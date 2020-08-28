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Губернатор Петербурга Беглов продолжает работу на фоне слухов об отставке
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продолжает работу, несмотря на слухи о возможной отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации... РИА Новости, 28.08.2020
2020-08-28T13:31
2020-08-28T13:31
александр беглов
белоруссия
санкт-петербург
политика
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<strong>С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости.</strong> Губернатор Санкт-Петербурга <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Beglov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Беглов</a> продолжает работу, несмотря на слухи о возможной отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора.Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Беглов может в ближайшее время покинуть пост губернатора <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank">Петербурга</a>. Также сообщалось, что якобы ожидается назначение Беглова на пост госсекретаря Союзного государства России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>."Александр Дмитриевич продолжает работу согласно рабочему графику", - сказала собеседница агентства.Она также напомнила, что пресс-служба не комментирует слухи о его возможной отставке. "Мы не считаем возможным участвовать в интерпретации предположений, а если коротко, сплетни не комментируем", - отметила она.Беглов 3 октября 2018 года был назначен врио губернатора Петербурга. На состоявшихся 8 сентября 2019 года выборах губернатора он победил, набрав 64,43% голосов избирателей.
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белоруссия
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александр беглов, белоруссия, санкт-петербург, политика

Губернатор Петербурга Беглов продолжает работу на фоне слухов об отставке

13:31 28.08.2020
2927
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 авг - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов продолжает работу, несмотря на слухи о возможной отставке, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации губернатора.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что Беглов может в ближайшее время покинуть пост губернатора Петербурга. Также сообщалось, что якобы ожидается назначение Беглова на пост госсекретаря Союзного государства России и Белоруссии.
"Александр Дмитриевич продолжает работу согласно рабочему графику", - сказала собеседница агентства.
Она также напомнила, что пресс-служба не комментирует слухи о его возможной отставке. "Мы не считаем возможным участвовать в интерпретации предположений, а если коротко, сплетни не комментируем", - отметила она.
Беглов 3 октября 2018 года был назначен врио губернатора Петербурга. На состоявшихся 8 сентября 2019 года выборах губернатора он победил, набрав 64,43% голосов избирателей.
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Александр БегловБелоруссияСанкт-ПетербургПолитика
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