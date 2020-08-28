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https://ria.ru/20200828/kurily-1576412889.html
Эксперт оценил влияние ухода Абэ на переговоры по Курилам
После ухода Синдзо Абэ с поста премьер-министра Японии переговоры Москвы и Токио по Курильским островам могут зайти в тупик, наступит определенная пауза, но кто РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T10:22
2020-08-28T10:22
отставка синдзо абэ
россия
синдзо абэ
курильские острова
япония
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> После ухода <a href="http://ria.ru/person_Sindzo_Abeh/" target="_blank" data-auto="true">Синдзо Абэ</a> с поста премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a> переговоры Москвы и Токио по <a href="http://ria.ru/location_Kurilskie_ostrova/" target="_blank" data-auto="true">Курильским островам</a> могут зайти в тупик, наступит определенная пауза, но кто бы ни стал новым главой японского правительства, принципиальная позиция Япония по территориальному вопросу не изменится, заявил РИА Новости руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.Ранее СМИ сообщили, что Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья. В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья премьера из-за переутомления. На прошлой неделе он прошел обследование в госпитале Университета Кэйо, 24 августа Абэ узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений"."Я думаю, что наступит определенный период застоя или паузы в переговорах по Курилам, независимо от того, кто придет. Дело в том, что под подписанием мирного договора с Россией Япония подразумевала решение территориальной проблемы, а под этим, в свою очередь, подразумевала получения определенных уступок - вот на это делал ставку премьер-министр Абэ, а также он персонально делал ставку на нашего президента (Владимира) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Путина</a>. Он заявлял, что только они с Путиным могут решить эту проблему", - сказал Кистанов.По его словам, действительно складывалось впечатление, что Абэ готов идти на какие-то уступки; в то же время Путин также говорил, что надо искать компромиссы, "и вроде бы шло некоторое сближение"."К сожалению, Абэ не подготовил себе преемника. Сейчас несколько человек претендуют на эту должность. Если придет бывший генеральный секретарь правящей партии, либерально-демократической, бывший министр обороны Сигэру Исиба, то он будет занимать гораздо более жесткую позицию, так как он даже Абэ критиковал за такой мягкий, уступчивый подход к решению проблем с территориями. Еще есть нынешний министр обороны, бывший министр иностранных дел <a href="http://ria.ru/person_Taro_Kono/" target="_blank" data-auto="true">Таро Коно</a>, есть <a href="http://ria.ru/person_Fumio_Kisida/" target="_blank" data-auto="true">Фумио Кисида</a> (министр иностранных дел Японии с 2012 по 2017 годы). Все они выполняли волю Абэ, были его рупором, но какую они сами будут проводить политику - трудно сказать. Но принципиальных изменений не будет", - считает эксперт.Он также отметил, что на политической арене Японии есть и молодая восходящая звезда - Синдзиро Коидзуми, сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми."Какую он политику будет проводит - трудно сказать, но поскольку Коидзуми сам был исключительно жесток по отношению к России по части территориальной проблемы - можно предположить, что сын пойдет по стопам отца. Я думаю, что наступает серьезная пауза в наших отношениях по поводу переговоров, хотя принципиальных изменений не будет", - подчеркнул собеседник агентства."У Абэ оставался один год до его планового ухода в сентябре следующего года, но даже при этом перспективы были крайне неопределенные. А теперь поскольку он уходит и кто придет на его место неясно, и какую политику он займет в отношении мирного договора и северных территорий, тоже не очень понятно. Непонятны нюансы и непонятна тактика, которую изберет преемник Абэ, потому что принципиальная позиция Японии не изменится ни при каких премьер-министрах. Она не изменялась и не изменится. А она заключается в том, что Россия незаконно владеет этими территориями и должны их вернуть, только после этого будет подписан мирный договор. Даже при Абэ эта позиция не менялась", - констатировал Кистанов.Япония претендует на острова <a href="http://ria.ru/location_Kunashir/" target="_blank" data-auto="true">Кунашир</a>, <a href="http://ria.ru/location_SHikotan/" target="_blank" data-auto="true">Шикотан</a>, <a href="http://ria.ru/location_Iturup/" target="_blank" data-auto="true">Итуруп</a> и <a href="http://ria.ru/location_KHabomai/" target="_blank" data-auto="true">Хабомаи</a>, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20200828/abe-1576411998.html
https://ria.ru/20200817/1575903622.html
https://ria.ru/20200828/yaponiya-1576412857.html
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курильские острова
япония
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отставка синдзо абэ, россия, синдзо абэ, курильские острова, япония

Эксперт оценил влияние ухода Абэ на переговоры по Курилам

10:22 28.08.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВладимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский
Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. Архивное фото
МОСКВА, 28 авг - РИА Новости. После ухода Синдзо Абэ с поста премьер-министра Японии переговоры Москвы и Токио по Курильским островам могут зайти в тупик, наступит определенная пауза, но кто бы ни стал новым главой японского правительства, принципиальная позиция Япония по территориальному вопросу не изменится, заявил РИА Новости руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.
