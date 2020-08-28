https://ria.ru/20200828/malysheva-1576406944.html

Малышева показала свою спальню и раскрыла секрет здорового сна

Врач и телеведущая Елена Малышева поделилась с подписчиками в Instagram секретами здорового сна. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T03:35

2020-08-28T03:35

2020-08-28T03:35

россия

елена малышева

здоровье

сон

общество

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Врач и телеведущая <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> поделилась с подписчиками в <a href="https://www.instagram.com/p/CEWSGerAz9X/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a> секретами здорового <a href="https://ria.ru/tag_son/" target="_blank">сна</a>.Малышева продемонстрировала свою спальню и перечислила несколько способов успешно нормализовать сон и таким образом улучшить самочувствие человека:Она пояснила, что голубое свечение может представлять опасность для тех, кто плохо спит. Кроме того, врач посоветовала спать без одежды.Врач также отметила важность дневного сна для организма. Она порекомендовала спать не более получаса и выпить перед этим кофе. По ее словам, вскоре действие напитка разбудит человека.

https://ria.ru/20200827/son-1576363182.html

Лысый Кучерявый Там ещё горшок стоит под кроватью. 16

Александр Аникин На такой тахте, да ещё если и в носках, то никак не получится неправильно попукать. При всём желании. 13

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, елена малышева, здоровье, сон, общество