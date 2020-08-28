Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200828/malysheva-1576406944.html
Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна
Врач и телеведущая Елена Малышева поделилась с подписчиками в Instagram секретами здорового сна. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T03:35
2020-08-28T03:35
россия
елена малышева
здоровье
сон
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155556/36/1555563630_0:26:3077:1756_1400x0_80_0_0_d2af216634669b63208209104c1c36ee.jpg
<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> поделилась с подписчиками в <a href="https://www.instagram.com/p/CEWSGerAz9X/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> секретами здорового <a href="https://ria.ru/tag_son/" target="_blank">сна</a>.Малышева продемонстрировала свою спальню и перечислила несколько способов успешно нормализовать сон и таким образом улучшить самочувствие человека:Она пояснила, что голубое свечение может представлять опасность для тех, кто плохо спит. Кроме того, врач посоветовала спать без одежды.Врач также отметила важность дневного сна для организма. Она порекомендовала спать не более получаса и выпить перед этим кофе. По ее словам, вскоре действие напитка разбудит человека.
https://ria.ru/20200827/son-1576363182.html
Там ещё горшок стоит под кроватью.
16
На такой тахте, да ещё если и в носках, то никак не получится неправильно попукать. При всём желании.
13
11
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155556/36/1555563630_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_e34a0ff389dedff76a933e71bc45b90b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, елена малышева, здоровье, сон, общество

Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна

03:35 28.08.2020
7405
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкТелеведущая Елена Малышева
Телеведущая Елена Малышева
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Врач и телеведущая Елена Малышева поделилась с подписчиками в Instagram секретами здорового сна.
Малышева продемонстрировала свою спальню и перечислила несколько способов успешно нормализовать сон и таким образом улучшить самочувствие человека:
В спальне не должно быть телевизора;
В спальне не должно быть компьютера и мобильных телефонов;
Голубое свечение должно быть убрано из спальни.
Она пояснила, что голубое свечение может представлять опасность для тех, кто плохо спит. Кроме того, врач посоветовала спать без одежды.

"Идеал сна: голое тело в носках", — подчеркнула Малышева.

Врач также отметила важность дневного сна для организма. Она порекомендовала спать не более получаса и выпить перед этим кофе. По ее словам, вскоре действие напитка разбудит человека.
Пробуждение
Вчера, 07:37
Раскрыта смертельная опасность дневного сна
3321228218
Обсудить 11
РоссияЕлена МалышеваЗдоровьесонОбщество
Популярные комментарии
Там ещё горшок стоит под кроватью.
28 августа, 04:16
ЛКЛысый Кучерявый
1130200
На такой тахте, да ещё если и в носках, то никак не получится неправильно попукать. При всём желании.
28 августа, 03:38
Александр Аникин
380200
Рекомендуем
Певица Ольга Бузова выступает на международном музыкальном фестивале Жара в Баку
Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
Председатель Верховного Совета Республики Беларусь Станислав Шушкевич
Шушкевич предложил изменить статус русского языка в Белоруссии
Цветение подсолнечника
Стали известны самые токсичные продукты с огорода
АПЛ К-186 Омск
Источник объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски
Сахар
Названы главные враги иммунитета
Девушка снимает на смартфон мультимедийное световое шоу в рамках международного фестиваля Круг света
Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом во время встречи с Дмитрием Медведевым. 17 ноября 2017
В ВОЗ заявили о влиянии коронавируса на психику миллионов людей
Охранник на службе в исправительном учреждении в Честере, штат Пенсильвания, США
Обвиненный в шпионаже в пользу России американец объяснил свой поступок
Жители Варшавы на шествии в поддережку протестов в соседней Беларуси
Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
Американская подводная лодка USS Seawolf (SSN 21) у берегов Тромсё. 21 августа 2020
СМИ: США послали России "сигнал" с помощью секретной подлодки
Рижский порт
Латвийский депутат призвал использовать "ненавистный русский язык"
Полицейская машина
Россиянина Спицына задержали сразу после прибытия в США
Опубликовано видео нападения на автобус под Харьковом
Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Маск заявил, что целью задержанного россиянина Крючкова была Tesla
Влияние коронавируса на лимфоциты
Назван способный остановить размножение коронавируса витамин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:47Источник сообщил о высылке из России советника посольства Норвегии
11:44В России завершены испытания самой компактной станции спутниковой связи
11:34Коронавирус удастся победить через полгода, уверен Собянин
11:33Минобороны Белоруссии предупредило о перемещении военной техники
11:23Белорусская ассоциация журналистов осудила задержания сотрудников СМИ
11:23"Оскар" оставит "женские" и "мужские" награды, сообщили в Киноакадемии
11:22Капитан первого ранга оценил появление российской подлодки вблизи Аляски
11:18Попова рассказала, сколько процентов россиян имеют иммунитет к COVID-19
11:14Новый комплекс для борьбы с БПЛА могут отправить в Сирию, заявил Шойгу
11:13Роспотребнадзор рассказал о работе школ в условиях пандемии COVID-19
11:08Россия привлекла более 50 кораблей и судов к учениям в Арктике
11:08Летевший из Самары в Сургут самолет вынужденно сел в Уфе
11:06В Роспотребнадзоре рассказали о заболеваемости COVID-19 на курортах
11:05В Китае отказались комментировать отставку Абэ
10:55Попова рассказала о результатах исследования на иммунитет к COVID-19
10:55В России создадут новую боевую машину пехоты "Манул"
10:51В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с коронавирусом в России
10:51Попова назвала одно из условий начала очного учебного года в вузах
10:42Попова объяснила решение об очном начале учебного года
10:39В России за сутки вылечились от коронавируса 5905 пациентов
Лента новостейМолния