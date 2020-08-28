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Лучшие фото недели: прыжок с электрического самолета и эльф с термометром
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 28.08.2020
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koktebel jazz party — 2020
арми-2020
коронавирус covid-19
берингов пролив
форум "армия — 2020"
йорк сити
коламбус крю
парк "патриот"
день государственного флага россии
алабино
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
берингов пролив
алабино
москва
портленд
афганистан
висконсин
краснодар
иерусалим
коломбо
лондон
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koktebel jazz party — 2020, арми-2020, коронавирус covid-19, берингов пролив, форум "армия — 2020", йорк сити, коламбус крю, парк "патриот", день государственного флага россии, алабино, сергей брилев, владимир путин, москва, портленд, афганистан, висконсин, краснодар, иерусалим, коломбо, лондон, швейцария, республика крым, мексика, коктебель, сидней, алтайский край, ханой, киев, фото, фото

Лучшие фото недели: прыжок с электрического самолета и эльф с термометром

11:10 28.08.2020 (обновлено: 11:12 28.08.2020)
211
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Kirill Kudryavtsev

Танк Т-55А на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в парке "Патриот".

Танк Т-55А в статичной экспозиции выставки на Международном военно-техническом форуме (МВТФ) Армия-2020 в военно-патриотическом парке Патриот
1 из 30

Танк Т-55А на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в парке "Патриот".

© AFP 2020 / Kirill Kudryavtsev
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Озеро Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края, где добывают соль.

Соленое озеро Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края
2 из 30

Озеро Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края, где добывают соль.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин во время записи большого интервью по актуальным темам ведущему ВГТРК Сергею Брилеву.

Президент РФ Владимир Путин во время записи большого интервью по актуальным темам ведущему ВГТРК Сергею Брилеву
3 из 30

Президент Владимир Путин во время записи большого интервью по актуальным темам ведущему ВГТРК Сергею Брилеву.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк

Казаки почетного караула Кубанского казачьего войска разворачивают триколор на Главной городской площади Краснодара во время празднования Дня российского флага.

Казаки почётного караула Кубанского казачьего войска разворачивают триколор на Главной городской площади Краснодара во время празднования Дня Государственного флага РФ
4 из 30

Казаки почетного караула Кубанского казачьего войска разворачивают триколор на Главной городской площади Краснодара во время празднования Дня российского флага.

© РИА Новости / Виталий Тимкив
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party - 2020 в Крыму
5 из 30

Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© REUTERS / Laurent Gillieron/Pool

Швейцарский инженер и пилот Рафаэль Домжан совершает первый в мире прыжок с парашютом c самолета на солнечных батареях.

Швейцарский пилот и экоисследователь Рафаэль Домжан (Raphaël Domjan) совершил первый в мире прыжок c самолета на солнечных батареях SolarStratos
6 из 30

Швейцарский инженер и пилот Рафаэль Домжан совершает первый в мире прыжок с парашютом c самолета на солнечных батареях.

© REUTERS / Laurent Gillieron/Pool
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной Коктебеля.
Отдыхающие на набережной Коктебеля
7 из 30
Отдыхающие на набережной Коктебеля.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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© REUTERS / John Sibley

Девушка в костюме эльфа измеряет температуру посетителям школы Санта-Клаусов в Лондоне.

Женщина в костюме эльфа измеряет температуру посетителям школы Санта-Клауса в Лондоне, Великобритания
8 из 30

Девушка в костюме эльфа измеряет температуру посетителям школы Санта-Клаусов в Лондоне.

© REUTERS / John Sibley
© REUTERS / Vincent Carchietta

Футболисты "Йорк Сити" Валентин Кастелльянос и "Коламбус Крю" Абубакар Кейта во время матча.

Футболисты Йорк Сити Валентин Кастелланос и Коламбус Крю Абубакар Кейта во время матча
9 из 30

Футболисты "Йорк Сити" Валентин Кастелльянос и "Коламбус Крю" Абубакар Кейта во время матча.

© REUTERS / Vincent Carchietta
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Танк Т-72 команды Узбекистана во время соревнований по танковому биатлону на подмосковном полигоне Алабино в третий день VI Армейских международных игр "АрМИ-2020".

Танк Т-72 команды военнослужащих Узбекистана во время соревнований танковых экипажей в рамках конкурса Танковый биатлон-2020
10 из 30

Танк Т-72 команды Узбекистана во время соревнований по танковому биатлону на подмосковном полигоне Алабино в третий день VI Армейских международных игр "АрМИ-2020".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Тренировка женщин кинологов-спасателей в итальянской школе La Scuola Italiana Cani Salvataggio.

Тренировка женщин кинологов-спасателей итальянской школы La Scuola Italiana Cani Salvataggio
11 из 30

Тренировка женщин кинологов-спасателей в итальянской школе La Scuola Italiana Cani Salvataggio.

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
© AP Photo / Dieu Nalio Chery

Девушка идет по затопленной улице после урагана "Лаура" в столице Гаити Порт-о-Пренсе.

