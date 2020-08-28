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Сегрегация и привилегии как символы равноправия и прогресса
Уходящая неделя оказалась богата на новости грядущего прекрасного мира победившей политической корректности и прогрессивной либеральности. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T08:00
2020-08-28T08:00
великобритания
авторы
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Уходящая неделя оказалась богата на новости грядущего прекрасного мира победившей политической корректности и прогрессивной либеральности.В <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> совершил первую поездку "поезд гордости". Причем компания Avanti West Coast, запустившая его по маршруту Лондон — Манчестер, не просто оформила транспортное средство в соответствии с заявленной тематикой. Пассажирам также предлагают соответствующую литературу, а во время поездки граждан не только информируют о ходе движения, но и рассказывают об истории и жизни сексуальных меньшинств.Самое главное: экипаж поезда сформирован из представителей сообщества ЛГБТ+ (плюсик к привычной аббревиатуре добавляют в целях той же политкорректности, поскольку четыре буквы не отражают всего сексуального многообразия мира, а значит, не проявляют к этому многообразию достаточного уважения). <a href="https://www.birminghammail.co.uk/news/midlands-news/avanti-west-coast-roll-out-18822808" target="_blank">По словам менеджера поезда</a>, "быть ​​частью первой британской команды, состоящей только из ЛГБТ+, — это знак того, что мы предпринимаем шаги к более инклюзивному, разнообразному и равноправному обществу".Зачем машинист должен быть обязательно гомосексуалистом, <a href="https://www.dailymail.co.uk/news/article-8665469/Avanti-West-Coasts-pride-train-sparks-fury-LGBT-passengers.html" target="_blank">не могут понять</a> даже британские геи, которые хотят, чтобы поезда ходили по расписанию, а их самих общество никак бы не выделяло. Но кто их спрашивает.За океаном свои погремушки. В Нью-Йоркском университете задумали <a href="https://nyunews.com/news/2020/07/20/student-led-task-force-calls-for-black-housing-on-campus/" target="_blank">создать</a> расово сегрегированные общежития, а точнее — жилые сообщества исключительно для "черных студентов с ассистентами-резидентами".Инициаторами проекта выступили активисты, утверждающие, что нынешняя система кампуса не обеспечивает темнокожим студентам должной поддержки и недостаточно борется с расизмом. Представитель вуза Джон Бекман заверил, что университет ценит их позицию и готов обсудить, "как мы можем продвинуться вперед в достижении их целей". Университетский бюрократ отметил, что "речь пойдет о 2021-2022 годах".Однако поднявшаяся шумиха заставила университет быстро сдать назад, и спустя буквально пару суток тот же <a href="https://nyulocal.com/nyu-is-not-considering-racial-segregation-in-dorms-5d9ef34d8279" target="_blank">Бекман решительно заявил</a>, что "в Нью-Йоркском университете нет и не будет студенческих общежитий, исключающих студентов по признаку расы".Впрочем, еще не вечер. Учитывая скорость, с которой развивается движение Black Lives Matter, к следующему учебному году вуз вполне может созреть до осознания безусловной прогрессивности разделения студентов с главенствующим принципом "только для черных".В общем, <a href="http://ria.ru/person_Dzhordzh_Oruehll/" target="_blank" data-auto="true">Джордж Оруэлл</a> может гордиться: его классическое "война — это мир, свобода — это рабство" пополнилось новыми максимами "эксклюзивность — это инклюзивность, привилегии — это равноправие". Причем они даже более впечатляющие, поскольку воплощаются в действительности, а не на страницах книг.Континентальная же <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европа</a> в это время озаботилась иной проблемой.Берлинский международный кинофестиваль <a href="https://ria.ru/20200824/tolerantnost-1576245549.html" target="_blank">Berlinale реформировал</a> систему наград в соответствии с "гендерно нейтральными" принципами и вместо традиционных призов за лучшие мужские и женские роли теперь будет вручать "Серебряного медведя за лучшую актерскую игру в главной роли" и "Серебряного медведя за лучшую актерскую игру в роли второго плана".