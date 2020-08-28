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https://ria.ru/20200828/lada-1576450839.html
Названы рекордные цены на автомобили Lada в Европе
РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T18:48
2020-08-28T18:48
lada 4х4 urban
авто
автоваз
lada
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Цены на Lada 4x4 в странах Европы значительно выросли, несмотря на то, что "<a href="http://ria.ru/organization_AvtoVAZ/" target="_blank" data-auto="true">АвтоВАЗ</a>" прекратил поставки на западные рынки. Об этом пишет портал <a href="https://motor.ru/news/lada-4x4-europe-price-28-08-2020.htm?utm_source=from_lenta" target="_blank" rel="nofollow noopener">Motor</a>.Согласно <a href="https://www.autohaus-panschwitz.de/fahrzeuge/" target="_blank" rel="nofollow noopener">прайс-листу</a> немецкого автоцентра Autohaus-panschwitz.de, самый доступный из имеющихся в наличии вариантов – Lada Urban 4х4 – продается в диапазоне от 13 923 до 15 827 евро (1,2-1,4 миллиона рублей). Самым дорогим внедорожником в линейке является Lada 4x4 Bronto с дополнительным оборудованием, для покупки которой необходимо 19 992 евро или 1,76 миллиона рублей. При этом в 2017 году, когда в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> появилась пятидверная Lada 4x4, обычную версию можно было купить за 12 990 евро. За Urban пришлось бы заплатить 14 290 евро. Актуальные цены на модель 4x4 в России варьируются в диапазоне от 572,9 тысячи рублей за стандартный трехдверный внедорожник в базовой комплектации и до 806,9 тысячи рублей за 4х4 Bronto.Motor также пишет, что после ухода "АвтоВАЗа" с европейского рынка местные поклонники Lada 4х4 выпустили несколько петиций с требованием продолжить продажи российского внедорожника в ЕС.
https://ria.ru/20191113/1560895435.html
https://ria.ru/20200827/lada-1576374768.html
Ну цену можно и больше загнуть 50 тысяч евро, все равно никто пойди не покупает. :)
20
6
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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60
lada 4х4 urban, авто, автоваз, lada, германия, в мире

Названы рекордные цены на автомобили Lada в Европе

18:48 28.08.2020
8568
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Lada 4x4
Автомобиль Lada 4x4
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Цены на Lada 4x4 в странах Европы значительно выросли, несмотря на то, что "АвтоВАЗ" прекратил поставки на западные рынки. Об этом пишет портал Motor.
Согласно прайс-листу немецкого автоцентра Autohaus-panschwitz.de, самый доступный из имеющихся в наличии вариантов – Lada Urban 4х4 – продается в диапазоне от 13 923 до 15 827 евро (1,2-1,4 миллиона рублей). Самым дорогим внедорожником в линейке является Lada 4x4 Bronto с дополнительным оборудованием, для покупки которой необходимо 19 992 евро или 1,76 миллиона рублей.
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"АвтоВАЗ" начал продавать машины нового семейства Lada Granta в Египте
При этом в 2017 году, когда в Германии появилась пятидверная Lada 4x4, обычную версию можно было купить за 12 990 евро. За Urban пришлось бы заплатить 14 290 евро.
Актуальные цены на модель 4x4 в России варьируются в диапазоне от 572,9 тысячи рублей за стандартный трехдверный внедорожник в базовой комплектации и до 806,9 тысячи рублей за 4х4 Bronto.
Motor также пишет, что после ухода "АвтоВАЗа" с европейского рынка местные поклонники Lada 4х4 выпустили несколько петиций с требованием продолжить продажи российского внедорожника в ЕС.
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16064142315
Обсудить 6
LADA 4х4 UrbanАвтоАвтоВАЗLadaГерманияВ мире
Популярные комментарии
Ну цену можно и больше загнуть 50 тысяч евро, все равно никто пойди не покупает. :)
28 августа, 18:55
Комментатор ТВ
3000017
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