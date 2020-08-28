В Крыму предложили подать жалобу в ООН на Украину из-за водной блокады
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© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкМерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости. Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов предложил направить жалобу в комитет ООН по правам человека в Женеве на действия украинских властей в связи с односторонним перекрытием Северо-Крымского канала в 2014 году.
"Необходимо в самое ближайшее время подготовить жалобу на действия украинских властей в связи с односторонним перекрытием Северо-Крымского канала в 2014 году в Комитет ООН по правам человека в Женеве", - сказал Молохов РИА Новости.
По его словам, рабочая группа готова выступить в роли соответствующего координационного центра, если будет принято необходимое политическое решение. "Очевидно, что людоедская позиция украинских радикалов, перекрывших подачу днепровской воды в Крым, должна быть подвергнута тотальной обструкции на международной арене, в том числе российскими делегатами на ближайшей сессии Совета по правам человека в Женеве уже в середине сентября", - подчеркнул Молохов.
В то же время, по его словам, любые "шапкозакидательские" настроения по поводу водного дефицита в Крыму явно неуместны, так как Россия способна решить данную проблему за счет собственных внутренних резервов. "Крымская тема по-прежнему является приоритетной для федеральной власти", - подчеркнул Молохов.
Крым испытывает нехватку воды. Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
В Симферополе и 39 прилегающих населенных пунктов в Симферопольском и Бахчисарайском районах с 24 августа вводится поэтапный режим ограничения водоснабжения. Графики почасовой подачи воды разработаны в связи с обмелением из-за засухи трех водохранилищ, питающих город.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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