Казалось бы, неплохая и достойная инновация, выглядящая особенно вменяемой на фоне британской и американской историй. Однако она очень ясно проявляет разницу между реальным миром и "сферическим в вакууме", на который ориентируются самые прогрессивные силы планеты.В теории актерскую игру, разумеется, можно оценивать без учета половой принадлежности исполнителя. Вот только на практике современный западный кинематограф этого как раз себе позволить и не может. Последние годы его беспрерывно сотрясают скандалы по поводу реальных и мнимых системных несправедливостей в отношении самых разных социальных групп: то чернокожих режиссеров в оскаровских номинациях нет, то женщины-актрисы зарабатывают существенно меньше коллег-мужчин, то вся индустрия, оказывается, представляет собой единый механизм сексуального харассмента и расовой дискриминации.Каковы шансы, что в подобных условиях Berlinale рискнет определять победителей в номинациях "Лучшая актерская игра" без оглядки на гендерный фактор и состав прошлых триумфаторов? Скажем прямо, они стремятся к нулю: ах, уже три года подряд "Серебряного медведя" получали актеры-мужчины, значит, в этом году — вне зависимости от объективных обстоятельств — статуэтка должна уйти женщине. А уж что начнется, когда накопится статистика за несколько лет и неравнодушная общественность выявит в ней гендерные перекосы, а значит — возмутительный сексизм.В общем, формально ликвидировав гендерный фактор, Берлинский кинофестиваль радикально усилил его значимость для себя.Berlinale мчится навстречу будущему в том же паровозе политического прогресса, где машинистом должен быть обязательно гомосексуалист, а чернокожие требуют себе отдельных от белых купе. Утешает, что у России намечен иной маршрут и двигаться она предпочитает в собственном поезде по национальной — более широкой — колее.
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/lgbt-1576355869.html
https://ria.ru/20130625/828947811.html
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https://ria.ru/20200703/1573860142.html
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великобритания
РИА Новости
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2020
Ирина Алкснис
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Ирина Алкснис
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Новости
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60
великобритания, авторы

Сегрегация и привилегии как символы равноправия и прогресса

08:00 28.08.2020
3577
© Фото : Avanti West Coast"Поезд гордости" компании Avanti West Coast
Поезд гордости компании Avanti West Coast
© Фото : Avanti West Coast
Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Уходящая неделя оказалась богата на новости грядущего прекрасного мира победившей политической корректности и прогрессивной либеральности.
В Великобритании совершил первую поездку "поезд гордости". Причем компания Avanti West Coast, запустившая его по маршруту Лондон — Манчестер, не просто оформила транспортное средство в соответствии с заявленной тематикой. Пассажирам также предлагают соответствующую литературу, а во время поездки граждан не только информируют о ходе движения, но и рассказывают об истории и жизни сексуальных меньшинств.
Самое главное: экипаж поезда сформирован из представителей сообщества ЛГБТ+ (плюсик к привычной аббревиатуре добавляют в целях той же политкорректности, поскольку четыре буквы не отражают всего сексуального многообразия мира, а значит, не проявляют к этому многообразию достаточного уважения). По словам менеджера поезда, "быть ​​частью первой британской команды, состоящей только из ЛГБТ+, — это знак того, что мы предпринимаем шаги к более инклюзивному, разнообразному и равноправному обществу".
Зачем машинист должен быть обязательно гомосексуалистом, не могут понять даже британские геи, которые хотят, чтобы поезда ходили по расписанию, а их самих общество никак бы не выделяло. Но кто их спрашивает.
За океаном свои погремушки. В Нью-Йоркском университете задумали создать расово сегрегированные общежития, а точнее — жилые сообщества исключительно для "черных студентов с ассистентами-резидентами".
Пассажирка в защитной маске на станции Московских центральных диаметров Белорусская
26 августа, 21:25Акценты
Голубой вагон: в Великобритании запустили первый ЛГБТ-поездВеликобритания – одна из самых передовых стран мира в области поддержки ЛГБТ-сообщества. Правда, иногда признание и воспевание прав секс-меньшинств принимает в этой стране необычные и странноватые формы. На этот раз – форму поезда.
