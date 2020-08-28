https://ria.ru/20200828/kalashnikov-1576434800.html

Минобороны предложило доработать автомат АМ-17 для военных летчиков

Минобороны РФ предложило концерну "Калашников" доработать автомат АМ-17, чтобы вооружить военных лётчиков. РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T14:38

2020-08-28T14:38

2020-08-28T15:09

форум "армия — 2020"

вооруженные силы рф

калашников (концерн)

сергей шойгу

безопасность

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<strong>КУБИНКА (Московская область), 28 авг - РИА Новости.</strong> Минобороны РФ предложило концерну "Калашников" доработать автомат АМ-17, чтобы вооружить военных лётчиков.В пятницу глава Минобороны РФ генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_SHojjgu/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Шойгу</a> осмотрел стрелковое оружие, представленное в павильоне концерна "Калашников" на международном военно-техническом форуме <a href="https://ria.ru/category_forum-armiya--2020" target="_blank">"Армия-2020"</a>.В частности, внимание главы военного ведомства привлёк автомат АМ-17.По словам министра, автоматом надо было бы вооружить лётчиков самолётов <a href="http://ria.ru/product_Su_35/" target="_blank" data-auto="true">Су-35</a> и <a href="http://ria.ru/product_Su-57/" target="_blank" data-auto="true">Су-57</a>. Для этого необходимо, чтобы автомат помещался в ранец лётчика."Необходимо поработать над весовыми характеристиками и габаритами", - сказал Шойгу.В свою очередь, начальник генштаба <a href="http://ria.ru/organization_Vooruzhennye_sily_RF/" target="_blank" data-auto="true">ВС РФ</a> генерал армии <a href="http://ria.ru/person_Valerijj_Gerasimov/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Герасимов</a> добавил, что автомат ещё должен пройти государственные испытания.Сейчас военные летчики вооружены пистолетом-пулеметом Стечкина.Малогабаритный автомат АМ-17, а также его бесшумная модификация АМБ-17 с интегрированным глушителем были впервые продемонстрированы на военно-техническом форуме "Армия-2017".Проект разработан на базе прототипа автомата МА, показанного широкой публике в 2016 году. В основе компоновочных решений лежат идеи Евгения Драгунова, разработавшего знаменитую винтовку СВД. Общая длина - 740 мм, применяемый патрон - 5,45х39 мм, емкость магазина - 30 патронов, масса - 2,5 кг.Сообщалось, что автомат разрабатывался на замену АКС-74У, предназначен вооружить экипажи бронетехники, в стесненных внутренних пространствах боевых машин малые габариты существенно повышают удобство использования. Бесшумная версия - АМБ-17 - предназначена для бойцов спецназа. Она получила более мощный патрон - 9х39 мм.

https://ria.ru/20200821/parom-1576116673.html

https://ria.ru/20200827/bespilotnik-1576392344.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

форум "армия — 2020", вооруженные силы рф, калашников (концерн), сергей шойгу, безопасность