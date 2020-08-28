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https://ria.ru/20200828/krym-1576439183.html
В Крыму предложили подать жалобу в ООН на Украину из-за водной блокады
Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов предложил направить... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T15:34
2020-08-28T15:34
днепр (город)
владимир путин
женева (город)
севастополь
оон
украина
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости.</strong> Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов предложил направить жалобу в комитет ООН по правам человека в Женеве на действия украинских властей в связи с односторонним перекрытием Северо-Крымского канала в 2014 году."Необходимо в самое ближайшее время подготовить жалобу на действия украинских властей в связи с односторонним перекрытием Северо-Крымского канала в 2014 году в Комитет ООН по правам человека в Женеве", - сказал Молохов РИА Новости.По его словам, рабочая группа готова выступить в роли соответствующего координационного центра, если будет принято необходимое политическое решение. "Очевидно, что людоедская позиция украинских радикалов, перекрывших подачу днепровской воды в Крым, должна быть подвергнута тотальной обструкции на международной арене, в том числе российскими делегатами на ближайшей сессии Совета по правам человека в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> уже в середине сентября", - подчеркнул Молохов.В то же время, по его словам, любые "шапкозакидательские" настроения по поводу водного дефицита в Крыму явно неуместны, так как Россия способна решить данную проблему за счет собственных внутренних резервов. "Крымская тема по-прежнему является приоритетной для федеральной власти", - подчеркнул Молохов.Крым испытывает нехватку воды. Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank" data-auto="true">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа вводится поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ, питающих город.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20200601/1572292991.html
https://ria.ru/20200825/krym-1576266491.html
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днепр (город)
женева (город)
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днепр (город), владимир путин, женева (город), севастополь, оон, украина, общество

В Крыму предложили подать жалобу в ООН на Украину из-за водной блокады

15:34 28.08.2020
2301
© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкМерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов предложил направить жалобу в комитет ООН по правам человека в Женеве на действия украинских властей в связи с односторонним перекрытием Северо-Крымского канала в 2014 году.
"Необходимо в самое ближайшее время подготовить жалобу на действия украинских властей в связи с односторонним перекрытием Северо-Крымского канала в 2014 году в Комитет ООН по правам человека в Женеве", - сказал Молохов РИА Новости.
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым - постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов
1 июня, 14:19
В Крыму ждут реакцию ООН на водную блокаду полуострова Украиной
По его словам, рабочая группа готова выступить в роли соответствующего координационного центра, если будет принято необходимое политическое решение. "Очевидно, что людоедская позиция украинских радикалов, перекрывших подачу днепровской воды в Крым, должна быть подвергнута тотальной обструкции на международной арене, в том числе российскими делегатами на ближайшей сессии Совета по правам человека в Женеве уже в середине сентября", - подчеркнул Молохов.
В то же время, по его словам, любые "шапкозакидательские" настроения по поводу водного дефицита в Крыму явно неуместны, так как Россия способна решить данную проблему за счет собственных внутренних резервов. "Крымская тема по-прежнему является приоритетной для федеральной власти", - подчеркнул Молохов.
Крым испытывает нехватку воды. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа вводится поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ, питающих город.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Вид на набережную с Генуэзской крепости в Судаке
25 августа, 03:50
Крым признали регионом России с самыми большими проблемами с водой
5863005
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Днепр (город)Владимир ПутинЖенева (город)СевастопольООНУкраинаОбщество
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