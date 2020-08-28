https://ria.ru/20200828/bts-1576384543.html

Участник BTS стал самой просматриваемой звездой на TikTok

Чонгук, участник южнокорейской группы BTS, собрал более 15,6 миллиардов просмотров под хэштегом с его именем в TikTok, несмотря на то, что у звезды K-pop нет в... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T00:34

2020-08-28T00:34

2020-08-28T00:34

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bts

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<strong>МОСКВА, 28 авг – РИА Новости</strong>. Чонгук, участник южнокорейской группы BTS, собрал более 15,6 миллиардов просмотров под хэштегом с его именем в TikTok, несмотря на то, что у звезды K-pop нет в этом сервисе даже своего аккаунта, <a href="https://metro.co.uk/2020/08/26/btss-jungkook-breaks-15-billion-views-tiktok-hashtag-despite-not-even-account-13184129/" target="_blank">сообщает</a> Metro. Под меткой #jongkook можно найти множество роликов поклонников музыканта из фэндома Арми, которыми они поделились, чтобы выразить свою любовь к исполнителю. Благодаря этому айдолу удалось обойти звезду индийского кино Салмана Хана, у которого в тиктоке 15,5 миллиардов просмотров. В Metro уточняют, к концу июня хэштег Чонгука преодолел рубеж в десять миллиардов просмотров. Всего через два месяца #jongkook посмотрели еще 5,6 миллиардов раз. В издании уверены, что это число будет только расти. У группы BTS есть официальный аккаунт в этой соцсети. На него подписано 18 миллионов пользователей. На страницу загружают видео с репетиций группы и просто забавные ролики, на которых участники дурачатся. Недавно клип BTS на англоязычный трек "Dynamite" <a href="https://ria.ru/20200824/rekord-1576223408.html" target="_blank">побил</a> рекорд по количеству просмотров на YouTube за первые 24 часа. За это время ролик набрал 101,1 миллиона просмотров, став первым видео в истории YouTube, заработавшим более ста миллионов просмотров за первые сутки с момента релиза.

https://ria.ru/20200723/1574770620.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

bts, музыка, новости культуры, youtube