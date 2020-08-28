https://ria.ru/20200828/koronavirus-1576416602.html
Попова рассказала, сколько процентов россиян имеют иммунитет к COVID-19
Иммунитет к COVID-19 имеют от 24 до 26% обследованных россиян, при этом не более 0,3% людей, принимающих участие в исследовании, имели в анамнезе коронавирус,... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T11:18
2020-08-28T11:18
2020-08-28T11:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Иммунитет к COVID-19 имеют от 24 до 26% обследованных россиян, при этом не более 0,3% людей, принимающих участие в исследовании, имели в анамнезе коронавирус, заявила глава <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Роспотребнадзора</a> <a href="http://ria.ru/person_Anna_Popova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Попова</a>."В среднем по стране от 24 до 26% от обследованного населения имеют значимые титры иммуноглобулина G, при том, что в исследовании у нас не более 0,3% людей, которые говорят о том, что они имели в анамнезе заболевание и обращались или не обращались", - сказала Попова на совете ректоров медвузов.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200828/gripp-1576413013.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)