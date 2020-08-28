https://ria.ru/20200828/avtobus-1576405827.html

Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь" на трассе... РИА Новости, 28.08.2020

2020-08-28T01:02

2020-08-28T01:02

2020-08-28T09:27

донбасс

обстрел автобуса под харьковом

ситуация на украине

илья кива

верховная рада украины

владимир зеленский

харьковская область

харьков

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<strong>МОСКВА, 28 авг — РИА Новости.</strong> Телеканал <a href="https://ren.tv/news/v-mire/741219-video-napadeniia-radikalov-na-avtobus-s-aktivistami-pod-kharkovom" target="_blank" rel="nofollow noopener">РЕН ТВ</a> опубликовал видеозапись, на которой запечатлен момент нападения на автобус с членами общественного движения "Патриоты — За жизнь" на трассе <a href="http://ria.ru/location_Kiev/" target="_blank" data-auto="true">Киев</a> — <a href="http://ria.ru/location_Kharkiv/" target="_blank" data-auto="true">Харьков</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHarkovskaja_oblast/" target="_blank">Харьковской области</a>.Ранее депутат Рады <a href="http://ria.ru/person_Ilja_Kiva/" target="_blank" data-auto="true">Илья Кива</a> заявил, что активистов атаковали представители "Национального корпуса", который создан на базе нацбатальона "Азов" (против него в России возбуждено уголовное дело). По его словам, они были вооружены автоматическим оружием. Также парламентарий записал видеообращение, в котором, помимо националистов, обвинил в произошедшем власть и лично президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Zelenskijj/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Зеленского</a>. Очевидцы сняли на видео, как радикалы выбивают стекла автобуса, а также бросают в салон файеры. На кадрах также видно, как напавшие толпой избивают лежащих на земле людей.По подозрению в нападении на автобус задержали 14 человек. В полиции рассказали, что погибших и заложников, как утверждалось изначально, нет. По официальным данным, пострадали четыре человека, а не двое, как сообщалось ранее. Они находятся в больнице. Возбуждены два уголовных дела.Пострадавшие активисты являются членами общественного движения, созданного партией "<a href="https://ria.ru/organization_oppozitsionnaya-platforma---za-zhizn/" target="_blank">Оппозиционная платформа — За жизнь</a>". По словам Кивы, основные задачи организации — разрешение конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>, наведение порядка в стране, а также сохранение исторической памяти. Представители партии потребовали квалифицировать уголовное дело по статье "Терроризм" и уволить руководителя Нацполиции Харьковской области.

https://ria.ru/20200828/napadenie-1576405583.html

https://ria.ru/20200312/1568502066.html

Рома Филл Да эти же бандеро - фашисты настоящее зверьё. Ещё со времени Второй войны , они так и не стали нормальными людьми , даже в третьем поколении , в их жилах всё ещё течёт звериная бандеровская кровь.Их уже не перевоспитать 186

Tut_en Отморозки. Они не избивают, они убивают.. 143

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донбасс

харьковская область

харьков

киев

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, обстрел автобуса под харьковом, ситуация на украине, илья кива, верховная рада украины, владимир зеленский, харьковская область, харьков, киев, в мире