как ему стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока неясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Алексей Навальный
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Спустя два дня Навального в тяжелом состоянии перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно.
Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день и подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Главный же врач омской больницы скорой медицинской помощи №1, где лечили Навального, Александр Мураховский отметил, что диагноз "отравление" был основным при поступлении пациента, но лабораторные исследования его не подтвердили. В открытом письме омские медики выразили мнение, что их "пытаются очернить".
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14946221259
Обсудить 21
Госпитализация Алексея НавальногоРоссияАлексей НавальныйАнгела МеркельГерманияВ мире
Популярные комментарии
Пусть они этого навального себе заберут и заботятся о нём. Не нужен он в России.
28 августа, 13:16
Александр Почему недопустимое? Я пропустил это поле
114510027
После таких заявлений можно в удвоенной энергией начинать опасаться за жизнь Алексея
28 августа, 13:16
Gloomy Humorist
354720014
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