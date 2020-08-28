https://ria.ru/20200828/avtopark-1576417434.html

В Ивановской области почти полностью обновят автопарк "скорых"

Парк машин скорой помощи Ивановской области в 2020 году пополнится 25 новыми автомобилями, 10 из них – машины класса С – уже поступили в медучреждения региона,... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T11:30

2020-08-28T11:30

2020-08-28T11:30

ивановская область

станислав воскресенский

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<strong>ИВАНОВО, 28 авг – РИА Новости</strong>. Парк машин скорой помощи Ивановской области в 2020 году пополнится 25 новыми автомобилями, 10 из них – машины класса С – уже поступили в медучреждения региона, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы облправительства.По его словам, всего в регионе будет 126 новых автомобилей скорой помощи, на линии будут выпускать только их. Ещё несколько "скорых" старше пяти лет останутся в резерве.Губернатор Ивановской области <a href="https://ria.ru/person_Stanislav_Voskresenskijj" target="_blank">Станислав Воскресенский</a> посетил накануне станцию скорой медицинской помощи в Иванове и пообщался с сотрудниками медучреждения."Сейчас мы получили 10 реанимобилей, еще 15 машин ждем. То есть, всего в 2020 году будет 25 машин. За последние три года до этой поставки мы получили 101 машину, а всего у нас в регионе работает 135 машин скорой помощи. С учетом поставок этого года мы обновим парк более чем на 90%", - процитировали в пресс-службе слова Воскресенского.

https://ria.ru/20200826/zavod-1576337842.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

станислав воскресенский