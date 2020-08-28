Сто одно предприятие Кубани участвует в нацпроекте по поддержке занятости
КРАСНОДАР, 28 авг – РИА Новости. Более 100 предприятий Краснодарского края участвуют в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", к 2024 году их должно стать более 300, сообщает администрация региона.
"Сегодня в нацпроекте участвует 101 предприятие региона. К 2024 году их количество должно быть не менее 349, это третий показатель в стране после Татарстана и Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
В пятницу предприятия-участники нацпроекта посетили министр экономического развития РФ Максим Решетников и губернатор края Вениамин Кондратьев в ходе визита главы федерального ведомства в Краснодарский край.
Уточняется, что эффективность реализации нацпроекта они оценили на предприятиях Динского района "ПищТех". Компания с 2010 года производит машины и оборудование для общественного питания и пищевой промышленности – всего более 850 видов продукции, сейчас здесь трудятся около 150 человек.
"В 2018 году в числе первых оно было включено в региональную программу "Повышение производительности труда и поддержка занятости". В результате выручка выросла на 26% – до 411 миллионов рублей, что дало возможность вступить в одноименный нацпроект. Завод произвел и поставил продукцию более чем на 35 тысяч российских предприятий, а также в страны ближнего зарубежья", - пояснили в ведомстве.
По словам Решетникова, регион освоил нишу экспорта продукции и получил "достойный результат". Как отметил губернатор края, участие в нацпроекте укрепило позиции предприятия, "дало уверенность и импульс к дальнейшему развитию".
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