Инициаторами проекта выступили активисты, утверждающие, что нынешняя система кампуса не обеспечивает темнокожим студентам должной поддержки и недостаточно борется с расизмом. Представитель вуза Джон Бекман заверил, что университет ценит их позицию и готов обсудить, "как мы можем продвинуться вперед в достижении их целей". Университетский бюрократ отметил, что "речь пойдет о 2021-2022 годах".
Однако поднявшаяся шумиха заставила университет быстро сдать назад, и спустя буквально пару суток тот же Бекман решительно заявил, что "в Нью-Йоркском университете нет и не будет студенческих общежитий, исключающих студентов по признаку расы".
Впрочем, еще не вечер. Учитывая скорость, с которой развивается движение Black Lives Matter, к следующему учебному году вуз вполне может созреть до осознания безусловной прогрессивности разделения студентов с главенствующим принципом "только для черных".
В общем, Джордж Оруэлл может гордиться: его классическое "война — это мир, свобода — это рабство" пополнилось новыми максимами "эксклюзивность — это инклюзивность, привилегии — это равноправие". Причем они даже более впечатляющие, поскольку воплощаются в действительности, а не на страницах книг.
Джордж Оруэлл и обложка одного из первых изданий романа 1984
25 июня 2013, 11:20
Джордж Оруэлл и 5 главных антиутопий XX века25 июня 2013 года исполняется 110 лет со дня рождения британского прозаика и публициста Эрика Блэйра, более известного читателям под псевдонимом Джордж Оруэлл. Он первым описал политическую систему, держащуюся на глобальной всепроникающей лжи, лицемерии и планомерном "промывании мозгов". Немногие антиутопии минувшего столетия можно поставить рядом с его романом "1984" по силе воздействия на читателя и на европейское общество в целом. Попробуем вспомнить некоторые произведения, которые не стыдно поставить на одну полку с книгами Оруэлла.
Континентальная же Европа в это время озаботилась иной проблемой.
Берлинский международный кинофестиваль Berlinale реформировал систему наград в соответствии с "гендерно нейтральными" принципами и вместо традиционных призов за лучшие мужские и женские роли теперь будет вручать "Серебряного медведя за лучшую актерскую игру в главной роли" и "Серебряного медведя за лучшую актерскую игру в роли второго плана".
Казалось бы, неплохая и достойная инновация, выглядящая особенно вменяемой на фоне британской и американской историй. Однако она очень ясно проявляет разницу между реальным миром и "сферическим в вакууме", на который ориентируются самые прогрессивные силы планеты.
В теории актерскую игру, разумеется, можно оценивать без учета половой принадлежности исполнителя.
Гендер уходит на второй план. Призы Берлинале сделали бесполыми
25 августа, 11:04
Гендер уходит на второй план. Призы Берлинале сделали "бесполыми"
Вот только на практике современный западный кинематограф этого как раз себе позволить и не может. Последние годы его беспрерывно сотрясают скандалы по поводу реальных и мнимых системных несправедливостей в отношении самых разных социальных групп: то чернокожих режиссеров в оскаровских номинациях нет, то женщины-актрисы зарабатывают существенно меньше коллег-мужчин, то вся индустрия, оказывается, представляет собой единый механизм сексуального харассмента и расовой дискриминации.
Каковы шансы, что в подобных условиях Berlinale рискнет определять победителей в номинациях "Лучшая актерская игра" без оглядки на гендерный фактор и состав прошлых триумфаторов?
Скажем прямо, они стремятся к нулю: ах, уже три года подряд "Серебряного медведя" получали актеры-мужчины, значит, в этом году — вне зависимости от объективных обстоятельств — статуэтка должна уйти женщине. А уж что начнется, когда накопится статистика за несколько лет и неравнодушная общественность выявит в ней гендерные перекосы, а значит — возмутительный сексизм.
В общем, формально ликвидировав гендерный фактор, Берлинский кинофестиваль радикально усилил его значимость для себя.
Berlinale мчится навстречу будущему в том же паровозе политического прогресса, где машинистом должен быть обязательно гомосексуалист, а чернокожие требуют себе отдельных от белых купе.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном
3 июля, 16:21
Путин заявил, что в России нет дискриминации ЛГБТ
Утешает, что у России намечен иной маршрут и двигаться она предпочитает в собственном поезде по национальной — более широкой — колее.
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ВеликобританияАвторы
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