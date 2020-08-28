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Латвийский депутат призвал использовать "ненавистный русский язык"
Глава фракции партии "Согласие" в сейме Латвии Янис Урбанович призвал вести переговоры с Россией на "ненавистном русском языке". Так он прокомментировал в своем РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T05:49
2020-08-28T09:16
кришьянис кариньш
россия
янис урбанович
согласие
евросоюз
латвия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Глава фракции партии "<a href="http://ria.ru/organization_Soglasie_strakhovaja_kompanija/" target="_blank" data-auto="true">Согласие</a>" в сейме <a href="http://ria.ru/location_Latvia/" target="_blank" data-auto="true">Латвии</a> <a href="http://ria.ru/person_JAnis_Urbanovich/" target="_blank" data-auto="true">Янис Урбанович</a> призвал вести переговоры с Россией на "ненавистном русском языке". Так он прокомментировал в своем <a href="https://www.facebook.com/janis.urbanovichs/posts/1054598894974944" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a> ситуацию с Рижским портом, который, по его словам, столкнулся с серьезными проблемами.Парламентарий обратил внимание на снижение объемов перевалки грузов. В частности, в Рижском порту этот показатель составляет 26,7 процента. По его мнению, премьер-министра <a href="http://ria.ru/person_krishyanis-karinsh/" target="_blank" data-auto="true">Кришьяниса Кариньша</a> эта ситуация мало заботит.Урбанович выразил уверенность, что грузы и рабочие места в портах могут появиться благодаря прагматичным отношениям с восточными соседями. Он призвал партии правящей коалиции взять на себя полную ответственность за развитие Рижского порта.Он выразил недоумение в связи с тем, что вопрос столичного порта почти не обсуждает правительство, а также кандидаты в <a href="https://ria.ru/organization_rigas-dome/" target="_blank">Рижскую думу</a>.Ранее сообщалось, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> отказался финансировать модернизацию латвийских портов. Министр транспорта республики Талис Линкайтис заявил, что прежнего "расцвета гаваней" не будет. Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной язык почти 40 процентов населения, однако у него статус иностранного языка.
https://ria.ru/20200804/1575328929.html
https://ria.ru/20200522/1571812887.html
Сокращение грузопотока и в Латвии и в Литве и в Эстонии, будет продолжаться. Мы развиваем свои порты и очень успешно. Так что можете говорить на любом языке, России вы на фиг не нужны!!!!!! Продолжайте сходить с ума без наших грузов.
378
Можно разговаривать с Брюсселем, Берлином, Вашингтоном. А этот прыщик... лесом господа, лесом!
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россия
латвия
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кришьянис кариньш, россия, янис урбанович, согласие , евросоюз, латвия, в мире

Латвийский депутат призвал использовать "ненавистный русский язык"

05:49 28.08.2020 (обновлено: 09:16 28.08.2020)
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© РИА Новости / Оксана ДжаданРижский порт
Рижский порт
© РИА Новости / Оксана Джадан
Рижский порт. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Глава фракции партии "Согласие" в сейме Латвии Янис Урбанович призвал вести переговоры с Россией на "ненавистном русском языке". Так он прокомментировал в своем Facebook ситуацию с Рижским портом, который, по его словам, столкнулся с серьезными проблемами.
Парламентарий обратил внимание на снижение объемов перевалки грузов. В частности, в Рижском порту этот показатель составляет 26,7 процента. По его мнению, премьер-министра Кришьяниса Кариньша эта ситуация мало заботит.
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Урбанович выразил уверенность, что грузы и рабочие места в портах могут появиться благодаря прагматичным отношениям с восточными соседями. Он призвал партии правящей коалиции взять на себя полную ответственность за развитие Рижского порта.

"(Правящая коалиция. — прим. ред.) должна обеспечить, чтобы грузы шли к нам, а не к конкурентам в Клайпеду, Таллин, Санкт-Петербург. Чтобы это происходило, необходимы наработанные контакты, переговоры (да, в том числе, на ненавистном русском языке!) и много работать", — заявил Урбанович.

Он выразил недоумение в связи с тем, что вопрос столичного порта почти не обсуждает правительство, а также кандидаты в Рижскую думу.

"Если порт рухнет, тогда и город пострадает", — заключил парламентарий.

Ранее сообщалось, что Евросоюз отказался финансировать модернизацию латвийских портов. Министр транспорта республики Талис Линкайтис заявил, что прежнего "расцвета гаваней" не будет.
Сейчас в Латвии один государственный язык — латышский. Русский — родной язык почти 40 процентов населения, однако у него статус иностранного языка.
Рига
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Кришьянис КариньшРоссияЯнис УрбановичСогласиеЕвросоюзЛатвияВ мире
Популярные комментарии
Сокращение грузопотока и в Латвии и в Литве и в Эстонии, будет продолжаться. Мы развиваем свои порты и очень успешно. Так что можете говорить на любом языке, России вы на фиг не нужны!!!!!! Продолжайте сходить с ума без наших грузов.
28 августа, 06:49
Арсений Новиков
36670005
Можно разговаривать с Брюсселем, Берлином, Вашингтоном. А этот прыщик... лесом господа, лесом!
28 августа, 06:34
Владимир Лушников
274140005
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