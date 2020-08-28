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900 НКО получат господдержку на борьбу с COVID-19 и последствиями
900 некоммерческих организаций, участвующих в борьбе с коронавирусом и последствиями его распространения, получат поддержку от Фонда президентских грантов на... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T20:14
2020-08-28T20:14
россия
фонд президентских грантов
илья чукалин
сергей кириенко
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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> 900 некоммерческих организаций, участвующих в борьбе с коронавирусом и последствиями его распространения, получат поддержку от Фонда президентских грантов на общую сумму 2 миллиарда рублей. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко по итогам заседания координационного комитета фонда.Средства пойдут на проекты поддержки людей старшего поколения, граждан с ограниченными возможностями, тяжелыми заболеваниями, а также проекты поддержки врачей, медицинских и социальных работников, волонтеров.Ранее, в июне фонд распределил еще около миллиарда рублей на 500 специальных проектов, посвященных борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями."В этом году на поддержку НКО была выделена беспрецедентная сумма. Каждый год решением президента распределяется 8 миллиардов рублей. В этот раз президент добавил 3 миллиарда на специальные проекты, поскольку в условиях коронавируса у некоммерческих организаций стало больше работы и возникли определенные ограничения. И еще одна проблема: многие из них финансируют свою работу из благотворительных взносов, а у части бизнеса, который их спонсирует, возникли свои трудности", – отметил Кириенко.Он сообщил, что победители конкурса представляют 78 регионов России. 74% из них – 663 проекта – подготовлены организациями, которые ранее уже побеждали в конкурсе, при этом 88 подали заявку и победили впервые. Суммы грантов, выделенных фондом на каждый проект, варьируются от 62 тысяч до 70 миллионов рублей. Кроме того, для реализации инициатив будет привлечено около 1,25 миллиарда рублей софинансирования со стороны бизнеса и благотворительных организаций.В свою очередь генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин подчеркнул, что в 2020 году доля проектов, представленных на конкурс из сельской местности и небольших городов, выросла до рекордных 36%.По словам Кириенко, всего за 2020 год Фонд президентских грантов поддержал 5319 НКО, распределив почти 11 миллиардов рублей, и провел конкурсы раньше привычных сроков, чтобы до конца года организации смогли не только получить, но и реализовать деньги."И это не единственная форма поддержки: НКО также решением президента получили налоговые льготы, они освобождены от страховых взносов за II квартал 2020 года. И очень важная вещь, о которой давно просили НКО: пожертвования в пределах 1% годовой выручки компании в адрес таких организаций социальной направленности уменьшают налоговую базу и относятся на затраты компании. Таким образом мы поддержали и благотворителей, и некоммерческие организации", – напомнил первый заместитель руководителя администрации президента.Сергей Кириенко также подчеркнул, что фонд проводит постоянный мониторинг проектов, получивших гранты. С этого года оценку реализации инициатив дают не только эксперты, но и региональные администрации, общественные организации, общественные палаты регионов и, самое главное, те, на кого эти проекты направлены.По его словам, уже определены 100 лучших организаций, получивших гранты в 2019 году, их примеры станут модельными и будут включены в программу обучения для НКО. Таким образом, по итогам двух лет в базе есть уже 200 проектов, на которые можно ориентироваться. Кроме того, в сквозном рейтинге будут опубликованы и те проекты, которые не смогли достичь заявленных показателей.Он также объявил, что прием заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов в 2021 году стартует беспрецедентно рано – 1 сентября текущего года. Это позволит уже к началу февраля не только определить победителей, но и перечислить им средства на реализацию проектов. Всего на финансирование конкурса в 2021 году заложено 8 миллиардов рублей, еще 3 миллиарда предусмотрено на поддержку региональных конкурсов."То, что делает сегодня Фонд президентских грантов, – это не только распределение денег. Это методическая помощь, образовательные программы, содействие в сборе необходимых документов. Кроме того, наша работа демонстрирует значимость деятельности НКО и подтверждает высокий уровень поддержанных благотворительных организаций в глазах бизнеса, который готов софинансировать проекты", – добавил Сергей Кириенко.
https://ria.ru/20200506/1571048014.html
https://ria.ru/20200828/myvmeste-1576443819.html
https://ria.ru/20200823/kirienko-1576193225.html
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россия, фонд президентских грантов, илья чукалин, сергей кириенко

900 НКО получат господдержку на борьбу с COVID-19 и последствиями

20:14 28.08.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевПосетитель выставочного центра
Посетитель выставочного центра
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. 900 некоммерческих организаций, участвующих в борьбе с коронавирусом и последствиями его распространения, получат поддержку от Фонда президентских грантов на общую сумму 2 миллиарда рублей. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко по итогам заседания координационного комитета фонда.
