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Призеры конкурса "Лидеры России" награждены за вклад в акцию #МыВместе
Пятьдесят финалистов и победителей трех сезонов конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" –... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:06
2020-08-28T13:06
"лидеры россии"
сергей кириенко
общество
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Пятьдесят финалистов и победителей трех сезонов конкурса <a href="https://ria.ru/product_lidery-rossii" target="_blank">"Лидеры России"</a> – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – награждены памятной медалью "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, учрежденной распоряжением президента России, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".Акция #МыВместе была запущена для помощи нуждающимся в период пандемии коронавируса, о награждении ее наиболее активных участников было объявлено на итоговой сессии волонтерского проекта, которая прошла в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> под председательством первого замглавы администрации президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Kirienko/" target="_blank" data-auto="true">Сергея Кириенко</a>.Награды также получили заместитель генерального директора АНО "РСВ" Владислав Даванков и проректор по образованию Мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина."То, что было сделано в рамках акции взаимопомощи #МыВместе, невозможно переоценить. Мне было очень приятно также принять участие в этой акции и оказать помощь тем, кому она была необходима. Эмоции, которые при этом испытываешь, трудно описать словами. Я хочу сказать огромное спасибо за ваши добрые сердца и добрые дела", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "РСВ" Алексея Комиссарова.В акции приняли участие полуфиналисты, финалисты и победители конкурса "Лидеры России", члены Клуба "Эльбрус" из 30 регионов. Они создали площадку-агрегатор для малого и среднего бизнеса, проводили бесплатные онлайн-занятия и консультации по трудовым правам женщин с детьми, запустили производство масок и онлайн-платформу для реабилитации пациентов с COVID-19, а также продолжают помогать старикам в отдаленных деревнях, организовывать акции сдачи крови, оказывать бесплатную юридическую, телемедицинскую поддержку граждан и гуманитарную помощь врачам, работать в больницах, собирать игрушки для больниц и детских домов.
https://ria.ru/20200827/suek-1576404336.html
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"лидеры россии", сергей кириенко, общество

Призеры конкурса "Лидеры России" награждены за вклад в акцию #МыВместе

13:06 28.08.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковВо время полуфинала конкурса "Лидеры России 2020"
Во время полуфинала конкурса Лидеры России 2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. Пятьдесят финалистов и победителей трех сезонов конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" – награждены памятной медалью "За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, учрежденной распоряжением президента России, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Акция #МыВместе была запущена для помощи нуждающимся в период пандемии коронавируса, о награждении ее наиболее активных участников было объявлено на итоговой сессии волонтерского проекта, которая прошла в Москве под председательством первого замглавы администрации президента РФ Сергея Кириенко.
Награды также получили заместитель генерального директора АНО "РСВ" Владислав Даванков и проректор по образованию Мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина.
"То, что было сделано в рамках акции взаимопомощи #МыВместе, невозможно переоценить. Мне было очень приятно также принять участие в этой акции и оказать помощь тем, кому она была необходима. Эмоции, которые при этом испытываешь, трудно описать словами. Я хочу сказать огромное спасибо за ваши добрые сердца и добрые дела", – приводятся в сообщении слова генерального директора АНО "РСВ" Алексея Комиссарова.
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
27 августа, 22:43
АО "СУЭК" награждено президентской медалью за участие в акции #МыВместе
В акции приняли участие полуфиналисты, финалисты и победители конкурса "Лидеры России", члены Клуба "Эльбрус" из 30 регионов. Они создали площадку-агрегатор для малого и среднего бизнеса, проводили бесплатные онлайн-занятия и консультации по трудовым правам женщин с детьми, запустили производство масок и онлайн-платформу для реабилитации пациентов с COVID-19, а также продолжают помогать старикам в отдаленных деревнях, организовывать акции сдачи крови, оказывать бесплатную юридическую, телемедицинскую поддержку граждан и гуманитарную помощь врачам, работать в больницах, собирать игрушки для больниц и детских домов.
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"Лидеры России"Сергей КириенкоОбщество
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