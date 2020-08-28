https://ria.ru/20200828/koronavirus-1576413568.html

В Москве выявили 654 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в России за минувшие сутки приходится на Москву — 654, Санкт-Петербург — 187, Подмосковье — 150, сообщили... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T10:34

2020-08-28T10:34

2020-08-28T10:34

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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<strong>МОСКВА, 28 авг - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых выявленных случаев COVID-19 в России за минувшие сутки приходится на <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> — 654, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербург</a> — 187, <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Подмосковье</a> — 150, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 654, 2. Санкт-Петербург - 187, 3. - Московская область - 150", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург