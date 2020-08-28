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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576434733.html
Лукашенко призвал подумать, что будет, если в Белоруссии "полыхнет"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал зарубежные страны задуматься о том, что будет на европейском континенте, если в республике "полыхнет". РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T14:36
2020-08-28T14:36
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 28 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> призвал зарубежные страны задуматься о том, что будет на европейском континенте, если в республике "полыхнет".Как передает агентство <a href="https://sputnik.by/defense_safety/20200828/1045574085/Lukashenko-prokommentiroval-zayavlenie-Putina-o-rezerve-pravookhraniteley.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Sputnik Беларусь</a>, такое заявление Лукашенко сделал, общаясь с представителями трудового коллектива ООО "Савушкин-Орша" и журналистами."Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь полыхнет. Вы же прекрасно понимаете",- сказал белорусский лидер.Ранее Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в стране, а также заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с ОБСЕ по сложившейся ситуации.Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200828/avtomat-1576433284.html
https://ria.ru/20200828/lukashenko-1576430090.html
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко призвал подумать, что будет, если в Белоруссии "полыхнет"

14:36 28.08.2020
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© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 28 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал зарубежные страны задуматься о том, что будет на европейском континенте, если в республике "полыхнет".
Как передает агентство Sputnik Беларусь, такое заявление Лукашенко сделал, общаясь с представителями трудового коллектива ООО "Савушкин-Орша" и журналистами.
"Надо утихомириться, и им тоже, за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь полыхнет. Вы же прекрасно понимаете",- сказал белорусский лидер.
Ранее Лукашенко обвинил западные страны в прямом вмешательстве в ситуацию в стране, а также заявил о попытках "вытащить" белорусские власти на переговоры с ОБСЕ по сложившейся ситуации.
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Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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