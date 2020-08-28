https://ria.ru/20200828/krym-1576439183.html

В Крыму предложили подать жалобу в ООН на Украину из-за водной блокады

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов предложил направить... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T15:34

2020-08-28T15:34

2020-08-28T15:34

днепр (город)

владимир путин

женева (город)

севастополь

оон

украина

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости.</strong> Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов предложил направить жалобу в комитет ООН по правам человека в Женеве на действия украинских властей в связи с односторонним перекрытием Северо-Крымского канала в 2014 году."Необходимо в самое ближайшее время подготовить жалобу на действия украинских властей в связи с односторонним перекрытием Северо-Крымского канала в 2014 году в Комитет ООН по правам человека в Женеве", - сказал Молохов РИА Новости.По его словам, рабочая группа готова выступить в роли соответствующего координационного центра, если будет принято необходимое политическое решение. "Очевидно, что людоедская позиция украинских радикалов, перекрывших подачу днепровской воды в Крым, должна быть подвергнута тотальной обструкции на международной арене, в том числе российскими делегатами на ближайшей сессии Совета по правам человека в <a href="http://ria.ru/location_Geneva/" target="_blank" data-auto="true">Женеве</a> уже в середине сентября", - подчеркнул Молохов.В то же время, по его словам, любые "шапкозакидательские" настроения по поводу водного дефицита в Крыму явно неуместны, так как Россия способна решить данную проблему за счет собственных внутренних резервов. "Крымская тема по-прежнему является приоритетной для федеральной власти", - подчеркнул Молохов.Крым испытывает нехватку воды. Ранее <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от <a href="http://ria.ru/location_Dnepr_gorod/" target="_blank" data-auto="true">Днепра</a> Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.В <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a> и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа вводится поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ, питающих город.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республики Крым</a> и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20200601/1572292991.html

https://ria.ru/20200825/krym-1576266491.html

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женева (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

днепр (город), владимир путин, женева (город), севастополь, оон, украина, общество