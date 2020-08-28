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Минобороны предложило доработать автомат АМ-17 для военных летчиков
Минобороны РФ предложило концерну "Калашников" доработать автомат АМ-17, чтобы вооружить военных лётчиков. РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T14:38
2020-08-28T15:09
форум "армия — 2020"
вооруженные силы рф
калашников (концерн)
сергей шойгу
безопасность
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<strong>КУБИНКА (Московская область), 28 авг - РИА Новости.</strong> Минобороны РФ предложило концерну "Калашников" доработать автомат АМ-17, чтобы вооружить военных лётчиков.В пятницу глава Минобороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> осмотрел стрелковое оружие, представленное в павильоне концерна "Калашников" на международном военно-техническом форуме <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">"Армия-2020"</a>.В частности, внимание главы военного ведомства привлёк автомат АМ-17.По словам министра, автоматом надо было бы вооружить лётчиков самолётов <a href="http://ria.ru/product_Su_35/" target="_blank" data-auto="true">Су-35</a> и <a href="http://ria.ru/product_Su-57/" target="_blank" data-auto="true">Су-57</a>. Для этого необходимо, чтобы автомат помещался в ранец лётчика."Необходимо поработать над весовыми характеристиками и габаритами", - сказал Шойгу.В свою очередь, начальник генштаба <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a> добавил, что автомат ещё должен пройти государственные испытания.Сейчас военные летчики вооружены пистолетом-пулеметом Стечкина.Малогабаритный автомат АМ-17, а также его бесшумная модификация АМБ-17 с интегрированным глушителем были впервые продемонстрированы на военно-техническом форуме "Армия-2017".Проект разработан на базе прототипа автомата МА, показанного широкой публике в 2016 году. В основе компоновочных решений лежат идеи Евгения Драгунова, разработавшего знаменитую винтовку СВД. Общая длина - 740 мм, применяемый патрон - 5,45х39 мм, емкость магазина - 30 патронов, масса - 2,5 кг.Сообщалось, что автомат разрабатывался на замену АКС-74У, предназначен вооружить экипажи бронетехники, в стесненных внутренних пространствах боевых машин малые габариты существенно повышают удобство использования. Бесшумная версия - АМБ-17 - предназначена для бойцов спецназа. Она получила более мощный патрон - 9х39 мм.
https://ria.ru/20200821/parom-1576116673.html
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форум "армия — 2020", вооруженные силы рф, калашников (концерн), сергей шойгу, безопасность

Минобороны предложило доработать автомат АМ-17 для военных летчиков

14:38 28.08.2020 (обновлено: 15:09 28.08.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомат малогабаритный АМ-17 на стенде концерна "Калашников"
Автомат малогабаритный АМ-17 на стенде концерна Калашников
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Автомат малогабаритный АМ-17 на стенде концерна "Калашников"
КУБИНКА (Московская область), 28 авг - РИА Новости. Минобороны РФ предложило концерну "Калашников" доработать автомат АМ-17, чтобы вооружить военных лётчиков.
В пятницу глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу осмотрел стрелковое оружие, представленное в павильоне концерна "Калашников" на международном военно-техническом форуме "Армия-2020".
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В частности, внимание главы военного ведомства привлёк автомат АМ-17.
По словам министра, автоматом надо было бы вооружить лётчиков самолётов Су-35 и Су-57. Для этого необходимо, чтобы автомат помещался в ранец лётчика.
"Необходимо поработать над весовыми характеристиками и габаритами", - сказал Шойгу.
В свою очередь, начальник генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов добавил, что автомат ещё должен пройти государственные испытания.
Сейчас военные летчики вооружены пистолетом-пулеметом Стечкина.
Малогабаритный автомат АМ-17, а также его бесшумная модификация АМБ-17 с интегрированным глушителем были впервые продемонстрированы на военно-техническом форуме "Армия-2017".
Проект разработан на базе прототипа автомата МА, показанного широкой публике в 2016 году. В основе компоновочных решений лежат идеи Евгения Драгунова, разработавшего знаменитую винтовку СВД. Общая длина - 740 мм, применяемый патрон - 5,45х39 мм, емкость магазина - 30 патронов, масса - 2,5 кг.
Сообщалось, что автомат разрабатывался на замену АКС-74У, предназначен вооружить экипажи бронетехники, в стесненных внутренних пространствах боевых машин малые габариты существенно повышают удобство использования. Бесшумная версия - АМБ-17 - предназначена для бойцов спецназа. Она получила более мощный патрон - 9х39 мм.
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Форум "Армия — 2020"Вооруженные силы РФКалашников (концерн)Сергей ШойгуБезопасность
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