Ранее СМИ сообщили, что Абэ намерен уйти в отставку по состоянию здоровья. В последнее время сообщалось об ухудшении здоровья премьера из-за переутомления. На прошлой неделе он прошел обследование в госпитале Университета Кэйо, 24 августа Абэ узнал об обострении хронического заболевания, которое сопровождается сильными болями, и решил уйти в отставку, чтобы его "состояние здоровья не отразилось на принятии политических решений".
"Я думаю, что наступит определенный период застоя или паузы в переговорах по Курилам, независимо от того, кто придет. Дело в том, что под подписанием мирного договора с Россией Япония подразумевала решение территориальной проблемы, а под этим, в свою очередь, подразумевала получения определенных уступок - вот на это делал ставку премьер-министр Абэ, а также он персонально делал ставку на нашего президента (Владимира) Путина. Он заявлял, что только они с Путиным могут решить эту проблему", - сказал Кистанов.
По его словам, действительно складывалось впечатление, что Абэ готов идти на какие-то уступки; в то же время Путин также говорил, что надо искать компромиссы, "и вроде бы шло некоторое сближение".
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"К сожалению, Абэ не подготовил себе преемника. Сейчас несколько человек претендуют на эту должность. Если придет бывший генеральный секретарь правящей партии, либерально-демократической, бывший министр обороны Сигэру Исиба, то он будет занимать гораздо более жесткую позицию, так как он даже Абэ критиковал за такой мягкий, уступчивый подход к решению проблем с территориями. Еще есть нынешний министр обороны, бывший министр иностранных дел Таро Коно, есть Фумио Кисида (министр иностранных дел Японии с 2012 по 2017 годы). Все они выполняли волю Абэ, были его рупором, но какую они сами будут проводить политику - трудно сказать. Но принципиальных изменений не будет", - считает эксперт.
Он также отметил, что на политической арене Японии есть и молодая восходящая звезда - Синдзиро Коидзуми, сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми.
"Какую он политику будет проводит - трудно сказать, но поскольку Коидзуми сам был исключительно жесток по отношению к России по части территориальной проблемы - можно предположить, что сын пойдет по стопам отца. Я думаю, что наступает серьезная пауза в наших отношениях по поводу переговоров, хотя принципиальных изменений не будет", - подчеркнул собеседник агентства.
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"У Абэ оставался один год до его планового ухода в сентябре следующего года, но даже при этом перспективы были крайне неопределенные. А теперь поскольку он уходит и кто придет на его место неясно, и какую политику он займет в отношении мирного договора и северных территорий, тоже не очень понятно. Непонятны нюансы и непонятна тактика, которую изберет преемник Абэ, потому что принципиальная позиция Японии не изменится ни при каких премьер-министрах. Она не изменялась и не изменится. А она заключается в том, что Россия незаконно владеет этими территориями и должны их вернуть, только после этого будет подписан мирный договор. Даже при Абэ эта позиция не менялась", - констатировал Кистанов.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
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