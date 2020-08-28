https://ria.ru/20200828/kuban-1576449241.html

Сто одно предприятие Кубани участвует в нацпроекте по поддержке занятости

Более 100 предприятий Краснодарского края участвуют в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", к 2024 году их должно стать более 300,... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T18:26

2020-08-28T18:26

2020-08-28T18:26

вениамин кондратьев

максим решетников

краснодарский край

экономика

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<strong>КРАСНОДАР, 28 авг – РИА Новости.</strong> Более 100 предприятий <a href="https://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj" target="_blank">Краснодарского края</a> участвуют в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", к 2024 году их должно стать более 300, сообщает администрация региона.В пятницу предприятия-участники нацпроекта посетили министр экономического развития РФ <a href="https://ria.ru/person_Maksim_Reshetnikov" target="_blank">Максим Решетников</a> и губернатор края <a href="https://ria.ru/person_Veniamin_Kondratev" target="_blank">Вениамин Кондратьев</a> в ходе визита главы федерального ведомства в Краснодарский край.Уточняется, что эффективность реализации нацпроекта они оценили на предприятиях Динского района "ПищТех". Компания с 2010 года производит машины и оборудование для общественного питания и пищевой промышленности – всего более 850 видов продукции, сейчас здесь трудятся около 150 человек."В 2018 году в числе первых оно было включено в региональную программу "Повышение производительности труда и поддержка занятости". В результате выручка выросла на 26% – до 411 миллионов рублей, что дало возможность вступить в одноименный нацпроект. Завод произвел и поставил продукцию более чем на 35 тысяч российских предприятий, а также в страны ближнего зарубежья", - пояснили в ведомстве.По словам Решетникова, регион освоил нишу экспорта продукции и получил "достойный результат". Как отметил губернатор края, участие в нацпроекте укрепило позиции предприятия, "дало уверенность и импульс к дальнейшему развитию".

https://ria.ru/20200827/sadovodstvo-1576392187.html

https://ria.ru/20200824/natsproekty-1576235185.html

краснодарский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вениамин кондратьев, максим решетников, краснодарский край, экономика