Девушка идет по затопленной улице после урагана Лаура в Порт-о-Пренсе, Гаити
12 из 30

Девушка идет по затопленной улице после урагана "Лаура" в столице Гаити Порт-о-Пренсе.

© AP Photo / Dieu Nalio Chery
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Участник акции в Киеве в поддержку протестующих в Белоруссии.

Участник акции в Киеве в поддержку протестующих в Белоруссии
13 из 30

Участник акции в Киеве в поддержку протестующих в Белоруссии.

© РИА Новости / Стрингер
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© AP Photo / Morry Gash

Беспорядки в американском городе Кеноша (штат Висконсин).

Протестующий возле горящего мусоровоза во время протестов в Кеноша, штат Висконсин
14 из 30

Беспорядки в американском городе Кеноша (штат Висконсин).

© AP Photo / Morry Gash
© AP Photo / Rodrigo Abd

Похороны жертвы коронавируса в Перу.

Похороны погибшей от коронавируса в Лиме, Перу
15 из 30

Похороны жертвы коронавируса в Перу.

© AP Photo / Rodrigo Abd
© AFP 2020 / Gent Shkullaku

Зонтики на пляже в албанском Дурресе.

Зонтики на пляже Адриатического моря в Дурресе
16 из 30

Зонтики на пляже в албанском Дурресе.

© AFP 2020 / Gent Shkullaku
© AFP 2020 / Logan Cyrus

Полицейский распыляет на протестующих перцовый баллончик в Шарлотте, США.

Сотрудник полиции распыляет на протестующих перцовый баллончик в Шарлотте, штат Северная Каролина
17 из 30

Полицейский распыляет на протестующих перцовый баллончик в Шарлотте, США.

© AFP 2020 / Logan Cyrus
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Модный показ на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.

Модели демонстрируют одежду в рамках показа мод на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией
18 из 30

Модный показ на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AP Photo / Moises Castillo

Сотрудник зоопарка кормит жирафов в Гватемале.

Сотрудник зоопарка кормит жирафов в Ла-Авроре, Гватемала
19 из 30

Сотрудник зоопарка кормит жирафов в Гватемале.

© AP Photo / Moises Castillo
© REUTERS / Kim Hong-Ji

Школьники в масках в Сеуле.

Студенты в масках отдыхают в Сеуле, Южная Корея
20 из 30

Школьники в масках в Сеуле.

© REUTERS / Kim Hong-Ji
© AFP 2020 / Lakruwan Wanniarachchi

Шриланкийская тановщица выступает возле храма Белланвилы Раджамаха Вихарая во время буддийского праздника в Коломбо.

Танцовщица исполняет национальный шриланкийский танец около храма Bellanwila в Коломбо
21 из 30

Шриланкийская тановщица выступает возле храма Белланвилы Раджамаха Вихарая во время буддийского праздника в Коломбо.

© AFP 2020 / Lakruwan Wanniarachchi
© REUTERS / Loren ElliottЖенщина несет попугаев в рюкзаке в Сиднее.
Женщина несет попугаев в рюкзаке в Сиднее
22 из 30
Женщина несет попугаев в рюкзаке в Сиднее.
© REUTERS / Loren Elliott
© REUTERS / Ronen Zvulun

Демонстрация против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху около его резиденции в Иерусалиме.

Акция против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху около его резиденции в Иерусалиме
23 из 30

Демонстрация против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху около его резиденции в Иерусалиме.

© REUTERS / Ronen Zvulun
© REUTERS / Maranie Staab

Акция против расовой дискриминации в Портленде, США.

Акция против расовой дискриминации в Портленде, США
24 из 30

Акция против расовой дискриминации в Портленде, США.

© REUTERS / Maranie Staab
© AFP 2020 / Hoshang Hashimi

Девушка складывает кирпичи на фабрике в Афганистане.

Девушка складывает кирпичи на фабрике в Герате, Афганистан
25 из 30

Девушка складывает кирпичи на фабрике в Афганистане.

© AFP 2020 / Hoshang Hashimi
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Охота на кита в Беринговом проливе.

Морской промысел коренных жителей Чукотки
26 из 30

Охота на кита в Беринговом проливе.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© AFP 2020 / Pedro Pardo

Мариачи в защитной маске зазывает клиентов в Мексике.

Мариачи в защитной маске зазывает клиентов в Мексике
27 из 30

Мариачи в защитной маске зазывает клиентов в Мексике.

© AFP 2020 / Pedro Pardo
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Участники "Ночного забега 2020" в Москве.

Участники во время Ночного забега 2020 в Москве
28 из 30

Участники "Ночного забега 2020" в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2020 / Josh Edelson

Последствия пожара в Калифорнии.

Петух проходит мимо сгоревшего автомобиля в Вакавилле, Калифорния
29 из 30

Последствия пожара в Калифорнии.

© AFP 2020 / Josh Edelson
© AFP 2020 / Nhac Nguyen

Дорожное движение в Ханое.

Дорожное движение на одной из улиц в Ханое
30 из 30

Дорожное движение в Ханое.

© AFP 2020 / Nhac Nguyen
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