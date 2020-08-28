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https://ria.ru/20200828/bts-1576384543.html
Участник BTS стал самой просматриваемой звездой на TikTok
Чонгук, участник южнокорейской группы BTS, собрал более 15,6 миллиардов просмотров под хэштегом с его именем в TikTok, несмотря на то, что у звезды K-pop нет в... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T00:34
2020-08-28T00:34
культура
bts
музыка
новости культуры
youtube
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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости</strong>. Чонгук, участник южнокорейской группы BTS, собрал более 15,6 миллиардов просмотров под хэштегом с его именем в TikTok, несмотря на то, что у звезды K-pop нет в этом сервисе даже своего аккаунта, <a href="https://metro.co.uk/2020/08/26/btss-jungkook-breaks-15-billion-views-tiktok-hashtag-despite-not-even-account-13184129/" target="_blank">сообщает</a> Metro. Под меткой #jongkook можно найти множество роликов поклонников музыканта из фэндома Арми, которыми они поделились, чтобы выразить свою любовь к исполнителю. Благодаря этому айдолу удалось обойти звезду индийского кино Салмана Хана, у которого в тиктоке 15,5 миллиардов просмотров. В Metro уточняют, к концу июня хэштег Чонгука преодолел рубеж в десять миллиардов просмотров. Всего через два месяца #jongkook посмотрели еще 5,6 миллиардов раз. В издании уверены, что это число будет только расти. У группы BTS есть официальный аккаунт в этой соцсети. На него подписано 18 миллионов пользователей. На страницу загружают видео с репетиций группы и просто забавные ролики, на которых участники дурачатся. Недавно клип BTS на англоязычный трек "Dynamite" <a href="https://ria.ru/20200824/rekord-1576223408.html" target="_blank">побил</a> рекорд по количеству просмотров на YouTube за первые 24 часа. За это время ролик набрал 101,1 миллиона просмотров, став первым видео в истории YouTube, заработавшим более ста миллионов просмотров за первые сутки с момента релиза.
https://ria.ru/20200723/1574770620.html
РИА Новости
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bts, музыка, новости культуры, youtube

Участник BTS стал самой просматриваемой звездой на TikTok

00:34 28.08.2020
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© Getty Images for Elvis Duran / Steven FerdmanУчастник группы BTS Чон Чонгук
Участник группы BTS Чон Чонгук
© Getty Images for Elvis Duran / Steven Ferdman
МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Чонгук, участник южнокорейской группы BTS, собрал более 15,6 миллиардов просмотров под хэштегом с его именем в TikTok, несмотря на то, что у звезды K-pop нет в этом сервисе даже своего аккаунта, сообщает Metro.
Под меткой #jongkook можно найти множество роликов поклонников музыканта из фэндома Арми, которыми они поделились, чтобы выразить свою любовь к исполнителю. Благодаря этому айдолу удалось обойти звезду индийского кино Салмана Хана, у которого в тиктоке 15,5 миллиардов просмотров.
В Metro уточняют, к концу июня хэштег Чонгука преодолел рубеж в десять миллиардов просмотров. Всего через два месяца #jongkook посмотрели еще 5,6 миллиардов раз. В издании уверены, что это число будет только расти.
У группы BTS есть официальный аккаунт в этой соцсети. На него подписано 18 миллионов пользователей. На страницу загружают видео с репетиций группы и просто забавные ролики, на которых участники дурачатся.
Недавно клип BTS на англоязычный трек "Dynamite" побил рекорд по количеству просмотров на YouTube за первые 24 часа. За это время ролик набрал 101,1 миллиона просмотров, став первым видео в истории YouTube, заработавшим более ста миллионов просмотров за первые сутки с момента релиза.
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