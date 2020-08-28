Лучшие фото недели: прыжок с электрического самолета и эльф с термометром
Танк Т-55А на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в парке "Патриот".
Танк Т-55А на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в парке "Патриот".
Озеро Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края, где добывают соль.
Озеро Бурлинское в Славгородском районе Алтайского края, где добывают соль.
Президент Владимир Путин во время записи большого интервью по актуальным темам ведущему ВГТРК Сергею Брилеву.
Президент Владимир Путин во время записи большого интервью по актуальным темам ведущему ВГТРК Сергею Брилеву.
Казаки почетного караула Кубанского казачьего войска разворачивают триколор на Главной городской площади Краснодара во время празднования Дня российского флага.
Казаки почетного караула Кубанского казачьего войска разворачивают триколор на Главной городской площади Краснодара во время празднования Дня российского флага.
Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.
Вокалистка ансамбля Esh Анна Клесун выступает на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму.
Швейцарский инженер и пилот Рафаэль Домжан совершает первый в мире прыжок с парашютом c самолета на солнечных батареях.
Швейцарский инженер и пилот Рафаэль Домжан совершает первый в мире прыжок с парашютом c самолета на солнечных батареях.
Девушка в костюме эльфа измеряет температуру посетителям школы Санта-Клаусов в Лондоне.
Девушка в костюме эльфа измеряет температуру посетителям школы Санта-Клаусов в Лондоне.
Футболисты "Йорк Сити" Валентин Кастелльянос и "Коламбус Крю" Абубакар Кейта во время матча.
Футболисты "Йорк Сити" Валентин Кастелльянос и "Коламбус Крю" Абубакар Кейта во время матча.
Танк Т-72 команды Узбекистана во время соревнований по танковому биатлону на подмосковном полигоне Алабино в третий день VI Армейских международных игр "АрМИ-2020".
Танк Т-72 команды Узбекистана во время соревнований по танковому биатлону на подмосковном полигоне Алабино в третий день VI Армейских международных игр "АрМИ-2020".
Тренировка женщин кинологов-спасателей в итальянской школе La Scuola Italiana Cani Salvataggio.
Тренировка женщин кинологов-спасателей в итальянской школе La Scuola Italiana Cani Salvataggio.
Девушка идет по затопленной улице после урагана "Лаура" в столице Гаити Порт-о-Пренсе.
Девушка идет по затопленной улице после урагана "Лаура" в столице Гаити Порт-о-Пренсе.
Участник акции в Киеве в поддержку протестующих в Белоруссии.
Участник акции в Киеве в поддержку протестующих в Белоруссии.
Беспорядки в американском городе Кеноша (штат Висконсин).
Беспорядки в американском городе Кеноша (штат Висконсин).
Похороны жертвы коронавируса в Перу.
Похороны жертвы коронавируса в Перу.
Зонтики на пляже в албанском Дурресе.
Полицейский распыляет на протестующих перцовый баллончик в Шарлотте, США.
Модный показ на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.
Модный показ на озере Сасык-Сиваш под Евпаторией.
Сотрудник зоопарка кормит жирафов в Гватемале.
Сотрудник зоопарка кормит жирафов в Гватемале.
Школьники в масках в Сеуле.
Шриланкийская тановщица выступает возле храма Белланвилы Раджамаха Вихарая во время буддийского праздника в Коломбо.
Шриланкийская тановщица выступает возле храма Белланвилы Раджамаха Вихарая во время буддийского праздника в Коломбо.
Демонстрация против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху около его резиденции в Иерусалиме.
Демонстрация против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху около его резиденции в Иерусалиме.
Акция против расовой дискриминации в Портленде, США.
Девушка складывает кирпичи на фабрике в Афганистане.
Охота на кита в Беринговом проливе.
Мариачи в защитной маске зазывает клиентов в Мексике.
Участники "Ночного забега 2020" в Москве.
Последствия пожара в Калифорнии.
Дорожное движение в Ханое.