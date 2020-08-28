https://ria.ru/20200828/investitsii-1576438738.html

Полпред президента РФ в ПФО назвал сильную сторону Ульяновской области

Важным критерием социально-экономического развития Ульяновской области стала ее инвестиционная привлекательность: такую оценку работе местных властей дал... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T15:48

2020-08-28T15:48

2020-08-28T15:48

ульяновская область

инвестиции

сергей морозов (политик)

игорь комаров

ульяновск

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<strong>УЛЬЯНОВСК, 28 авг – РИА Новости.</strong> Важным критерием социально-экономического развития <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновской области</a> стала ее инвестиционная привлекательность: такую оценку работе местных властей дал полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе <a href="http://ria.ru/person_Igor_Komarov/" target="_blank" data-auto="true">Игорь Комаров</a>, сообщает пресс-служба регионального правительства. О положении дел в области губернатор <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Morozov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Морозов</a> доложил полпреду президента в ПФО в рамках его рабочего визита в <a href="http://ria.ru/location_Uljanovsk/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновск</a>. "Несмотря на все сложности этого года, мы не останавливаемся и продолжаем работу по привлечению инвестиций. Так, в Ульяновской области рост объема инвестиций в основной капитал по итогам первого полугодия 2020 года составил 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По результатам работы во втором квартале принято решение о создании на территории Ульяновской области семи новых предприятий, подписаны соответствующие инвестиционные соглашения. Общий объем вложений по этим проектам превысит миллиард рублей. По результатам их реализации планируется создание более 500 новых рабочих мест для жителей региона", - цитирует пресс-служба главу региона.Полпред, в свою очередь, выделил хорошие возможности для бизнеса, созданные, в частности, в портовой особой экономической зоне, подчеркнул перспективы компаний, производящих композитные материалы, узлы и детали для самолетов."Инвестиционная привлекательность - сильная сторона Ульяновской области. Сегодня были в портовой особой экономической зоне. Это действительно уникальная площадка, здесь открываются новые производства, что дает рабочие места, спрос на которые есть. Хорошая возможность для бизнеса, особенно экспортоориентированного, для тех, кто хочет организовывать производство в ПФО", - приводит пресс-служба слова Комарова.Участники встречи коснулись проблем, связанных с пандемией, и мер поддержки экономики региона в посткарантинный период."К сожалению, в связи с пандемией фиксируем сокращение объемов производства в ключевых отраслях экономики области. В настоящее время основную долю в региональной экономике занимают два вида деятельности: изготовление компьютеров, электронных и оптических изделий - 19% и автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - 16%. Предприятия, формирующие объемы производства в этих видах деятельности, находились в вынужденном простое, сказалось и то, что границы были закрыты, а значит, продукция не отгружалась и компании работали "на склад". Но сегодня мы отмечаем положительную динамику и завершить 2020 год планируем с индексом промышленного производства на уровне 100%", - приводит пресс-служба слова председателя правительства Ульяновской области Александра Смекалина.Однако в целом, по словам Смекалина, бизнес-активность в регионе не снизилась, чему способствовали, в том числе, и меры поддержки, инициированные губернатором. В частности, для малого и среднего бизнеса были сформированы и реализуются четыре пакета таких мер. Среди них - снижение стоимости патента до одного рубля, компенсация затрат на ЖКХ и аренду, льготы по налогам для ИТ-отрасли и поддержка сферы рекламы, а также налоговые и арендные каникулы, рассрочки по кредитам и рефинансирование, специальные льготные займы. В области были также приняты экстренные меры поддержки наиболее пострадавших от ограничений отраслей, таких как туризм, гостиничный бизнес, общественное питание и другие.В настоящее время в Ульяновской области разработан план действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики в период пандемии, реализация которых позволит в течение полутора лет стабилизировать экономическую ситуацию в регионе, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20171207/1510406399.html

https://ria.ru/20191210/1562213705.html

ульяновск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инвестиции, сергей морозов (политик), игорь комаров, ульяновск