Средства пойдут на проекты поддержки людей старшего поколения, граждан с ограниченными возможностями, тяжелыми заболеваниями, а также проекты поддержки врачей, медицинских и социальных работников, волонтеров.
Ранее, в июне фонд распределил еще около миллиарда рублей на 500 специальных проектов, посвященных борьбе с коронавирусной инфекцией и ее последствиями.
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"В этом году на поддержку НКО была выделена беспрецедентная сумма. Каждый год решением президента распределяется 8 миллиардов рублей. В этот раз президент добавил 3 миллиарда на специальные проекты, поскольку в условиях коронавируса у некоммерческих организаций стало больше работы и возникли определенные ограничения. И еще одна проблема: многие из них финансируют свою работу из благотворительных взносов, а у части бизнеса, который их спонсирует, возникли свои трудности", – отметил Кириенко.
Он сообщил, что победители конкурса представляют 78 регионов России. 74% из них – 663 проекта – подготовлены организациями, которые ранее уже побеждали в конкурсе, при этом 88 подали заявку и победили впервые. Суммы грантов, выделенных фондом на каждый проект, варьируются от 62 тысяч до 70 миллионов рублей. Кроме того, для реализации инициатив будет привлечено около 1,25 миллиарда рублей софинансирования со стороны бизнеса и благотворительных организаций.
В свою очередь генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин подчеркнул, что в 2020 году доля проектов, представленных на конкурс из сельской местности и небольших городов, выросла до рекордных 36%.
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По словам Кириенко, всего за 2020 год Фонд президентских грантов поддержал 5319 НКО, распределив почти 11 миллиардов рублей, и провел конкурсы раньше привычных сроков, чтобы до конца года организации смогли не только получить, но и реализовать деньги.
"И это не единственная форма поддержки: НКО также решением президента получили налоговые льготы, они освобождены от страховых взносов за II квартал 2020 года. И очень важная вещь, о которой давно просили НКО: пожертвования в пределах 1% годовой выручки компании в адрес таких организаций социальной направленности уменьшают налоговую базу и относятся на затраты компании. Таким образом мы поддержали и благотворителей, и некоммерческие организации", – напомнил первый заместитель руководителя администрации президента.
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Сергей Кириенко также подчеркнул, что фонд проводит постоянный мониторинг проектов, получивших гранты. С этого года оценку реализации инициатив дают не только эксперты, но и региональные администрации, общественные организации, общественные палаты регионов и, самое главное, те, на кого эти проекты направлены.
По его словам, уже определены 100 лучших организаций, получивших гранты в 2019 году, их примеры станут модельными и будут включены в программу обучения для НКО. Таким образом, по итогам двух лет в базе есть уже 200 проектов, на которые можно ориентироваться. Кроме того, в сквозном рейтинге будут опубликованы и те проекты, которые не смогли достичь заявленных показателей.
"НКО, которые израсходовали средства нецелевым образом, будут внесены в черные списки, и Фонд президентских грантов больше не будет сотрудничать с ними и принимать от них заявки. Вторая категория – проекты, по которым не удалось достичь результатов из-за разных обстоятельств, не связанных с недобросовестной деятельностью, – будут допущены к следующим конкурсам, но скрывать их недочеты мы не планируем", – сказал Кириенко.
Он также объявил, что прием заявок на первый конкурс Фонда президентских грантов в 2021 году стартует беспрецедентно рано – 1 сентября текущего года. Это позволит уже к началу февраля не только определить победителей, но и перечислить им средства на реализацию проектов. Всего на финансирование конкурса в 2021 году заложено 8 миллиардов рублей, еще 3 миллиарда предусмотрено на поддержку региональных конкурсов.
"То, что делает сегодня Фонд президентских грантов, – это не только распределение денег. Это методическая помощь, образовательные программы, содействие в сборе необходимых документов. Кроме того, наша работа демонстрирует значимость деятельности НКО и подтверждает высокий уровень поддержанных благотворительных организаций в глазах бизнеса, который готов софинансировать проекты", – добавил Сергей Кириенко.
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РоссияФонд президентских грантовИлья ЧукалинСергей Кириенко
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