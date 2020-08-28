https://ria.ru/20200828/lgbt-1576394004.html

Сегрегация и привилегии как символы равноправия и прогресса

Уходящая неделя оказалась богата на новости грядущего прекрасного мира победившей политической корректности и прогрессивной либеральности. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T08:00

2020-08-28T08:00

2020-08-28T08:00

великобритания

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Уходящая неделя оказалась богата на новости грядущего прекрасного мира победившей политической корректности и прогрессивной либеральности.В <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> совершил первую поездку "поезд гордости". Причем компания Avanti West Coast, запустившая его по маршруту Лондон — Манчестер, не просто оформила транспортное средство в соответствии с заявленной тематикой. Пассажирам также предлагают соответствующую литературу, а во время поездки граждан не только информируют о ходе движения, но и рассказывают об истории и жизни сексуальных меньшинств.Самое главное: экипаж поезда сформирован из представителей сообщества ЛГБТ+ (плюсик к привычной аббревиатуре добавляют в целях той же политкорректности, поскольку четыре буквы не отражают всего сексуального многообразия мира, а значит, не проявляют к этому многообразию достаточного уважения). <a href="https://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/avanti-west-coast-roll-out-18822808" target="_blank">По словам менеджера поезда</a>, "быть ​​частью первой британской команды, состоящей только из ЛГБТ+, — это знак того, что мы предпринимаем шаги к более инклюзивному, разнообразному и равноправному обществу".Зачем машинист должен быть обязательно гомосексуалистом, <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8665469/Avanti-West-Coasts-pride-train-sparks-fury-LGBT-passengers.html" target="_blank">не могут понять</a> даже британские геи, которые хотят, чтобы поезда ходили по расписанию, а их самих общество никак бы не выделяло. Но кто их спрашивает.За океаном свои погремушки. В Нью-Йоркском университете задумали <a href="https://nyunews.com/news/2020/07/20/student-led-task-force-calls-for-black-housing-on-campus/" target="_blank">создать</a> расово сегрегированные общежития, а точнее — жилые сообщества исключительно для "черных студентов с ассистентами-резидентами".Инициаторами проекта выступили активисты, утверждающие, что нынешняя система кампуса не обеспечивает темнокожим студентам должной поддержки и недостаточно борется с расизмом. Представитель вуза Джон Бекман заверил, что университет ценит их позицию и готов обсудить, "как мы можем продвинуться вперед в достижении их целей". Университетский бюрократ отметил, что "речь пойдет о 2021-2022 годах".Однако поднявшаяся шумиха заставила университет быстро сдать назад, и спустя буквально пару суток тот же <a href="https://nyulocal.com/nyu-is-not-considering-racial-segregation-in-dorms-5d9ef34d8279" target="_blank">Бекман решительно заявил</a>, что "в Нью-Йоркском университете нет и не будет студенческих общежитий, исключающих студентов по признаку расы".Впрочем, еще не вечер. Учитывая скорость, с которой развивается движение Black Lives Matter, к следующему учебному году вуз вполне может созреть до осознания безусловной прогрессивности разделения студентов с главенствующим принципом "только для черных".В общем, <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Oruehll/" target="_blank" data-auto="true">Джордж Оруэлл</a> может гордиться: его классическое "война — это мир, свобода — это рабство" пополнилось новыми максимами "эксклюзивность — это инклюзивность, привилегии — это равноправие". Причем они даже более впечатляющие, поскольку воплощаются в действительности, а не на страницах книг.Континентальная же <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> в это время озаботилась иной проблемой.Берлинский международный кинофестиваль <a href="https://ria.ru/20200824/tolerantnost-1576245549.html" target="_blank">Berlinale реформировал</a> систему наград в соответствии с "гендерно нейтральными" принципами и вместо традиционных призов за лучшие мужские и женские роли теперь будет вручать "Серебряного медведя за лучшую актерскую игру в главной роли" и "Серебряного медведя за лучшую актерскую игру в роли второго плана".Казалось бы, неплохая и достойная инновация, выглядящая особенно вменяемой на фоне британской и американской историй. Однако она очень ясно проявляет разницу между реальным миром и "сферическим в вакууме", на который ориентируются самые прогрессивные силы планеты.В теории актерскую игру, разумеется, можно оценивать без учета половой принадлежности исполнителя. Вот только на практике современный западный кинематограф этого как раз себе позволить и не может. Последние годы его беспрерывно сотрясают скандалы по поводу реальных и мнимых системных несправедливостей в отношении самых разных социальных групп: то чернокожих режиссеров в оскаровских номинациях нет, то женщины-актрисы зарабатывают существенно меньше коллег-мужчин, то вся индустрия, оказывается, представляет собой единый механизм сексуального харассмента и расовой дискриминации.Каковы шансы, что в подобных условиях Berlinale рискнет определять победителей в номинациях "Лучшая актерская игра" без оглядки на гендерный фактор и состав прошлых триумфаторов? Скажем прямо, они стремятся к нулю: ах, уже три года подряд "Серебряного медведя" получали актеры-мужчины, значит, в этом году — вне зависимости от объективных обстоятельств — статуэтка должна уйти женщине. А уж что начнется, когда накопится статистика за несколько лет и неравнодушная общественность выявит в ней гендерные перекосы, а значит — возмутительный сексизм.В общем, формально ликвидировав гендерный фактор, Берлинский кинофестиваль радикально усилил его значимость для себя.Berlinale мчится навстречу будущему в том же паровозе политического прогресса, где машинистом должен быть обязательно гомосексуалист, а чернокожие требуют себе отдельных от белых купе. Утешает, что у России намечен иной маршрут и двигаться она предпочитает в собственном поезде по национальной — более широкой — колее.

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/lgbt-1576355869.html

https://ria.ru/20130625/828947811.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/1576274025.html

https://ria.ru/20200703/1573860142.html

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

великобритания, авторы