Лукашенко призвал подумать, что будет, если в Белоруссии "полыхнет"
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© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал зарубежные страны задуматься о том, что будет на европейском континенте, если в республике "полыхнет".
Как передает агентство Sputnik Беларусь, такое заявление Лукашенко сделал, общаясь с представителями трудового коллектива ООО "Савушкин-Орша" и журналистами.
"Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь полыхнет. Вы же прекрасно понимаете",- сказал белорусский лидер.
Ранее Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в стране, а также заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с ОБСЕ по сложившейся ситуации.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.